齊澤克：最純粹的意識形態，因為他們不知道自己正在做甚麼

齊澤克（Slavoj Žižek），大概是當今最有名的在世哲學家了，今天是他的七十一歲生日。但凡看過他演講影片，難以不對這身軀略胖的講者留下深刻印象：連珠砲發的語速，鼻子好像總是有問題，講三句抽一次、講五句摸一下；在讓人眼花撩亂的哲學與政治分析之間，突然（嗯，他有時會先講：「我接下來要講的笑話非常髒」）大講露骨的黃色笑話而面不改容（例如「我們應該做的不是在強姦犯施暴時偷偷弄髒他的蛋蛋，而是要切它們下來！」），引得全場哄笑歡呼。

齊澤克生日訪問片：政治正確的問題為我 (們) 惹來多少麻煩

除了娛樂性的表演式演講，齊澤克在各方面可能是最備受爭議的在世哲學家。反對者認為齊澤克是個機會主義的學界騙子，頂多只是沒有自己創見的理論買辦、名嘴或暢銷書作家（而且經常抄襲自己舊作），但絕對不是哲學家。齊澤克的支持者欣賞他對黑格爾作出大膽但有活力的「異端」解讀，精神分析界認為他是拉岡（Jacques Lacan）最賣力的佈道者（雖然未必忠於拉岡），（至少部分）馬克思主義陣營則認同他是當今激進左派的重要旗手。

拉岡：最接近哲學的精神分析師

做不成導演的哲學家

相信不少讀者都是從《變態電影指南》（The Pervert's Guide to Cinema）與《變態意識形態指南》（The Pervert's Guide to Ideology）接觸到齊澤克。他指自己十三、四歲時愛上（荷里活）電影，尤其鍾愛希治閣的《驚魂記》（Psycho），因此他的第一理想是導演。他曾經用超八厘米攝影機拍了一部他極不願意公開的短電影，題材是他少年時痛苦但風流的韻事。很快齊澤克就決定放棄他的導演夢，在十八、九歲時改為立志當「第二最愛」的哲學家。

齊澤克在以上兩部影片中身體力行，重演一幕幕荷里活經典電影場景（圖為《Titanic》）

在斯洛文尼亞獨立之前的南斯拉夫時期，齊澤克一直未能得到大學哲學系的教席，其後他再到法國攻讀第二個博士學位，研習拉岡的精神分析。直至1989年，齊澤克出版他第一本英文著作《意識形態的崇高客體》（The Sublime Object of Ideology，根據他在法國的博士論文改寫而成），讓他在英語世界一炮而紅。透過這本書，我們已經可以讀出齊澤克思想的基本定調：以拉岡的精神分析概念來重讀（或「拯救」）黑格爾與馬克思。

Verso 出版社 「The Essential Žižek」系列版本《意識形態的崇高客體》（The Sublime Object of Ideology）

最高與最低之間的辯證法

齊澤克在法國受過精神分析的訓練，但他沒有成為執業分析師。齊澤克取而代之做的是吸收拉岡與佛洛伊德體系的概念，諸如分裂的主體、伊底帕斯情結、「欲望即他人所欲的」與「性別之間不可能有關係」等，將之用作重新構想（黑格爾的）哲學問題與（馬克思的）政治意識形態分析上。因此齊澤克思想就以拉岡－黑格爾－馬克思為三條軸心，而他的論述總是圍繞精神分析－哲學－政治意識形態。在這種理解下，黑格爾就不再如主流學界傳統所認為，是以「絕對知識」統攝一切的觀念論者，而是充分認識到人類理性之中不可能性與界限的唯物論者。

批判齊澤克：後馬克思主義的精神分析與政經分析侷限｜方川明

齊澤克貫徹黑格爾的辯證法，他相信最高者與最低者之間的分野並非我們一般所想分明，而可以糅合為一。他曾表示自己總想將所謂的高檔理論（high theory），套用到所謂的低檔文化（low culture）之上，這樣才是對理論最淋漓盡致的發揮。因此，除了黃色笑話與《傲慢與偏見》，齊澤克也會講《功夫熊貓》，他會用《史密夫與史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）來講莊周夢蝶，或以《遊戲王》卡片遊戲一直推出新的卡片與附加規則，以類比拉岡所講的「律法總是非整全（not-All）」。由此來看，與其說齊澤克作了大量以理論切入電影的影評，倒不如說，他引用大量電影與通俗小說作例子，只是為了講述他的思想。

你大概很難在第二本討論黑格爾的哲學書中（《比無更少》（Less Than Nothing）），會看到有注釋提及《遊戲王》⋯⋯

堅信共產主義的左派老頑童

在馬克思時代，廣大工人／無產階級不明白供求與交換價值之間的關係，無從知道剩餘價值與剝削的秘密，因此馬克思形容無產階級普遍陷入「不知道自己所做的是甚麼」的意識形態。作為馬克思主義者／共產主義者，齊澤克認為：當然我們今天每個要勞動的人都深深明白自己正被剝削，但所作所為卻與工業時代的人沒有兩樣：仍然是上班、工作、下班，渴望在休息時間能做些別的事（通常是消費）。我們知道政治經濟在壓搾我們，但從我們的行為來看，我們就好像根本不知道這事一樣。同時，當今很多人以為自己不會再相信任何意識形態宣傳，因此我們已經進入一個沒有意識形態的時代——齊澤克認為這種想法偏偏正是最純粹的意識形態（ideology at its purest）。從拉岡的理論之中，我們學到根本不存在自立、不受影響的主體，我們亦不可能脫離於意識形態。意識形態現今仍然大行其道，兼且相比馬克思時代變得更細緻、更需要辯證的思維來識破，這就是齊澤克極力批評的犬儒意識形態：大家都認為政治經濟大局不可能再有改變，並且認為其他人都如此相信著。

齊澤克曾被譽為「文化理論界的貓王」（the Elvis of cultural theory），現在風光不再了

左派陣營的光譜包著很多立場，彼此或會成對立。當代的某些左派就極力維護政治正確，到處宣揚大愛與多元包容；齊澤克批評這種認同政治（identity politics）以認同問題的局部矛盾，替代了資本主義霸權產生的整體矛盾，齊澤克認為在這情況下不可能會有真正激進的革命行動。正是齊澤克的這種立場，讓他近年被各大主要媒體（例如英國《衛報》（The Guardian））封殺，並受到各界攻擊。例如在美國2016年總統大選時齊澤克被指罵竟然支持特朗普（Donald Trump），然而齊澤克的原意是：希拉莉（Hillary Clinton）當選的話美國的霸權只會持續，抗爭亦只會僵持下去；但若真的由特朗普當了總統，從好或壞處來看都將會為美國與世界政局帶來顛覆性的改變，廣大的左派才會打破幻想與惰性，這情況反而更有可能促成真正激進的思想與行動。

在《比無更少》（Less Than Nothing）中這樣寫自我介紹：「斯拉沃熱・齊澤克出生，寫書，並將會死去。」頗有海德格描述亞里士多德一生的味道。在此祝他生日快樂，希望他能健康生活下去，寫出更多讓我們驚異的著作。

延伸閱讀－Zizek VS Peterson 大辯論（四・總結）：反高潮背後的辯證法

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