【存在與虛無】燭光晚餐我無份，每逢佳節我單身｜于千

尚-保羅.沙特(Jean-Paul Sartre)在他的名作《嘔吐》(La Nausée)中曾經說過:「我感到自身的孤獨感是可怕得使我打算自殺。把我制止住的一個想法是:沒有人 ── 絕對沒有人 ── 會被我的死所觸動;甚至,死後我會比生前更孤單。」

沙特《嘔吐》(La Nausée)

我們每個人或多或少都曾感受過孤獨;又或者說,孤獨不過是程度的問題。但又到了一年一度的情人節了,就難免會更感到孤獨。這種節日臨近所致的情緒是不是可以理解的?「才不是!我不曾感受過孤獨呢。」你或許心裡開始如此說著。然而,假如你不曾孤獨過,又怎會知道孤獨的感覺呢?

如此一說,便又帶出了孤獨的一種特質:與其說孤獨是一個客觀的狀態,倒不如說它是一種感覺﹑一種心靈狀態。孤獨跟一個人的物理處境可以是獨立分開的。一個人可以長期孤身一人,但不感孤獨;一個人也可以在人群中感覺孤獨。理解到這點,便能進一步了解情人節前夕的孤獨感了。

孤獨的歷史

歷史上,「孤獨」(loneliness)這個詞由「孤獨的」(lonely)變體而成,最先出自莎士比亞的《科利奧蘭納斯》(Coriolanus),用作形容一個人的處境。然而,隨著字義的演變,「孤獨」慢慢用作描述心靈狀態。而「孤單」(alone)則用來形容某種存在處境。

「孤獨」一詞最先出自莎士比亞的《科利奧蘭納斯》(Coriolanus)

但為甚麼我們會感到孤獨? 演化心理學家有一個有趣的答案:人只有透過出現孤獨感,才能更有效地繁衍後代。有一些研究證實,把白老鼠隔離後再把它放回鼠群之中,它會更想要跟同伴交合。除此之外,以孩童為例,他們的嚎哭聲也是孤獨感的信號,這令他們受到父母關注,從而增加存活下去的機會。由各種觀察和研究可見,從演化心理學的角度看,孤單很容易造就相應的生理反應和實實在在的孤獨感。

說到這裡,又似乎要把孤獨感分成幾種。首先,有缺乏伴侶的孤獨,其次是缺乏家庭和社群的孤獨。然而,人的孤獨感之所以難解,是它不單單是像上述所描述的,是一種動物本能上的缺乏。事實上,有更多孤獨的人根本不缺伴侶,也不缺關注。是這或許才是哲學家關注孤獨的原因。

孤獨是:原先該出席的卻缺席了

回看沙特在《嘔吐》中所描述的孤獨,便會發現,孤獨感不單是缺乏伴侶所致的,還因為他者的存在。對於沙特而言,死亡不能解救孤獨,是因為「沒有人⋯⋯會被我的死所觸動」。對於這觀點,他在《存在與虛無》(Being and Nothingness)中曾以例子進一步解釋。

沙特 《存在與虛無》(Being and Nothingness)

試想像,沙特跟朋友皮爾相約於下午四時到一間咖啡館。然而,沙特遲到了(他四時十五分才到達那間咖啡館)。他很清楚皮爾是個準時的人,又決不失約。因此,沙特便在那間咖啡館裡四處張望,試圖要找到皮爾。可是,皮爾好像不在了。這時候,於沙特而言,不只是「皮爾不在咖啡廳」,而是整個咖啡館的存在狀態被重新定義了——此時,咖啡廳的存在處境成了「那間皮爾不在其中的咖啡廳」。

沙特以此為例,解釋孤獨的處境。他說,孤獨並不只是一場缺席,而是,原先該出席的,卻缺席了。就像皮爾的缺席改變了沙特對咖啡廳的看法,使他看咖啡廳方式不一樣了,一個人的缺席也能改變我們對世界的觀看方式。一樣了,一個人的缺席也能改變我們對世界的觀看方式。因為,孤獨感的產生,是與他者的存在密切相關的。

在《存在與虛無》其中一個廣為人知的小節〈注視〉(The Look)之中,沙特透過描述偷窺別人的例子,先說明一個人如何意識到他者不只是像「在己存有」(being-in-itself)般的客體,即單單在客觀世界存在著,沒有意識,且不會改變。他要我們試想像自己是一個從門後的鑰匙小孔偷看的人:在開始時,你樂在其中,以為自己完全躲在無人會發現的黑暗之中,在這過程中你不經反思地把別人當成了像「在己存有」般的客體;但當你聽到身後的腳步聲,發現有人向你走近,把你逮過正著,你的處境也就因此而改變。這刻你知道別人在注意著你。他者之所以能改變你的存在處境,是因為這個他者亦具有意識 ── 沙特因此說,他者是「為他存有」(being-for-others)。

試想像自己是一個從門後的鑰匙小孔偷看的人,你會不經反思地把別人當成了像「在己存有」般的客體

而根據沙特,一個存在物之所以是「為他存有」,當然需要跟「我」這個存有者息息相關(沒有我的存在,他者亦不會是他者),而這個「我」正正就是那個保證了他者「原先該出席」這個存在狀態的合理性。基於他者於孤獨處境上的重要地位,「沒有人⋯⋯會被我的死所觸動」就變成了一個重要的考量。

跟從鑰匙小孔偷看別人的例子不同,人之所以孤獨,不是因為他者的突然出現所致的,而是因為他者沒有出現。然而,單純的沒有出現不能構成他者作為「為他存有」,所以,不單是因為別人的缺席,而是該出現的卻沒有出現。

這說法實在是一語中的。其實,一個人活在一個孤島上,或活在一個囚室中,或許並不是最孤獨的事。更孤獨的,大概是在人群中的疏離感。威廉.詹姆斯(William James)曾經說,不被社區的人所注意,或許才是真正邪惡的刑罰。他要我們試想像一個對你沒有回應的社會,所有人看到你卻視而不見,聽到你說話卻充耳不聞,對你所做的事不以為意,在一定的程度上,對你身體施加酷刑反而會成為一種解放。重要的是,以上建構的處境,假設了社會中的孤獨比個人的孤獨更痛苦。

威廉.詹姆斯(William James)

情人節是:原先該出席的卻缺席了

說到這裡,似乎就能看到,為甚麼人在情人節的前夕會倍感孤獨。情人節根本就是一個他者,不斷地提醒你,有些東西似乎是原先該出席的卻缺席了的。不但如此,情人的缺席還跟現代人的存在處境有莫大關連。筆者以前就曾寫過,關於戀人的缺席和現代人社交的方式(〈網上社交的現代性:重讀鮑曼和巴特〉)。

其中的一個重點是,在現代人的交際方式下,所謂的缺席其實是個含糊的概念。這不單在於戀人之間的。試想像,在現在社交軟件林立的時代,似乎一切都變成了「原先該出席的」。不是嗎?想要一個情人,去約會網站和手機程式找找就有了。問題還根本不在於你是否會去找,而是,你知道他們的存在。

其實,這還說明了,為甚麼住在大城市的人反而更是容易有孤獨的感覺。人與人之間的連結機會多了,使得我們認為一些關係是「原先該出席的卻缺席了」。這反而成就了空虛和孤獨。

