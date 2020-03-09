馬索克：受虐成性的作家，成為了「SM」的「M」

地下室與燭光，拘束衣與手銬，當皮鞭一聲一聲鞭打在肉體，血的鮮腥甜味就徐徐飄起，充盈室內。女王、奴僕、角色扮演以及主奴關係，這是最典型的性虐場景構圖。經過這麼長的時間，多虧《格雷的五十道陰影》，性虐待居然成為了一種浪漫的玩意，我想薩德和馬索克泉下有知，必然感動得流下淚來。

Sadomasochism，虐戀，S 是薩德的 Sadism，M 是馬索克的 Masochism，這在先前薩德的文章裡已經討論過了。不過這兩人生前從未見面，也毫無關係，薩德死時馬索克尚未出生，薩德人在法國，馬索克則誕生於今天烏克蘭的利維夫——他簡直是烏克蘭的國寶啊——在那個時代，他居住的地方名為加利西亞帝國。

薩德侯爵：從地獄回來的男人，索多瑪120天

利奧波德・範・薩克—馬索克（Leopold von Sacher-Masoch，1836-1895）出生於天主教家庭，大學時修讀歷史、法律與數學，畢業後就在家鄉就任教授。他早期的作品多為書寫加利西亞帝國的風土人情及文化歷史，反應不俗，他就辭任了教席，專心寫作。在三十歲前後，馬索克都在專心書寫民族歷史的作品，可謂專心治學。但到了1870年，他出版了大作《穿毛皮的維納斯》（Venus in Furs），就是這本書讓馬索克奠定了 M 之名，憑寫書就把自己變成了一個學名，那個時代的人的思想，真是讓當今的我們汗顏。

男爵夫人 Fanny Pistor 與馬索克本人，兩人曾簽訂「主奴契約」，使馬索克成為 Pistor 的奴隸；Pistor 亦是《穿裘皮的維納斯》女主角 Wanda 的原型

穿裘皮的維納斯

在書本出版前的一年，1869年馬索克與情婦 Fanny Pistor 簽下了長達六個月的契約，他要成為她的奴隸，而她則是要盡可能長時間地穿著皮草大衣，尤其是當她心情不愉快時，就更加要穿。馬索克替自己取名為 Gregor，是那時典型的隨從名字。在角色設定完成後，他們就高高興興地坐火車去意大利了。當然，穿皮草的貴婦坐頭等車廂，下賤的馬索克自己待在三等包廂裡。

旅行後，馬索克開始書寫他的大作《穿裘皮的維納斯》，故事情節講述身為貴族的主人公 Severin 想要實現自己的愛情幻想，那麼，他該如何向女孩 Wanda 表達愛意呢？就成為她的奴隸吧，於是他要求 Wanda 穿上皮草大衣，用鞭子狠狠地抽打他，用蠟燭燒他，等等種種。（你們這些古人真會玩）然而 Wanda 卻不太喜歡這種角色扮演，不過故事始終由 Severin 主導，他被冷酷無情的 Wanda 天天抽打，得到至高無上的快感。甚至後來 Wanda 找來幾個人一起虐待他，滿足他的想像。

書中的 Severin 從提香（Titan）的作品《維納斯與鏡子》（Venus with a Mirror）中，獲得「穿裘皮的維納斯」這個意像

《穿裘皮的維納斯》是市面上難得一本譯成繁體中文的馬索克作品，這書在世界各地非常流行，成為後世關於 BDSM 的經典教材。在2013年，法國仍有上映同名電影《La Vénus à la fourrure》，不過在這個已有《格雷的五十道陰影》的時代，性虐已不是甚麼先鋒前衛的事情，頂多只是有點獵奇的浪漫小品而已。就連香港的 TVB，都有差不多的場景出現：

真可謂已經普及得不能再普及了。接下來我們看看不同作品裡的受虐形象。

不得不提的日本文學

在西方油畫傳統裡常見的題材《聖塞巴斯蒂安》，繪畫一個被亂箭射中身體的聖徒。聖徒被綑在圓柱上，而箭有性的意味。許多年後，三島由紀夫在《假面的告白》裡形容道：「箭射入他那健美的、青春的肌體，像是要以無比痛苦和歡樂的烈焰，從內部燃燒他的肉體。」十三歲那年，三島對著這幅受虐的照片，第一次自瀆。

