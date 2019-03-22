齊澤克生日訪問片 ：政治正確的問題為我 (們) 惹來多少麻煩

昨天是全球知名的斯洛文尼亞哲學家齊澤克（Slavoj Žižek）生日，跟齊澤克友好的國隊新聞媒體 RT（原為 Russian Today）發佈了一段長約70分鐘的訪問片段，題為《斯拉沃熱・齊澤克生日特集：政治、哲學，與重口味色情片》（Slavoj Zizek Birthday Special: Politics, Philosophy, and Hardcore Pornography）。片中齊澤克對最近的不同議題發表意見，拍攝團隊事前亦在網上收集了大批讀者問題，給齊澤克揀選、回答。

回顧齊澤克的基本思想：齊澤克：文化理論界的貓王 (03/21)

別被影片標題騙了，訪問才沒甚麼關於「重口味色情片」的內容（嗯，的確有少許 Pornhub 的數據分析），主題仍然圍繞哲學與政治，尤以政治議題佔重。其中一題讀者問題是問齊澤克：希望自己被視為哲學家，還是政治行動者（political actor）？齊澤克回答兩者根本不同層次，他骨子裡真正想要做的是哲學。他自認自己只做政治分析，沒有真的做政治，而他寫的政治評論也比較接近業餘性質，他說：「我經常想我不應該寫這些東西的，但又必須有人寫這樣的東西，為甚麼沒有比我更懂的其他人做呢？」所以他就寫了。在回答另一條問題時，齊澤克表明雖然自己講很多笑話，但他對政治與哲學都是極度認真的（deadly serious），他尤其希望人記得他寫過一本過千頁、關於黑格爾的書（指的是《比無更少》（Less Than Nothing））。

齊澤克引以為傲的黑格爾大書（fat book／big book）：《比無更少：黑格爾與辯證唯物論的陰影》（Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism）

影片中我們不難發現，主持與齊澤克之間的很多議題都涉及政治正確（political correctness），比如有讀者問他何以反對政治正確，卻又堅持禮儀（manner）與日常禮節（common courtesy）？熟悉齊澤克的朋友，都知道政治正確不只在理論上是齊澤克的敵人，於實踐上亦使他被排斥。齊澤克談到西方的大媒體怎樣封殺他，包括曾經不定期刊載齊澤克文章的《獨立報》（The Independent）、《衛報》（The Guardian）與《旁觀者》（The Spectator），以至較學術性的左派期刊《新左翼評論》（New Left Review）。齊澤克說他們總是不直接拒絕他的稿件，而用各種各樣的藉口：「他們【《新左翼評論》的編輯】總說『你寫的東西很有趣⋯⋯』聽到這句你就知道自己要輸了，因為這句總緊隨著『不過⋯⋯』，例如『我們已經有其他人談論過了』之類之類。」

影片中齊澤克無所不談，其他有趣的主題包括他怎樣認為自己沒有電影導演的天份、哲學與笑話之間的關係、我們當今應該提出甚麼問題等等，想從另一個側面了解齊澤克的讀者，就不要錯過這段訪問片了。完整影片：

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