【美學筆記】柏拉圖（二）：詩人只靠繆斯，沒有技術可言｜于千

正如前文所提及，柏拉圖反對藝術，要把藝術家驅逐出理想國，因為藝術具有影響心靈的作用，一個年輕的心靈一不小心便會受到荼毒。柏拉圖又在《理想國》中特別批評了荷馬的史詩巨著，認為當中關於天神的故事帶誤導之意，並不能使人學到世界的真理。

【美學筆記】柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？｜于千

柏拉圖之所以如此宣稱，因他所站的形而上學立足點，有異於古希臘神話的世界觀。哲學史上的泰斗柏拉圖，憑他的思辨邏輯基立自己的地位。另一方面，神話的世界觀有它的運

《伊安篇》的真正主題

作邏輯，而我們所身處的世界又是有其邏輯。後兩者的兩種邏輯不一定有所抵觸，但當有所抵觸的時候，柏拉圖總是能捉緊某幾個重點，把爭辯者玩弄個好幾回。

至於關乎到美學的問題，當中又有趣兼且能幫助我們疏理好些概念的，便要說到對話錄《伊安篇》（Ion）。《伊安篇》重要，但並非學術界中流傳的版本，大多捉錯用神，以為那是一場關於藝術創作到底是靠技藝還是靠靈感的辯論。

實情是，蘇格拉底剛好遇到荷馬史詩吟誦者伊安，跟他說詩人的創作不算是專業技藝，只是不受詩人自我控制的靈感湧現。跟我們現代人所理解的不一樣，蘇格拉底（或柏拉圖本人）認為，若說靈感湧現是繆斯女神的恩賜，就知識論的角度來看，這不過是毫無根據的胡說八道，沒有價值可言！

甚麼是：知識論 - EP01

蘇格拉底 VS 史詩吟誦者

所謂史詩吟誦者（rhapsode），是指熟讀荷馬史詩與或其他早期古希臘詩人作品，並能隨時隨地以精彩的方式背誦出來的人。在當時，伊安無疑是其中的皎皎者，就連蘇格拉底本人亦對這種才華讚嘆不已，因為，這不但需要熟讀荷馬史詩的一字一句，還要理解當中的想法。

聽了蘇格拉底的稱讚，伊安的心便輕盈飄逸，不禁連自己都要承認自己得天獨厚的才華，一時過於得意，而不知蘇格拉底正準備要對詩歌大力評擊！

「不懂詩人想表達的意思，就不算是史詩吟誦者。」蘇格拉底假裝誇獎地說：「因為，史詩吟誦者應當向聽眾解釋詩人的思想。但是除非他知道詩人的意思，否則如何才能很好地詮釋他？這都令人羨慕不已。」伊安聽後，當然是自大地認同蘇格拉底的見解，還似乎想即值演繹一番。

《荷馬誦詩》（A Reading from Homer）Sir Lawrence Alma-Tadema, 1885, oil on canvas, 36-1/8 x 72-1/4 inches / 91.8 x 183.5 cm (Philadelphia Museum of Art).

「我將有機會在其他時候聽到你對他的點綴。」蘇格拉底客氣地拒絕了，然後順勢問：「但是，現在我想問一個問題：您的專業技藝是擴展到赫西奧德（Hesiod）和阿基盧丘斯（Archilochus），還是只有荷馬？」伊安毫不猶豫地回答：「只有荷馬。」這就正中蘇格拉底的下懷。伊安承認自己只懂評價荷馬，而不懂判斷其他大詩人的聲音。

在伊安承認自己只懂評價荷馬後，蘇格拉底說「專業技藝」（technê）一詞是指那些能按特定原則普遍化的技能，若某人精於某一「專業技藝」，定必熟悉此技藝領域內的普遍技巧，並能判斷誰在此領域做得好或壞。因此蘇格拉底又以繪畫和雕塑為例，向伊安說明一個好的畫家和雕塑家必定能同時判斷好和壞的作品。

