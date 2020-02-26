空洞能指「憑着愛」：公權力沒承擔，如何談「愛」？

特首林鄭月娥昨晚（25日）透過 Facebook，發佈一篇題為〈抗疫一月 決不言敗〉的文章（或工作報告），交待自己一個月來對於新型肺炎的政績。全文的末段這樣作結：

袁國勇教授每次出席專家顧問團會議後都對我說：「只要大家愛香港，我們一定可以打贏這場抗疫戰！」我相信憑着愛，香港不但可以走出疫境，也可以浴火重生。

未知特首的用意是想振奮人心，還是真心希望用「愛」就可以團結香港人。令人好奇的是，到底林鄭講的「愛」是甚麼呢？

（盧翊銘 攝）

「愛」作為空洞能指

用索緒爾（Ferdinand de Saussure）的符號學來說，一個符號（sign）由能指（signifier）與所指（signfied）構成，能指是一詞的文字或發音，所指的是這詞所指稱的事物、意義或概念。索緒爾自己所用的經典例子是：「樹」、「tree」或「arbor」等的能指，其所指是我們熟悉的高大植物。

索緒爾：語言是任意的結構

經過二十世紀法國思想家的發展，他們認為符號可以沒有能指與所指的對稱結構，能指可以是空洞能指（empty signifier），它只是純粹的能指，沒有要指稱的現實事物或意義──亦即是沒有所指。

林鄭講的「愛」就是空洞能指的例子，「愛」到底是甚麼意思呢？一種感情？一種盲目的傾慕與信任？法國憲法中的「博愛」？孔孟講的「仁者愛人」？明顯這個「愛」是沒有所指的，它沒有確實的意思。亦正因為此，像「愛」的空洞能指可以被用在任何場合，並試圖任意地連結其他意義或思想。

公權力應該談「愛」嗎？

公權力手握資源與行政的權力，理應務實地為社會解決問題。

為何香港會在「浴火」之中？為何政府都會被千夫所指？去年以來的政治問題、警權問題，現時的抗疫問題，加上長年累積的經濟結構問題，當今的民怨及對政府的不信任，是種種因素之下的結果。

（梁鵬威 攝）

當問題出現但情況尚未到太壞，真正需要特首出來以理性討論的時候，政府總是抱着高傲的態度迴避、拒絕坦誠溝通；一路下來，政府對於問題的選擇性處理、對資源分配的錯誤決策等，如此種種造成了香港現今的狀況。

某些電影有這樣的情節：各有立場與野心的正邪兩方，誓不兩立，鬥爭到最後，卻以愛來解決所有仇恨，停止戰爭。通常這種結局會被觀者大駡──世上哪有如此便宜的化解問題方法? 正如林鄭（及政府的廣告），不論她講的「愛」的用意是什麼，她完全無視糾結、複雜的現實問題，無視分裂、撕裂背後的原因，而同時廉價地以一句「憑着愛」，就冀望化解或抹平一切的矛盾，這可說比電影情節更魔幻，亦是作為公權之首不應該做的。

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