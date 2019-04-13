武術無意識：從張無忌學太極劍看身體的哲學

作者｜黎子元

記得《倚天屠龍記》中張三丰如何指點張無忌學習太極劍嗎？他首先將全套五十四式劍法演練了一次給張無忌看，然後便有以下一段出人意料的對話：

只聽張三丰問道：「孩兒，你看清楚了沒有？」張無忌道：「看清楚了」。張三丰道：「都記得了沒有？」張無忌道：「已忘記了一小半。」張三丰道：「好，那也難為了你。你自己去想想罷。」張無忌低頭默想。 過了一會，張三丰問道：「現下怎樣了？」張無忌道：「已忘記了一大半。」周顛失聲叫道：「糟糕！越來越忘記得多了。張真人，你這路劍法是很深奧，看一遍怎能記得？請你再使一遍給我們教主瞧瞧罷。」張三丰微笑道：「好，我再使一遍。」提劍出招，演將起來。 眾人只看了數招，心下大奇，原來第二次所使，和第一次使的竟然沒一招相同。周顛叫道：「糟糕，糟糕！這可更加叫人糊塗啦。」張三丰畫劍成圈，問道：「孩兒，怎樣啦？」張無忌道：「還有三招沒忘記。」張三丰點點頭，放劍歸座。 張無忌在殿上緩緩踱了一個圈子，沉思半晌，又緩緩踱了半個圈子，抬起頭來，滿臉喜色，叫道：「這我可全忘了，忘得乾乾淨淨的了。」張三丰道：「不壞，不壞！忘得真快，你這就請八臂神劍指教罷！」 金庸著《倚天屠龍記》

李連杰版本的《倚天屠龍記》劇照

這段也許會讓讀者初次讀來摸不著頭腦的對話，其實藉太極劍的精髓揭示出身體的哲學。

張無忌學習太極劍時，倘若他有意識地把五十四式劍法的分解動作逐一牢記在心，形成一套關於劍法的系統知識，而到了要施展劍法的當口，首先把這個知識體系在腦海中閃現一番，然後跟隨著每一個分解動作來指揮身體行動，那麼他的身體動作定會彆彆扭扭，不得連貫流暢，勢必無法打出一套像樣的太極劍。

悟性極高的張無忌恰恰通達了太極劍的精髓，不去死記劍法招式，相反地還要將它們全部忘記，不藉助意識作任何認知活動。所以當他將整套劍法「忘得乾乾淨淨」，絕滅關於太極劍的任何意識的時候，他也就練成了太極劍。在施展劍法的當口，他只讓太極劍法貫通身體，僅憑身體開展無意識的運轉，這種身體的無意識運轉才是威力無窮的。

在中國哲學中，身體一直處於極為重要的地位，所有哲學理念和道德精神都需要身體力行，在日常生活中具體實踐出來，這便是「功夫」。從這個意義上，功夫不單止是一個武術概念，也是一個哲學概念。而無論作為哪一邊的概念，功夫都可以歸結為一條道理：以最適合自我心身特性的方法，於日常生活每個細節中操練（做功夫），找到屬於自己的「道」（道理/道路）。

然而在西方哲學中，身體卻長久地處於無足輕重的地位，總是遭到輕視、無視，乃至貶抑、壓制，這個狀況要到二十世紀中葉以來才得到逆轉。而這種逆轉，恰恰體現為身體哲學的興起，體現為身體哲學對整個西方哲學傳統的徹底顛覆，具體可以歸結為：倒置「高揚意識貶抑身體」的正統秩序，將其反轉為「提升身體，拆毀意識（『主體』概念、『意識形態』）」。

西方哲學有很強的認識論傳統，而又把認識事物看作完全是由靈魂來負責的事情。蘇格拉底視死亡為靈魂脫離身體而變得更加輕鬆自如的樂事，死亡只不過是身體的死亡。從柏拉圖開始，身體跟靈魂就已經是對立的了，易朽的身體是永恆的智慧、知識、真理的障礙，它是麻煩，它欺騙靈魂，所以不到萬不得已不該與身體有過多沾染。

不提這種貶損身體抬高靈魂的二元論在中世紀的伸延，到了笛卡爾那裡，靈魂、心靈、「自我意識」才是通達知識的途徑，身體的感知能力則是盲目而偶然的，所以與知識無關。而德國唯心主義，例如康德，則將啟蒙僅僅視為對於「理性」的合理運用，例如黑格爾，則把研究投注到「精神」上，辯證法沒有為身體留下多少位置。哪怕是在馬克思注重物質基礎的唯物主義中，身體仍然被化約成可以量化的勞動力，而意識依然是實現人類解放的關鍵環節。

在二十世紀，真正讓身體登上哲學研究的舞台的是法國哲學家梅洛－龐蒂（Maurice Merleau-Ponty，1908-1961），他的知覺現象學研究提出了身體圖示的概念，更在認知的主體還沒有運作的地方發現了身體的主體。而到了傅柯（Michel Foucault，1926-1984）、德勒茲（Gilles Deleuze，1925-1995）和瓜塔里（Félix Guattari，1930–1992）那裡，身體才一步一步被充滿實驗性的思想運動所張揚。而這些當代激進哲學的思想根源就是尼采哲學。

「身體，從尼采開始，成為個人的決定性基礎。如果說，長期以來，人們總是將自身分成兩個部分，分成意識和身體，而且意識總是人的決定因素，身體不過是意識和精神活動的一個令人煩惱的障礙的話，那麼，從尼采開始，這種意識哲學，連同它的漫長傳統，就崩潰了。」

恰恰是尼采，在西方哲學史上豎起了「提升身體，拆毀意識」的旗幟。他寫道：

我們最神聖的信念，我們與最高價值相關的、始終不渝的信念，乃是我們肌肉的判斷。 尼采著《權力意志》，斷片 314

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