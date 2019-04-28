Zizek VS Peterson 大辯論（二）：齊澤克為何要反對資本主義

作者｜唐晉濱





上篇文章分析過彼得遜對《共產黨宣言》的批評有何缺失，這次輪到齊澤克的開篇陳述。齊澤克在有限的時間內做了三件事：第一是重申自己一貫的政治立場、關注的問題與思考的方式（這些論點全部都可以在他以往的著作或影片中找到）；第二是用各種例子快速勾勒出當今資本主義與共產主義之間的困境；同時達到第三點，回應彼得遜對於馬克思欠準確的批評。本篇首先論齊澤克如何看待資本主義與共產主義（馬克思主義）。

重溫彼得遜的陳述：Zizek VS Peterson 大辯論（一）：《共產黨宣言》的錯誤讀法

資本主義是系統性的問題

彼得遜疑惑何以馬克思與恩格斯在批評資本主義的同時，卻指它是人類歷史上最有效的生產方式。彼得遜不知道的是，馬恩二人與齊澤克都相當肯定資本主義的生產模式，它的確為人類帶來生產力的增長，大大改善了人類的物質生活，這是不容置疑的。然而資本主義的問題在於它同時會產生內部的矛盾：資本市場的運作必定會帶來金融危機（從二十世紀至今天皆可見）；由市場主導資源投放，經濟會趨向利息與收租等不事生產的項目上，不利社會發展；為了最大化利潤與持續累積資本，生產就不會考慮到生態環境，導致環境災難的後果等等。資本主義的內部邏輯必然會引發危機，馬克思因而認為它只能作為人類歷史的一個過渡階段，而必定要被揚棄。齊澤克在辯論上的表達或許要溫和一些，他認為資本主義必要適度地被限制，而當今新自由主義對於市場的限制方式是錯誤的。

彼得遜對於馬克思另一個主要指控，是他隱密地將資產階級描繪為惡，無產階級為善，製造了一個虛假的善惡二元對立。對此，齊澤克多次道明自己對於資本主義的批判，並非在於資產階級有著罪惡的本性，相反資本家並非都是自私自利的，甚至他們當中很多人都帶著善意：為了貢獻人類社會而努力擴展企業，發明新產品，促進商品與資本流通等等。另一方面，為了澄清自己絕不是在偏幫共產主義，齊澤克指出共產主義亦可能出於同樣的理由而想要推進生產力，但因不存在公眾的監控，往往會導致比資本主義社會更恐怖的後果。因此齊澤克本人其實直接回應了彼得遜的問題：資本主義的內部矛盾是系統性的問題，與善惡完全無關。

為何我們要批判蓋茨與索羅斯

辯論上齊澤克提到當今一種常見的意識形態，他將之名為「長著人性臉孔的全球資本主義」（global capitalism with a human face）。他曾多次以星巴克（Starbucks）的市場推廣計劃為例，星巴克會說：在你付錢買咖啡的同時，你已經幫助了外國的農夫或兒童，改善了他們的生活與地球的生態環境。這種將消費與慈善捆綁一起銷售的方式，彷彿消除了我們作為消費者的罪疚感。

齊澤克｜星巴克要你買的不是咖啡，而是為自己贖罪的意識形態

這好像很完美，是個多贏局面，事實上卻不然。辯論上齊澤克提到比爾・蓋茨（Bill Gates）與喬治‧索羅斯（George Soros），我們知道兩者如何獲得巨富：蓋茨是壟斷電腦軟件市場，索羅斯則是買賣全球的貨幣與股票。齊澤克指他們都願意捐出巨款到慈善團體，同時支持社會運動、支援 LGBT 團體、提倡改善社會副利，彷彿真的盡了「資本家的責任」。

可是齊澤克批評蓋茨與索羅斯正以左手掠奪全世界的財富，右手將掠奪回來的錢重新流到慈善組織與爭取身份認同的團體去，而這只是治標不治本的表面工夫，這種慈善與支持社運的姿態都是虛假的。為甚麼？因為若想要真正改變世界的狀況，就只能改變事情發生的條件。對於貧窮、難民問題以至生態災難的解決之道，不應該是滿足於「授之以魚，不如授之以漁」式的扶貧行動，要歐洲全數接收所有難民，或是捐款支持種植樹林；真正要解決問題的話只能從問題根源著手，即「依據將貧窮、難民與生態災難變得不可能的基礎來重建社會」，而這些是手握巨大財富的蓋茨與索羅斯所沒有提倡的。

行動了再說？不！先思考！

面對資本主義，我們又應該做些甚麼？齊澤克（再次）引用馬克思的《關於費爾巴哈的論綱》第十一條：哲學家們只是用不同的方式解釋世界，而問題在於改變世界。齊澤克指我們應該將它顛倒過來：在二十一世紀我們要承認我們太急於要改變世界了，現在我們要做的是重新解釋世界。

「不要行動，思考！」是齊澤克多年來的基本立場，這是反動或保守的態度嗎？不是，因為任何不經思考的行動，很可能會變成好心做壞事（比如生態學家未經深思熟慮的激進環境改善方案，很可能倒頭來引發出新的生態災難）。齊澤克亦不是要我們只思考，甚麼也不做，我們仍然要去改變社會上的某些事情，但要做的不是顯然不可能的改變，比如一步到位地說要廢除私有產權制，而是像全民醫療保障這種已經成功在不少國家推行的方案。

小結：意識形態仍然是首要問題

彼得遜在齊澤克發言後，指對方只有講資本主義與幸福／快樂，而無對「傳統馬克思主義」提供支持，這一方面是彼得遜沒把握到齊澤克與馬克思的共通點，而另一方面，齊澤克亦的確並非傳統的馬克思主義者或共產主義者，他對於應該行動的方向依然存疑，他認為在當今的意識形態之下，仍然看不出有任何簡單的出路，因此他說自己是悲觀的。

下篇文章主要會整理雙方回應對方與討論的部分：齊澤克對當今意識形態的分析，與兩人對於幸福／快樂和其相應的倫理學之上的共識。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app