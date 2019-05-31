【KODW】栽種VR森林 讓患者更適應現實

近年 VR 技術已經融入我們的生活，家用遊戲機開始普及，VR 體驗中心亦成為新的商機。可是你有否想過，除了娛樂之外 VR 還可以有其他用途？以往我們只能想像的事物與情境，自從有了愈發進步的虛擬技術，都彷彿變得觸手可及。當我們可以讓全身的感官接收虛擬的訊息，這意味著我們可以進入另一個世界，只要我們能想像到的，都可以成真。

「虛擬──真實」不再截然二分

Opaque Media Group 是來自墨爾本的創新媒體研發及製作公司，專注於用家與開發者經驗，公司希望藉著推進 VR 與 AR 等技術的應用範圍，為整個業界帶來新面貌。Opaque 的研究及開發主管 Chris Mackenzie 與總監及項目主管 Liam McGuire，過去都曾與 Google、Microsoft 與美國太空總署（NASA）等世界知名的客戶及夥伴合作，完成一系列不同領域的虛擬現實項目計劃。

Liam 與 Chris 認為，隨著家用等級的VR裝置變得普及，虛擬與真實體驗之間的鴻溝已經進一步收窄。「過往電腦成像技術幾乎只會用在電影上，因此限制在一種『攝影機』的視點。近年家用的VR技術出現，為我們帶來頭戴式顯示器、用家介面與控制器（比如HTC Vive），電腦成像技術得以回到『人類』的視點，使我們相信虛擬就是現實。」

科技逐步將虛擬與現實之間的界線模糊，尤其是在數碼年代，這已經不是新事了。 Liam McGuire 與 Chris Mackenzie

Opaque Media Group 總監及項目主管 Liam McGuire © Liam McGuire

由此我們要再思考應該如何定義與區分「虛擬」和「真實」，著眼點不在於所感知的事物像真與否，而在於感知經驗，即「體驗過程」本身。在 VR 環境之內，我們體驗的可以是一幅360度全景相片，或是激光掃描真實環境之後所得出的立體模型，亦可以是數碼藝術家忠實地以人手繪製的同一場景。這三者哪一種較「虛擬」？哪一種較「真實」？在「肯定是真實」與「肯定是虛擬」的兩極之間，我們愈來愈迫切要探問當中模糊的光譜。

虛擬技術的醫療應用

Liam 擅長利用沉浸式技術（immersive technology）和新興科技解決醫療保健、教育、認知和企業範疇相關的棘手問題。他曾帶領多個頂尖的創新項目，利用嶄新科技讓照顧者代入患者的角度，理解其需要，當中的認知障礙症虛擬體驗（Virtual Dementia Experience）就曾獲「亞太資訊及通訊科技大獎2014」

(Asia Pacific Information and Communications Technology Alliance Awards 2014) 。

Opaque 的「虛擬 MRI 準備流程」讓醫護人員體驗磁力共振掃描的環境與流程 © MRI VR Preparation

Liam 指出，Opaque 的虛擬技術可以透過兩種角度，應用在醫學上，一方面讓醫療人員與照護者熟習實際的診斷與醫治情況，比如透過模擬場景，體驗 MRI 掃描的實際狀況。

「自閉症虛擬體驗」，讓人了解自閉症患者所面對的世界 © Virtual Autism Experience

另一方面是直接給康復者使用虛擬技術，比如他們的「虛擬森林」（The Virtual Forest）項目，讓認知障礙症患者經歷一些他們難以得到的經驗，比如到訪森林。實際測試的結果讓人喜出望外，患者願意深入到虛擬環境之內，並為這體驗賦予意義：他們將在虛擬環境見到的事物，連繫到自己的過往經歷；同樣重要的，是這技術給予了他們自由，讓他們可以重新掌控自己的經驗。患者在分享的過程中亦流露出他們對 VR 體驗的雀躍，變得更積極，更樂於社交。

「視障體驗」給我們機會「親眼」體驗視障人士在日常生活中的不便及感受 © Vision Impairment Experience

我們希望透過虛擬科技，為患者帶來社交上與物理上的正面作用。 Liam McGuire 與 Chris Mackenzie

「虛擬森林」中的園林環境 © The Virtual Forest, courtesy of Dementia Australia

VR 技術的未來

在進一步使虛擬趨向真實的路上，Liam 與 Chris 承認攝影寫實（photo-realism，如照片一樣像真的繪畫或電腦成像）在某程度上是 VR 技術的一個重要發展方向。人類是視覺發達的動物，視覺可信性（visual fidelity）對於沉浸（immersion）體驗非常重要；然而在視覺以外，體驗中互動機制的可信性與聲音設計亦是決定性的因素。無數的電子遊戲已經證明，在視覺上不需要到達攝影寫實的程度，亦足以讓玩家享有沉浸的體驗。

VR的終極目標，是要用家因沉浸而「忘記」了自己身處在虛擬的環境。 Liam McGuire 與 Chris Mackenzie

Opaque Media Group 研究及開發主管 Chris Mackenzie © Christopher Mackenzie

不少人曾經預測：在不久的未來，我們留在虛擬世界的時間會否多於在現實？Liam 與 Chris 表示：「短期內我們都可能不會特地每天花一小時戴上 VR 裝備，但將會愈來愈習慣在手機上用 AR 導航，或用 MR 跟遠方的團隊進行會議。現今業界面對的挑戰，在於要使 VR 技術與裝置變得更容易為大眾所負擔，並易於使用，最好能自然融入日常體驗，與日常生活整合。」兩位認為現在較可行的解決方法，是實現一個能結合 VR、AR 與 MR 的發明，就像2000年代 iPhone 的出現，帶起了智能手機集多功能於一身的變革。

Liam 與 Chris 將會於設計「智」識周（KODW）分享更多 VR 技術與沉浸式訓練的經驗和理念。《香港01》讀者現在只要於購票時輸入優惠碼 MP3L4R9，即可享有7折優惠。

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