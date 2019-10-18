關於愛情的自言自語（十八）哲學家怎樣愛／該怎樣愛？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

唐君毅先生是新儒家代表，我們會預期他大講心性之學。但他有另一個身份，就是愛情哲學大師。中大哲學系榮休教授張燦輝稱唐先生是「中國哲學史愛情哲學第一人」。讀者未必真的太在意愛情哲學，但從唐先生身上，我們看到一個哲學家怎樣愛，或者作為一個哲學家，該怎樣愛。

唐君毅先生

現在大家都知道《愛情之福音》（下稱《福音》）的作者是唐先生。但在書中標明的著者卻是克爾羅斯基（Kileosky），譯者是唐君毅。在未有 Google 的年代，也真是可以「呃得吓人」（能騙一下人），事實上唐先生也一直不承認是此書作者。張燦輝在其〈唐君毅的愛情哲學〉（T'ang Chün-i's Philosophy of Love）一文也搜尋過唐提過的原作者，亦無法找到克爾羅斯基是何許人。其後，唐先生的夫人謝延光女士才證實此書是唐先生所作。

在《福音》克爾羅斯基以先知口吻，向青年男女講男女與婚姻的問題。唐先生性情謙和（特別是與牟宗三相比），而且寫此書時尚未結婚，不宜以確鑿口吻說教。於是，唐先生借一個認了婆羅門教中梵天真理的德拉斯，在雪山退隱前給青年上一愛情課，說出自己對愛情的看法。

舊版本的《愛情之福音》，封面印上「克爾羅斯基著 唐君毅譯」

《福音》與《致廷光書》

《福音》要與《致廷光書》並讀。黃子華在棟篤笑中也曾引用過唐君毅的《致廷光書》。這本書是唐君毅與其夫人謝廷光的書信集，也收錄在唐君毅全集裡。唐夫人認為這些書信不只屬個人，實屬人間。故她「願意私人的事客觀化，獻給青年朋友，願天下千千萬萬的青年男女皆有祟高的愛情與幸福的婚姻」。由他們相識、相知到結婚，我們也看到唐先生在書信中剖白他怎樣看愛情。公私雖然有分，但思想卻是一貫的。

謝廷光的兄長是唐先生的朋友，由雙方父母安排婚姻，於是透過書信互相了解。但第一封信就有一句：「因為我想人只要精神上能互相勉勵，求人生之向上，則婚姻也可以互相幫助。」現在女士收到這種語調的信，恐怕未必稱心愉快了。

《致廷光書》，收錄於唐君毅全集

愛是精神

在《福音》一書，愛情有一種形而上的意義，它不但不只是欲望，更是一種精神的展示。克爾羅斯基說：「根本上宇宙間只有一種愛，一切的愛都是一種愛的分化。宇宙間只有一種愛，因為只有一精神實在生命本體。在人心中投射的影子，都使人接觸那精神實在生命本體。一切的愛都是那精神實在生命本體。男女之愛決不是與其他所謂純精神的愛根本不同的愛，他與其他之愛之不同，只是模式之不同，在本質上與其他之愛，全是息息相通。所以男女之愛本身便含各種所謂純精神之愛，純精神之愛即常由男女之愛脫化而出。」

能做到知行合一，的確很不容易。唐君毅有黑格爾哲學的背景，取其《精神現象學》中那精神涵有一切的思想，世界不外是精神的展現。唯人類心靈獨特，可以跳出自己的樊籬，意識到無限，意覺到精神。在《福音》中，唐先生說：「然而一切存在中，只有人類才能真正自覺的要求破除他存在之限制，而自覺的渴慕無限。所以只有人類才能真實現無限的生命意義，領略無限的精神意味，要歸於原始太一。但是人類憑藉甚麼以。還歸於那原始之太一？這就是人類自內心流出之源源不息生生不已綿綿不斷浩浩不窮之愛。」愛情跟對其他的愛，沒有分別，愛真、愛美、愛善和愛神，即愛宇宙靈魂本身之愛。

唐先生解釋：「這四種愛，真是成為無限的開展時，就是人類最高的愛，因為這四種愛，都是純粹的要求超越自己。」求真、求善、求美、求神，與男女之愛似乎並不相干。但在男女之愛中，卻有四種精神現象的展現。愛情中我們超越自我有限而歸還無限的渴求，另一方面是要求合一的渴求。你想知道愛人的一切，是求真。欲與她有幸福人生，是求善。二人的和諧，是美。對對方有敬和信，是宗教。

