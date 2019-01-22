【下流社會】三浦展：年輕女孩的變化，會改變整個日本社會

三浦展，日本著名的社會觀察家和消費現象學者，他的著作《下流社會》在2005年一面世，就被增印了14次，累積銷量100萬冊，成為當時日本最暢銷的書。三浦的新創詞「下流社會」也成了風靡一時的概念，殘酷又詼諧地揭露了日本社會近20年來，正在從中流社會向下流社會的轉變。

2018年，三浦展出版了著作《極簡主義者的崛起》，用一個個具體的社會現象，進一步展現人們對生活、工作、消費的欲望全盤低下。

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一条記者採訪三浦展（一条提供）

「下流社會」：一個新社會階層的出現

（Q：一条 A：三浦展）

Q：為甚麼您會提出「下流社會」的概念？「下流」到底指甚麼？

A：《下流社會》是我心中的代表作，這本書是我長達了十年的一個思考，終於出現了能總結思考的好詞。

此「下流」非彼下流。「下流階層」基本相當於「中流階層中的下層」，其實指的是對全盤人生熱情低下的年輕一代。他們並不貧困，但收入偏低，且在生活能力、工作熱情、消費欲望等各方面都缺少了激情，即欲望低下者為「下流」。

Q：您是如何開始「預測社會趨勢」這個工作的？

A：我最早在日本的百貨公司 Parco 工作。主要客群針對時髦的年輕女孩，做一本有關年輕人的市場分析雜誌《acros》。每個月一本，主要就是分析年輕人的消費觀、穿衣打扮，會有街拍、街頭採訪、問卷調查等等一系列工作。

Parco 的客群中八成是二十歲前後的年輕女孩，隨着年輕女孩價值觀的改變，商場裡賣的貨品、選擇的品牌也會相應地改變。所以相對說做一本雜誌，更確切地說是做人群研究、都市論。

之後的東京會怎樣變化，人們的消費觀念、都市的發展，這也成為我後來的人生主軸。這份工作做了八年之後，我又去了三菱綜合研究所工作了九年，後來就開始自立門戶，做市場調查、預測未來等，自己做調研，自己寫書。

三浦展（一条提供）

Q：您有哪些獨特的預測方法？

A：我預測未來的重要方法之一，就是觀察。看街上人的模樣，是否開心，餐廳是否生意好，看看街上是否散發着活力，靠嗅覺，是種本能的動物性吧。

觀察對象就是年輕人，尤其是年輕女孩，人的穿衣風格、講話方式。我認為年輕女孩的變化，會改變整個社會。

Q：日本在哪個時間節點進入下流社會？當時的社會背景如何？

A：1998年，我在街頭看到的年輕人都已經厭倦中產了。日本在泡沫經濟時代（八十年代後期至九十年代初），個人年收入六百萬到一千萬日元（約港幣四十三至七十一萬元）才算是中產階級，而2004年個人年收入低於六百萬日元（約港幣43萬）的已佔78%，更有37.2%的臨時僱員月薪不到十萬日元（約港幣7150）。

1998年，我從三菱辭職，想去原宿街頭看看年輕人的生活方式。我發現，這十年間時代有了很大的變化：經濟衰退、泡沫經濟崩塌、股票證券、銀行公司都在倒閉，在這樣一個時代裡成長的年輕人的樣子，已經和以前不同了，他們都喜歡穿得鬆鬆垮垮、坐在地上吃飯，禮儀愈來愈差。

東京街頭的流浪漢，2017年（一条提供）

Q：為甚麼會出現「中層往下流」的現象？年輕人的心理變化過程是怎樣的？

A：我自己這一代人小的時候過着苦日子，會想着以後長大了要打扮好看，要開豪華的車，要過好日子，大家打扮得體規矩、整整潔潔。而新一代年輕人，他們成長於日本泡沫經濟最鼎盛時期，從小生活就很富裕了，新車、新房，可以說他們都來自中產家庭。正因為在這樣的環境裏長大，反而不覺得中產稀奇。

貧窮的人努力向中產靠攏，最終達到中產，但基本大家到了中產就滿足了，再想要上去「上流」的人很少，大部分覺得保持現狀就行。甚至大家的價值觀變成說，中產以下也行，往下走點說不定看起來更帥氣。

而且現在的年輕一代，就職難，好不容易有了工作，加班又成為家常便飯，苦不堪言。為了維繫自己的中產身份，不得不學習、不得不參加高等考試，多麻煩的事情。即便從中產跌落也罷，只要能做自己喜歡的事，彈吉他、做手工藝、開個小店，不也是一種文化嘛。

Q：從中流到下流，年輕人的生活方式有哪些新的特點？

A：努力學習進入好的大學，然後找一份好的工作、過正常白領的生活，保持這種想法的人愈來愈少。時代也給了這批人新的可能性，所以年輕人更想要按自己的想法活着，享受自己的人生。

一条拍攝嘉賓，做刺繡藝術的日本主婦（一条提供）

「下流社會」中三浦展的八個建議

在下流社會、低欲望的時代，到底有甚麼跟以往不同的變化呢？在一条的專訪中，三浦展有一些觀點與大家共享。

1）那些說着我要自由生活的人，他們其實更應該在規則的束縛裏生存。愈是強調自由，反而愈得不到。好比說你是公務員，那你是不可能獲得自由的⋯⋯ 2）真正的有能力者，真正的適合自由發展的人，他們自然會逐漸出現。你沒有才能卻整天喊着要自由地生活，那是非常愚蠢的事情。還不如好好學習，好好學數學、學英語，好好地做一個一本正經的成年人。 3）和中國相比，日本看上去悠閒安定，其實不然。中國變化比日本激烈，日本已經停滯不前了。 4）社會總是由20%的人在拉扯着進步的，總還是有人想着要努力。 5）我希望成功人士能有更多不同的生活選擇。如果成功人士的追求都是住在六本木的高層公寓裏、開着寶馬，那我覺得還挺土的。 6）我之前大部分的預測現在都實現了，還挺高興。但現在這個社會已經很難再觀察到甚麼，因為大家都沉浸在手機的世界。 7）以後可能人工智能就可以滿足一切了，和 AI 結婚，和機器人交往⋯⋯平常你在家裏做點事情，總是會惹妻子生氣，如果和機器人結婚，它還能讀懂你的表情，根據你的表情作出反應。 8）總的來說，大家都更關心自己了，更在乎個人感受，時代是在這樣變化的。

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