【BODW】遊戲中的虛擬物件、生活質感與社群建構

說到設計，它當然是解決問題（problem-solving）的過程，但同時亦如日本名設計師原研哉所說—設計是「欲望的教育」。「設計營商周」當中的「Digital & Design 數碼與設計」主題論壇，就探討了數碼與設計的關係不應限制於從紙本印刷與其他物料，轉向以數碼化的軟硬件來做設計；設計必要重新構想與安排已經與我們形影不離的數碼世界。遊戲是愈發重要的數碼產品，當然亦不例外，涉及到欲望的創造與教育。

科技推陳出新，區塊鏈的虛擬物件實驗

蕭逸講述了數碼世界的過往演變及未來趨勢。「今天不少設計，都是因應科技發展而出現的副產品。現時科技發展一日千里，一些舊有的事物將會失去需求。例如人工智能化汽車的出現，可能會讓停車場失去價值，但亦會帶來新的契機。」無疑，當今科技提升了發佈平台的重要性。蕭逸認為產品內容相當重要，但產品內容的發佈與散播亦同樣是關鍵，他引用了Jonathan Perelman的話：「內容是王⋯⋯但發佈是皇后，並且執掌大權。」

Outblaze 創辦人兼行政總裁 © Kevin Abosch

因應區塊鏈技術的發展，蕭逸創作出全球首批區塊鏈遊戲之一《CryptoKitties》（謎戀貓）。這款遊戲讓玩家購買、繁殖與交易虛擬貓。所有貓的特質、資訊與交易內容，全部都刻寫在區塊鏈之中。蕭逸認為，過往在遊戲內購買的虛擬商品，隨著遊戲公司倒閉即化為烏有；但 《CryptoKitties》透過區塊鏈讓數碼商品可以得到延續，甚至帶到其他遊戲之中。謎戀貓作為數碼、虛擬的物件，在今天的語境下，仿佛已經具有了個體性的存有，並已成為有市場價值的可欲之物。對於這些新興形態的物件，人們會怎樣看待？又會怎樣與之互動呢？這是值得我們探討與實驗的問題。

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從錯視畫到繪本，遊戲自生活汲取靈感

Ken Wong（王友健）是手機遊戲《紀念碑谷》（Monument Valley）的主設計師。他利用艾雪（M. C. Escher）的錯視畫手法，展現一幅幅表現於視覺的邏輯悖論，遊戲中的視覺世界也同時成為了邏輯的世界。玩家以手指比劃著熒幕，去到疑無路處，卻又柳暗花明。結果《紀念碑谷》叫好叫座，屢獲獎項，其後更推出了續集。

Mountains 創意總監兼創辦人© Lexa Francis

Ken 認為，遊戲開發者往往喜歡製作既有種類和題材的遊戲，因為他們享受那些元素。然而，要創造嶄新的遊戲，最需要是從生活中汲取靈感。Ken 認為創新的遊戲設計，源於個人的實際生活體驗和興趣。雖然《紀念碑谷》大獲成功，但 Ken 選擇離開舊團隊，另組公司 Mountains。Ken 與新團隊製作出敘事式遊戲《Florence》，從立體的錯視畫轉成繪本式的清新畫風，探討愛情、關係與情感。

遊戲《Florence》 © Mountains

Ken 認為現時流行的遊戲好比垃圾食物，雖美味，但不健康。傳統遊戲一般都以讓玩家「上癮」為目的，Ken 則希望給予玩家新的體驗和啟發，甚至反思的空間。另一方面他亦指出現今我們或許已習慣遊戲都是免費的，而忘記了遊戲應有的價值。

獨立開發者的社群，成功源於信任

Antony Reed 曾任澳洲遊戲開發者協會行政總裁，投身電子遊戲界已超過二十年。2013年他於墨爾本成立The Arcade—一個專為遊戲開發者而設的互動共享工作環境、同時亦是一個商務發展空間，甚至是一個社區。當今的遊戲開發業，已經進入中心化的年代。Reed 雖集合澳洲的獨立遊戲開發者，但這有別於傳統的遊戲開發團隊模式。他認為自己做的更接近營造一個社群，因此對商業味道過於濃厚的「incubator」（創業培育中心）這標籤非常反感。結果這個空間獲得成功，Reed 指出箇中原因就在於開發者之間的信任。

The Arcade 創辦人兼前任澳洲遊戲開發者協會行政總裁 Antony Reed

Reed 認為信任是任何成功產品的根本：當你向消費者宣傳或售賣產品時，其實是在請求他們給你一點珍貴的時間，所以「信任」是首要條件。他提出了信任框架「ACTS」：一、說服（Advocacy）：「你是否從我的利益出發？」；二、一致性（Consistency）：「根據往績你可靠嗎？」；三、透明度（Transparency）：「我明白你在做甚麼嗎？」；四、成功（Success）：「你在幫助我實現目標嗎？」Reed 希望這個框架可以幫助我們反思在設計過程中，我們是否從以人為本的角度出發。

The Arcade 標誌

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