何謂「專業技藝」（technê）？為何它不是「藝術」？

在繼續進入蘇格拉底對「專業技藝」（technê）的討論之前，首先要釐清這詞的意思——它自古就常被歷史學家誤譯為「藝術」。

古希臘語中的「technê」並不能簡單譯作「藝術」，它應該是一種如醫學般專業的技藝才對（《伊安篇》的後半部有提及）。而事實上，在古希臘語中沒有可以對應現代意義的「藝術」一詞的詞彙。但顯然地，「專業技藝」包含了一部分我們現代人稱作「藝術」的特質；在柏拉圖之前，古希臘人的主流觀點會將繪畫等現代人稱為「藝術」的活動，歸類為「technê」（《伊安篇》正是以這個柏拉圖前的古人的想法為基礎）。

繪上船艦的古希臘陶壼（Getty Images）

柏拉圖在《對話錄》中，確實是在討論關於現代人會稱之為「藝術」的問題，但是那些從他所用的意義下的「technê」裡驅逐了出來的活動，卻並沒有可以相對應的詞。柏拉圖雖在《伊安篇》裡以繪畫和雕塑等技藝為例，並不表示他真的認為繪畫和雕塑是一種專業技藝（事實上，柏拉圖在《理想國》中就否定繪畫等「藝術」，請參考【美學筆記】柏拉圖（一）：藝術荼毒年輕人心靈？）。

寫詩並非一門「專業技藝」

回到《伊安篇》。在伊安承認自己只懂評價荷馬後，蘇格拉底說「專業技藝」一詞是指那些能按特定原則普遍化的技能，又以繪畫和雕塑為例，向伊安說明一個好的畫家和雕塑家必定能同時判斷好和壞的作品。

伊安聽到後，同意蘇格拉底的說法，但甚為擔憂，便開始問蘇格拉底：何以自己不能把判決詩歌的能力普遍化。伊安當然是擔心自己不夠好，但蘇格拉底的回應更是讓人絕望：原因很簡單，史詩吟誦根本就不是一種「專業技藝」，甚至說，就連史詩的創作本身也不是一種「專業技藝」。

《阿波羅、記憶女神與九位繆思》（Apollo, Mnemosyne, and the Nine Muses）, Anton Raphael Mengs（1728–1779）, 1761

蘇格拉底要伊安回想，當荷馬寫戰爭場景的時候，靠的是甚麼？是自身的戰場經驗嗎？伊安只好答不是。蘇格拉底便開始解釋，詩人能寫史詩，靠的是繆斯的靈感：一種外在於詩人自身﹑不受詩人控制的靈感。詩人不過是繆斯的演繹者；史詩吟誦者則是演譯者的演繹者。

然後，蘇格拉底又再追問，要判斷描寫戰車的情節是否忠於現實，應該要問懂得操作戰車的人，還是詩人？伊安只好答是懂得操作戰車的人。這使得伊安被迫承認，操作戰車才算是一門專業技藝，而寫詩不是。

讀懂《伊安篇》，就大概知道柏拉圖批評藝術家的方式了。事實上，柏拉圖在《理想國》批評藝術家時，也有類似的論證邏輯（於下一篇詳說）。

尼采：酒神和太陽神 - EP59

其實，《伊安篇》有趣的地方還不只如此。尼采在二十多歲時寫下了美學經典名著《悲劇的誕生》（The Birth of Tragedy），他在書的開首部分便大力批評蘇格拉底的哲學進路，認為他把希臘悲劇引領至一種只講太陽神阿波羅（Apollo）的理性，而不講酒神狄俄尼索斯（Dionysus）瘋狂的思考狀態。其實只要認真讀柏拉圖，就會發現尼采的敏銳觀察——柏拉圖的哲學其實有相當部分反對了古希臘神話世界觀；單看《伊安篇》中他對繆斯的靈感的「抹黑」就能略知一二。

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