這樣類比有說服力嗎？不能說全無道理，但好像是有分別。然而分別正是精神哲學想克服的，從宇宙精神靈魂的角度，大家都是求合：「互相配合而成為完整的一體，如一小宇宙」。所以，男女之愛情「實際上不是男求女，也不是女求男，卻是那被割裂的宇宙靈魂，要恢復他自己，要把被剖分出的兩部分，重新合一起來，要使男女兩方一齊還歸於宇宙靈魂之自體。」在《致廷光書》第六信，他也這樣寫給女朋友：「人生最後的目的是甚麼？是實現那全人類的大精神大人格，即宇宙的大精神大人格。」

黑格爾的天書：《精神現象學》 (05/16)

愛不只男女關係

唐君毅以男女愛情為一切愛的典範，透過男女之愛情結合，才可體驗其他人間之情愛關係，父母子女之愛，兄弟朋友之情及至人對萬物之愛皆源出男女生命之合一的愛。「宇宙靈魂的愛之光，表在父母之間的是男女之愛之光。此愛之光通過此男女，照徹此男女之心，此男女後如是之愛之光，轉而去照他的兒子，則為父母之愛子⋯⋯這是由男女而化生的最偉大的倫理愛——孝。」

你的哲學如何，你的愛情也必如何。唐先生稱為妹，大概是取男女關係不只男女，還有兄妹（姊弟？）關係。婚後，他們也仍以兄妹相稱。

唐君毅先生、夫人謝廷光女士及女兒唐安仁合影

專心一致，是因為如精神之聚焦。愛情如光之聚、光之散，專一才能照耀。

實踐自己的哲學

婚前，是兩個精神渴望相知，兩人是互相了解，互相感動，互相慰藉，求的是打開自己的心門。當中有猜疑、有責備，但也有感動和理解。唐先生知行合一，常常在書信中也展現一種客觀態度，將愛情放在個人之上：「我希望你能獲得一你真愛而且愛你的男子，我相信如果你還見了這樣的人而傾心愛他，你將覺得你精神有所皈依，你將不復覺人生旅途之荒涼寂寞了。我說這話不一定指我自己。」、「數年以後不知誰是你的伴侶，誰是我伴。十年以後也許我們都兒女成行，那時再相看一笑，一切往事已漠然。」儒家的義命分立也可放在這理解。可以愛誰，跟誰一起，屬命。唯有如何愛，該怎樣愛，屬義，是我們可以控制的範圍，我們要負責的範圍。唐君毅沒有一定要「到手」的心理，只將自己所信、所惜，跟一個女人分享，甚至願意跟她「可能的」、「將來的」男友分享，這倒更感動了唐夫人。這種無私的愛，就是今天會被嘲笑的「大愛」吧。

當然，唐謝婚後，書信愈來愈短，不外乎一些茶餘飯後。也許，這就道出戀愛跟婚姻的差異。愈接近，精神的需要或成反比。但當書信都不值一文時，可見戀愛已跟精神活動漸漸無關。

延伸閱讀：讀翟志成的《唐君毅先生對民主政治的反思》

專心一致，是因為如精神之聚焦。愛情如光之聚、光之散，專一才能照耀。

實踐自己的哲學

婚前，是兩個精神渴望相知，兩人是互相了解，互相感動，互相慰藉，求的是打開自己的心門。當中有猜疑、有責備，但也有感動和理解。唐先生知行合一，常常在書信中也展現一種客觀態度，將愛情放在個人之上：「我希望你能獲得一你真愛而且愛你的男子，我相信如果你還見了這樣的人而傾心愛他，你將覺得你精神有所皈依，你將不復覺人生旅途之荒涼寂寞了。我說這話不一定指我自己。」、「數年以後不知誰是你的伴侶，誰是我伴。十年以後也許我們都兒女成行，那時再相看一笑，一切往事已漠然。」儒家的義命分立也可放在這理解。可以愛誰，跟誰一起，屬命。唯有如何愛，該怎樣愛，屬義，是我們可以控制的範圍，我們要負責的範圍。唐君毅沒有一定要「到手」的心理，只將自己所信、所惜，跟一個女人分享，甚至願意跟她「可能的」、「將來的」男友分享，這倒更感動了唐夫人。這種無私的愛，就是今天會被嘲笑的「大愛」吧。

當然，唐謝婚後，書信愈來愈短，不外乎一些茶餘飯後。也許，這就道出戀愛跟婚姻的差異。愈接近，精神的需要或成反比。但當書信都不值一文時，可見戀愛已跟精神活動漸漸無關。

延伸閱讀：讀翟志成的《唐君毅先生對民主政治的反思》

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