此後，三島的作品裡都大多帶有這種性的壓抑，或被強權支配情慾的主題。《愛的飢渴》裡被家主所控制的女主角，《金閣寺》中因心中的幻影無法成功性交的主角，如此這般。在日本文學的語境下，有一類的文學有這種精神上的受虐。

三島由紀夫扮演聖塞巴斯蒂安後所拍下的照片

當然也有官能上的受虐，先前01哲學【Dialectica】裡提過的谷崎潤一郎，在《富美子之足》的故事裡，寫一個臨死去的有性癖的隱居老人，要求他的小妾富美一直踩他的臉，直到他死去為止。「在他死前的三十分鐘，自日本橋趕來的女兒初子，當然親眼目睹了這不可思議，不知該說是膚淺亦或驚人的情境」「但，多虧有富美這樣做，老人才能在無限歡喜中與世長辭。死去的隱居老人，臉上放著富美美麗的腳，那看起來想必就像自天空降臨來迎接自己靈魂的紫色祥雲。」

谷崎潤一郎：從官能美到古典美的渴求者

從精神分析看性虐

佛洛伊德在後期提出了「鼎鼎大名」而又「飽受詬病」的死亡驅力（death drive），說的是我們每個人本質上都希望回到母親靜謐而黑暗的子宮中，回歸無機的狀態。死亡驅力通常會被投向外部世界，體現為破壞與侵略等施虐行為，而一旦此過程受阻，此驅力就會轉向自身，導致自我傷害等行為，並且從中獲得快感。比如馬索克願意屈服在情人腳下，被她在心理和物理上侮辱到極致，這使他獲得無上快感。如先前谷崎潤一郎的小說裡，作者以大量筆墨描寫女子的美麗、冷漠與驕橫，男人至死也願意倒在這種被支配的感覺下。

拉岡：最接近哲學的精神分析師

直到拉岡的精神分析理論體系裡，出現了享樂（jouissance，法文）一詞（又譯絕爽、痛快），何以用「jouissance」而非 「enjoyment」，是因後者在語境裡並不指涉著性快感。而「jouissance」包含著性快感的意思，它並不是純粹的快樂，而是同時帶有痛楚。享樂是被禁止的，不能被言說的，我們只能通過「踰越」去接近它，但這種感覺是「朝向死亡的通道」。沒錯，死亡驅力的運動正是我們朝向這種「不可能的」享樂的運動。因其「不可能」，這一運動會循環往復地進行下去。

不過，話說回來，佛洛伊德也說過，施虐與受虐亦是幼兒性慾的一個成分（是幼兒的多種性倒錯傾向之一），它會潛在地延續在成年人之間正常的性愛關係中（《格雷的五十道陰影》如此流行就表示著我們多少能夠「體會」此種變態的快感），只不過，如果一個人只能通過施虐與受虐來獲得性滿足，那便是病理性的性倒錯者了。

巴塔耶：情色論，過渡與踰越哲學家

關於情色的【在與時】寫了數篇，始終想引用巴塔耶的一小段話，在這一小段話裡想要處理的問題是——何以閱讀情色文學？這種心理變態的書寫有何價值？巴塔耶寫道：

面對薩德的作品，我們的感覺有如古代焦慮的旅人面對橫在眼前的垂直峭壁。我們可以掉頭離去，可是⋯⋯擺在我們眼前的恐怖景象並不知道我們存在，不過，它存在的事實，難道對我們不具有任何意義？ 人性企圖切除自己身上瘋狂的成分⋯⋯然而，對瘋狂的排斥只是無可迴避的權宜之計。這些思想不能被化約成瘋狂，它只是過度，過度到使人暈眩。我們迴避這些，只不過是迴避自己。如果我們始終無法接近，抗拒接近，最後只會對於自己的本性驚悚顫抖。

如何處理人最深層的驅力，薩德、馬索克、巴塔耶等作家們前赴後繼地指出了關於性、暴力、受虐等陰暗面。有陰暗才有光明，但不代表我們不去直視陰暗，並理解它們運行的邏輯，如此這般，才算得上對自己誠實。

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