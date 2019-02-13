【禮物論】天下沒有免費的午餐，也沒有免費的禮物

作者｜唐晉濱

精神分析師拉岡曾說：「愛是將你沒有的東西給予不想要這東西的人。」又到一年一度的情人節，今年的禮物你準備好了嗎？可是你送的禮物未必是對方想要的（這情況可不少見），但禮物可是我們表達心意的物件，今天就讓我們一起來談談禮物的哲學。

其實，人與人之間有一種禮物的場域，在判斷一份禮物好壞（或恰當與不恰當）之間，有無盡的空間要我們摸索。由此，我們總覺得送禮總是猶如一場賭博，測試你對於收受者的了解，要你猜度對方的歡心。要有驚喜或新意，要附合對方的喜好等等。所以一份禮物最重要的是甚麼？是象徵意義，經濟價值，還是送禮者為了提供禮物背後所付出的代價（心思、時間等）？這些問題大概因人而異，沒有統一的答案。可是，我們仍然可以在理論中尋求共通於所有送禮行為的結構。

在送禮之中，最尷尬的情況莫過於收到不想要的東西，但同時被逼將這份禮物放上自己虧欠對方的天秤

牟斯的禮物人類學

送禮是從古到今皆有的人類社會行為，甚至早在金錢、商品以至資本出現之前，人類已經在互相饋贈禮物了。說到禮物理論的權威，我們不得不提到馬瑟・牟斯（Marcel Mauss），他是社會學大師涂爾幹（Émile Durkheim）的姪兒兼學術繼承人，其著作《論饋贈——傳統社會的交換形式及其功能》（The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies）以人類學系統式討論人類的禮物與饋贈行為，為法國思想界帶來很大影響，包括同為人類學家的李維史陀（Claude Lévi-Strauss）。

李維史陀：憂鬱的熱帶 (11/28)

牟斯認為在饋贈的過程之中，包含著三重義務（obligation）：首先是送禮／給予，然後是收禮／接受，最後是收禮者要以同一物品或同等價值的物品回贈給予者（回禮）。人有送禮的義務，是因為饋贈行為本身要求的義務所致（這是共通於所有人類社會的習俗、相處形式）；人有收禮的義務，則是出於不願因拒絕接受而與送禮者之間產生矛盾。

此時，饋贈行為在給予者與接受者之間建立起一種雙重關係：其一是（透過分享而獲得的）認同與團結，因為給予者與接受者一起分享了自己的所有；其二是（出於債務而成的）等級，因為接受者一旦接受了別人的饋贈便負債於給予者，在他沒有償還這份饋贈之前使處於對對方的一種依附狀態；如果他一直未能回贈，那這狀態就會固定下來。此時收禮者的心態，就好比梅艷芳與張學友《相愛很難》所唱：「受太大的禮會內疚卻也無力歸還」。不回禮等於顯示自己無能，將會影響到人的社會地方，因此收禮者有回禮的義務。

日本女性在情人節習慣會送「義理朱古力」給非戀愛對象的男性，一個月後3月14日的白色情人節，男生要回贈禮物給女生，可謂完美地體現了牟斯所講的送禮、收禮與回禮的三重義務

根據牟斯的觀察，他認為在社會層面禮物交換是全面性的，社會網絡就是緊密的禮物之網，社會上每一個成員都無法脫離這張網。饋贈本身可以是一種持續性的慷慨行為或暴力，但這種暴力是隱蔽的，因為它以非利益的分享形式來實現。饋贈既可以使雙方距離更近，但在社會意義上卻使雙方疏遠，因為它使一方負於另一方。到底一次饋贈較偏重哪一種傾向，這就要看饋贈行為是出於善意，還是只是被利用的一種手段，牟斯在此勸喻我們多從真誠的善意來看待饋贈行為。

德希達的不可能禮物

經濟學中有句格言：「天下沒有免費的午餐」，不只午餐，禮物也從來都不是免費、沒有代價的。解構主義哲學家德希達（Jacques Derrida）曾寫了一本專書討論禮物／饋贈，名為《給予時間一：偽幣》（Given Time I: Counterfeit Money），認為送禮與收禮者的感覺與意識，已經決定了禮物的性質：禮物本身就會帶來虧欠的感覺；給予者與接收者都會意識到饋贈這行為。德希達曾提出幾組「詰難」（aporia），認為這些人類存有的現象都有著吊詭的邏輯：事物的可能性正建立在它的不可能性之上，而饋贈就是其中一組詰難（其他的有款待、原諒與哀悼）。

德希達（Jacques Derrida）《給予時間一：偽幣》（Given Time I: Counterfeit Money）

在德希達看來，真正的禮物是無條件的禮物，應該在給予與接受的對立需求之外，同時超越自我利益或計算式理性。因而完全沒有回禮，並在雙方的記憶下不留下任何痕跡。德希達更激進地指出：最純粹的饋贈，是送禮者忘記自己曾經給予，收禮者亦忘記自己曾經接受，唯有這樣才不會讓接收者負債，不會構成兩者的等級關係，並且不會開始回禮與再回禮之間的循環鏈。在這種要求之下，真正意義的禮物，就正吊詭地不可以呈現自身為禮物，否則雙方或任一方都會意識到這是饋贈行為，就會變成等級關係。

我們有可能做到純粹、真正的饋贈嗎？在現實上這可以說是不可能的。德希達對禮物的思想，等同認定於現實中真正可以實現的禮物，根本不存在。

回歸正面意義的禮物

德希達的理論對於我們可能比較消極，有意識地送禮真的沒有價值嗎？我們或許可以回頭看看牟斯給我們的出路：我們還可以有一種不單純以利益為目的，而是建立在人與人之間情感交流基礎上的饋贈，只有這樣，禮物才是真正的人情與情誼的表現。

若你與伴侶之間的真愛已經超越計算，恭喜你，你們達到了良好意義的饋贈。可是若你自問還沒有達到這境界，那麼抱歉，以上的理論無助你挑選明天的禮物，也不是要你馬上就跟另一半說「不如我們不要再互送禮物吧！」但起碼可以讓我們明白到禮物的基本邏輯，以及：為何選禮物讓我們這麼頭痛。

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