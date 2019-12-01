關於愛情的自言自語（十九）哲學家作為誘惑者｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

第一次認識丹麥神學哲學家齊克果（Søren Aabye Kierkegaard）的《誘惑者日記》（Diary of a Seducer），是在中大哲學系教授陳特的存在主義課。陳特教授已離世多年了，但仍記得陳特先生介紹齊克果如何跟他的未婚妻雷吉娜・奧爾森（Regine Olsen）由相愛到拒婚。少年的我只感到那是一個遙遠、矇矓的世界，摸不著頭腦︰有一個女孩陪著自己不是很好嗎？為何會如此沉重，如此迂迴？還有，陳教授還提及林覺民的《與妻訣別書》。

齊克果（Søren Aabye Kierkegaard）《誘惑者日記》（Diary of a Seducer）

雷吉娜・奧爾森比齊克果年輕十歲，齊克果在她十四歲時已愛上她，於是跟蹤她（不是很合理嗎？）。當他二十七歲讀完神學後，竟膽敢真奔雷吉娜的家，並向她提親。人家的父親（竟然）答應了，這本應是人間美事，一段奇緣。但，這個「惡棍」最終竟然「撻訂」（放棄交易），傷透了一個少女的心！

齊克果：每個個體都必須做出自己的選擇 (05/05)

當愛情在哲學的框架

如果你的男朋友是哲學家，小心。他們可能滿腦子觀念，將妳放在一個個的哲學框架內。在齊克果的思想體系，人生三階段是審美（aesthetic）、倫理（ethical）和宗教（religious）階段，而愛情只是審美階段的小插曲，而女人（準確點，是少女！）則是審美的對象。雖然，齊克果反對黑格爾，強調要由理論聚焦至個人，但他的「系統」仍很有黑格爾的風範。

雷吉娜是齊克果的女神，繆思，無疑他愛她，但可惜愛情卻只在他的感性（aesthetic）階段。婚姻在齊克果的眼中，是一個倫理階段。由一個階段「跳躍」至另一個階段，需要而要更多的東西，包括信心和勇氣。

齊克果：審美三階段- EP58

齊克果作為小說家

齊克果在《誘惑者日記》設定了一個叫做克蒂麗亞（Cordelia Wahl）的少女，而誘惑者約翰尼斯（Johannes）會是齊克果自己吧——但這樣說也不過是方便的權宜之計。首先，齊克果常用不同筆名寫稿，有類似經驗的人，都知道筆名是像面具或化妝一樣的保護，讓自己的思想和感情更真實地顯露。一個憂鬱的人，往往也愛戴墨鏡，亦是以作跟世界保持距離。寫小說的人，又怎會說小說人物就是自己。如果是自己，倒不如寫傳奇，而非小說吧。

齊克果就是這樣複雜，他的寫作方式亦是，跟我們理解的當代哲學的條分縷析的寫作很不同。普林斯頓大學出版社的《誘惑者》譯本，附有美國作家約翰・厄普代克（John Updike）的前言，指齊克果本身就像一位小說家。此言甚是，齊克果跟柏拉圖一樣有文學天份。

齊克果《愛的作為》（Work of Love）

跟他另一本有關愛情的著作《愛的作為》（Work of Love）相比，《愛的作為》是直接道出主題，並用齊克果名義出版。但《誘惑者日記》是《非此／即彼》（Either/Or）的其中一部份而已，這作品會將倫理生活跟審美生活並列，讓兩種觀點互相對話，你很難說齊克果就是接受了某一個立場。

而在《誘惑者》，齊克果製造更多的論說層次。他並不是直接將誘惑者的故事由誘惑者口中講出，而是由一個偷走日記的男人把日記展示出來。這個偷東西的男人認識克蒂麗亞，但他評論誘惑者「詩意」、「天份極高」！他了解這個誘惑者。但你不能說他就是這誘惑者，自吹自擂！齊克果跟角色設置了距離，營造了空間。他可以聆聽到克蒂麗亞的哀求、失望和空虛。克蒂麗亞被誘惑者拋棄了。這是齊克果這個拋棄者要投入、接受的事實。

齊克果之戀：與蕾貞娜分開的感情烙印｜周九泉

女人，女人

「女人一向是取之不盡的反思對象，是取之不竭的觀察材料。我擔心男人倘若喪失了研究女人的衝動，則他雖然可以成為他所願意成為的一切，卻絕不能成為一種人——審美者。」誘惑者約翰尼斯就是這樣介定女人，而從而展開他的誘惑大計。他不是有什麼奸險或者邪惡，他只是要獲取一個少女的心，但同時他也讓少女全面佔據他的心靈（有別於一般偷心者）。約翰尼斯能捉住一個少女墜入情網的每一個心理細節，不讓她過早心醉神迷，而讓她的愛情慢慢飛躍，然後跟她享受愛情的高峰，跟她享受人生。約翰尼斯不是為了得到愛情，他技術上必然得到。他只是如品紅酒一樣，要盡全力享受愛情。

在《愛的作為》，齊克果也說欲愛（erotic love）毫無疑問是人生最美麗的快樂。只有女人跟男人一起，才有最夢幻的人生，因為「女人是男人的夢幻」。她們獨特的氣質令世界變成奼紫嫣紅，又令男人的支離破碎變得完整。

齊克果與殉情

約翰尼斯比齊克果厲害，因為他能引領克蒂麗亞對婚約抱怨，跟他一樣認為婚約只是外在的約束，妨礙愛情。他讓她知道，愛情只是兩人的秘密，不能讓外人猜測到，了解到的愛情，才能帶來快樂。結婚要將這「愛情」公諸於世，有什麼好玩？約翰尼斯這種快樂不是享樂主義式的，純肉欲的，而是審美的。但愛情該在哪時嘎然而止？就在談婚論嫁時︰「嘗試一下以詩意的形式去擺脫一位少女也是有價值的事，使她非常驕傲，使她感到是她自己厭倦了這段情緣。」

最奇怪的是，誘惑者這樣做是為了「為後人供極為豐富的觀察情愛的素材！」齊克果研究蘇格拉底，他用了蘇格拉底方法（the Socratic method），不斷在問「什麼是 XX？」他用這本日記問我們每一個問題︰什麼是愛情？另一個問題，也在《非此／即彼》處理的，則是什麼是婚姻！齊克果筆下有一個結了婚的法官，讚揚婚姻的美麗與真實。因為，當中有承諾（commitment）。倫理的愛跟審美的愛是兩種不同狀態的愛！再進一步的問題當然是，什麼是對神的愛？這則在《畏懼與顫慄》（Fear and Trembling）處理。好像是零散、混亂，但系統其實井然。

在以色列任教的學者 Sharon Krishek，在《Kierkegaard on Faith and Love》一書指出，齊克果其實是對愛有正面的說法，有極大的洞見。他關注如何全面接受一個人的空虛，而又同時接受生命的熱情，特別是在愛中的熱情。他想找到可欲的愛法，合適的愛法。這一方面要看我們如何存在，一方面我們如何創造。千萬不要孤立地看《誘惑者》，因為你會誤以為齊克果是教你「追女」，他其實只是告訴你最高境界的「追女」，也不過是愛情的一個小山丘。

純粹與悖謬：齊克果的精神世界

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