阿拉丁：女權盛起只是一種保守戲碼？｜方川明

作者｜方川明

【注：本文為齊澤克式的電影評論，絕非一般的電影賞析。以下內容包含《阿拉丁》電影情節，敬希注意。】

近年來，迪士尼以真人拍攝的綽頭，陸續改編自家經典動畫。《阿拉丁》（Aladdin, 2019）是一例，然而，這齣耗資1.83億美元的「新」作品，究其底蘊，跟二十九年前的原版動畫幾乎一樣；劇情大體沒變，曲目依舊，若論新意，固然不是脹大如球的深藍色韋・史密夫（Will Smith），也非眼花繚亂的 3D 特效，而是特設的新添情節：蘇丹的繼承權問題（補：「蘇丹」是回教文化社會中的領袖名銜，專指穆斯林國度裡政教合一的一國之主）。

迪士尼原版動畫《阿拉丁》（Aladdin）

戲裡，茉莉公主（Naomi Scott 演）是一名機智的獨立少女，乃阿拉伯蘇丹之後。可是，身為獨生女的她，屢被故作媒人的父王，派給各國王子相體撮合，哪怕對方是空有權位的智障兒，一律皆宜，恍如賤賣拍賣品。儘管劇情上無交代清楚，既沒明顯的對白吐露，但可以相信，年邁的蘇丹王要不是等待「將來可取替自己、承繼王位」的好駙馬，就是為茉莉在遙遠他方找一戶好住家，把她送到千里相遙的他鄉，安享晚年。

茉莉公主（Naomi Scott 演）（《阿拉丁》電影劇照）

老實說，此乃老生常談，上述種種，是封建社會習以慣常的交換邏輯（補：若借用柄谷行人先生——拾取人類學家莫斯《禮物論》的牙慧——的抽象概念表示，是交換模式 A 的邏輯）。皇親國族總是把親生女兒許配給別國王室，以換取軍事結盟、減少衝突等外交利益。

有趣的是，有別於老掉牙的童話式封建故事，即等候能夠拔出石中劍的雄性英雄；2019年版的《阿拉丁》明確指出，蘇丹尋覓的合適繼承者，不是哪一國的王子或貴族，而是遠在天邊，近在眼前的妙齡女子：茉利公主。但是劇情一轉，心術不正的奸臣賈方（Marwan Kenzari 演），透過精靈的法力，勉強當了幾分鐘的蘇丹，隨即被一眾主角打敗，蘇丹一位懸空。

賈方（Marwan Kenzari 演）（《阿拉丁》電影劇照）

就此，觀眾跟戲裡眾角一樣，多得賈方那幾分鐘（短小又精湛的）表現，眾人看清楚壞皇帝（昏君）的可怕之處：呼風喚雨，遇神殺神。結果，茉莉公主獲得父王肯認，終成蘇丹。有別於92年動畫版結局：老蘇丹王修例，容許茉莉公主與凡夫俗子結婚，今趟改由貴為蘇丹的茉莉親自修例，自己夫君自己嫁。及後，一國之君茉莉便跟流氓阿拉丁一起，過著快樂的童話式生活。

女王茉莉迎接（不是王子的）小偷阿拉丁，不僅顛覆了迪士尼固有的文本邏輯（從前，總是王子迎娶落難的公主或平民），茉莉公主成王一段戲，更大有反抗（傳統的、牢固的）男尊女卑之意涵，可謂應合女性平權的主流聲音；然而，弔詭之處是，看似「激進」的同時，此處亦表現了迪士尼動畫一貫的保守作風。

茉莉公主與阿拉丁（《阿拉丁》電影劇照）

（貴為當代荷里活影視企業大王的）迪士尼告訴我們，一切問題，盡在賈方身上，他人壞心腸，只要換上一個好人、一位明君，譬如說善良的茉莉公主，世界自然變得美好、和平了。此時，我們理應反問一句，假如問題不在賈方身上呢？也就是說，倘若賈方不是表現了蘇丹的壞方面，而是展示了蘇丹王權（即整個政治系統）的真面目呢？即言之，問題不在個人，不是在位者的個人心理素質，也非性別上的男或女，而是統治制度本身。細心一看，無論在位者、繼承人是誰，蘇丹的無上權力依舊，它蘊藏的能力依存，只要軍權、金權等一切在手，仍能可怕地直搗社會各方面，不受限於城中任何一位刁民的意志，遠比精靈的法術利害得多；反觀看似法力無邊的精靈，他始終是有限的，受制於油燈的禁錮之中。

更多《阿拉丁》電影劇照：

+ 10 + 9 + 8

所以說，這齣電影的巧妙之處，正是在危急關頭，上演了一場偷換概念：正當我們看見統治系統的壞處之際，它卻為我們補上一則顛覆性別權利的結局，魚目混珠。換言之，當電影最尾阿拉丁憑藉願望解放了精靈，讓他恢復自由身的同時，阿拉伯的民眾繼續活在牢固的封建帝制之下，勞役終生。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app