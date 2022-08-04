美國加息對香港的三大影響

美國貨幣政策對全世界經濟有着重要影響，香港自然難以獨善其身。再加上，香港奉行聯繫匯率制度，港元有必要在一定程度上保持與美國利率政策相等。這些都意味了美國的利率政策將對香港經濟帶來重要的影響。



為了控制過高的通脹水平，美國聯儲局今年開始進入加息周期，聯邦基準利率由年初的零息（0至0.25厘區間）至今已調升了2.25厘，當中尤其以近來加息尤為急速，在短短兩個月內便增加了1.5厘，創下近40年來最快的加息速度。

美國加息對香港最直接的影響是會拉高香港息率。目前香港金管局設定基本利率為美國基準利率下限加0.5厘，因此為了對應美國加息，香港金管局於今年3月、5月、6月、7月亦同時加息，現為2.75厘。

整體利率上升，可能對香港帶來三方面的主要影響：其一是增加樓宇按揭負擔，令人擔心會否令市民供樓負擔過重，又或是引起樓市崩潰；其二，美國加息急促，亦令人擔心會否令資金快速抽離香港，甚至影響到聯繫匯率及銀行體系的穩定；其三，美國大幅加息增加了市場的借貸成本，輕則加重企業的營運負擔，重則造成全球性經濟衰退。

對於前兩項問題，財政司司長陳茂波上周在幾個場合均表示雖然多少會帶來一些壓力，但並不太擔心會引起重要問題。在樓市方面，他指出本港新造按揭佔入息比率約為37%，而銀行一般對供樓人士設有加息3厘的壓力測試，相信業主持貨能力健全。他亦表示目前樓市有保障措施，需求仍然強勁，而目前H按息率2.5厘遠低於1998年金融風暴時的9.5厘，因此不太擔心會引起1998年般樓市大跌的情況。

財政司司長陳茂波表示，若然最優惠利率上升，難免會加重供樓負擔，再加上其他因素，樓價料有下行壓力。（林若勤攝）

另一方面，他指美國持續加息，香港在聯繫匯率制度下無可避免亦會繼續加息。不過認為本港銀行體系流動性充足，並不擔心香港的貨幣及銀行體系會出現問題。

金管局總裁余偉文亦回擊國際對沖基金經理Kyle Bass看空港元兌美元的看法。他指出，雖然市場上因為美元走強而出現沽港元的情況，金管局今年已23次入市接港元以維持弱方保證，令香港銀行體系結餘由5月的3,380億港元（下同）下跌51%至上周的1,652.5億，不過當銀行體系結餘繼續收緊至一定水平後，香港銀行同業拆息（HIBOR）會上升，資金便會穩定下來，過去美國多次加息周期已充分引證了這點。

政府的解釋基本上合理，因為過去多次的金融危機的確證明了香港金融市場制度安穩，不過也有一些地方不能掉以輕心......

自2020年起，香港經濟已面臨兩年半以上的逆風。（中新社）

詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《要為經濟尚未觸底做好準備》