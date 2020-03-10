哲學為了教育（四）「教」是威權窄縫中的一朵幽蘭｜曾瑞明

每當孩子掌握了一樣新的技能或知識，他／她們就很喜歡說：「我教你好唔好？」這時孩子就成了教師嗎？他們所說的「教」真的是「教」嗎？

哲學為了教育（三）教育之目的是什麼？教育家能回答嗎？｜曾瑞明

什麼是「教」的問題

我們大概感覺到所謂的「教」，應該要符合更多的條件。任何教師都避不開以下的問題︰什麼是「教」？人可以「教」嗎？「教」之所以可能的條件是什麼？「教」就是給予（to give）的單向過程嗎？「教」和「學」有什麼關係？教錯的東西算不算是「教」？我們有沒有萬試萬靈的教學方法？

這些教育哲學問題不是我原創的，但「舊事重提」，倒是對身處量化和可控世界中的我們一個提醒。我們判別教得好不好的方法往往是看公開試成績、看看增值指標，好像就能掌握了「教是什麼」的問題。在大學則是看課檢、看學習目標有沒有合符預期完成，沒有投訴就最好。教師是將被判定為有「價值」的知識打包，然後送達給學生——傳送得最快、最多的，就是好老師。

【無睡意哲學】柏拉圖：理型與洞穴 - EP10

但在柏拉圖《對話錄》的《美諾篇》（Meno），我們會看到有效的教育並不是老師送達什麼，而是刺激學習者已有、已知的前世回憶（recollection）。當然，我們今天未必再相信什麼前世今生，但學習者的「前世回憶」其實顯示柏拉圖倒重視學習者既有的知識和概念。也因此，教師面對的並不是一張白紙，任讓教師將它們填滿。教育家蒙台梭利（Maria Montessori）也是抱持這種哲學觀，小孩子本身是主動的學習者，他們有自己的問題、關注和論辯方式。當然現在的幼稚園往往為了符合「入好的幼稚園，才能讀好的中學；入好的中學，才能入好的大學；入了好的大學，才能娶／嫁很好」邏輯而存在的機構，變成了提早催谷。柏拉圖看到，或也會感歎一句「前世」。

「教」是跟學習者的聯繫

教，必然牽涉教者和學習者。教的人不只要掌握知識和技能，還要作很多價值判斷，比如選材、教室的人際紛爭仲裁，還要考慮將那些價值觀帶給學習者。這當然是人工智能暫不能取代教師的上佳理由。但是教師往往會怠忽，把教「還原」為將投影片一張一張讀出，然後工作紙一頁一頁填上。這欠缺了什麼？就是跟學習者的聯繫。

我們都會同意，就算愛因斯坦親身跟幼稚園學生解說相對論，那也不是教。因為教的內容跟學習者接不上。誰去建立聯繫？可以說，主要是由老師去做，也就是如前蘇聯的心理學家利維・維谷斯基（Lev Vygotsky，順帶一提，他死於肺炎，英年早逝） 所說：教師提供鷹架（scaffolding）給學生。

皮亞傑：智力是達至平衡的運算

維谷斯基是對皮亞傑（Jean Piaget）那「孤獨的學習者」作出批評，他以為學習是在一個領域中發生，而該被他稱為「近側發展區間」（zone of proximal development），是由教師、家長和朋輩及文化氛圍一起構成的。學和教，本身是社群活動。分析教育哲學家赫斯特（P.H. Hirst）認為，教學是由教師意圖帶來學習這活動，學生也有意圖為某信念、態度或技藝去達致一個狀態，例如知道和欣賞。教，只得一隻手掌真的拍不響。不過，現今學生（尤其大學生）上課，早已跟 IG、YouTube、Whatsapp 融為一體，教師渾身解數，都未必能接得上，再要在 Zoom 施展魔法——看來要用上課送口罩這一招了。

教者和學者的聯繫是可能的。在盧梭的教育名著《愛彌兒》（Emile），小男孩愛彌兒接受了私人教育，遠離世俗文明。他的老師是透過不斷問他問題，來引發他的學習，自己發現，自己推論。比如太陽為何在一邊升起，卻在另一邊落下，愛彌兒最後竟自修了托勒密天文學（Ptolemaic astronomy）。老師的教，是發問，但問的根據是能判斷學習者的知和不知之間，能與不能之間。我也用上這一招，叫小女自己在字典（不是 Google 那個）自己的姓，從中知道的姓是曰部，不是日部。

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兩種威權下的「教」

透過以上對什麼是教的分析和討論，我們都看到教絕不只是傳達和灌輸。教者和學者要有聯繫，並對相關的內容有了解和理由支持。牛津大學的教育學教授 Richard Pring 在〈教育作為道德實踐〉（Education as a Moral Practice）一文更指出，本身是一種道德實踐，它要求教者去向年輕人（成人教育需要另一種哲學觀）負責，向他們展示一種有價值的，看待世界的方式。這種本來並未跟年青人發生關係的一些觀念、傳統和價值，就透過教師與他們自身發生聯繫。這過程本身是沒有什麼特定成果（product）的，它是一種拼搏（struggle），意味有失敗的危險。

這跟新自由主義威權的教育大相徑庭：把教視為一種管理、一種銷售和購買、服務提供者跟享用者的關係。每當學生說「我交了學費呀」，我就明白我們已沒有師生關係，頂多只有大家在酒樓部長跟茶客的關係：「好耐冇來飲茶喎？」（很久沒交功課了？）。給一個 C+，可能彼此要來回五十個電話作解釋，學生卻忘了自己走了十三次堂。好了，下次 B- 起跳吧，皆大歡喜。我們其實是脫離了大家的使命︰延續傳統，成為公民，建立更正義的世界的任務。

我們生活在新自由主義時代｜盧荻

另一方面，威權政府則不斷控制「教」，把「教」矮化為跟著欽定的課程走，依著官員的主調行事。把大人物的演講當成學習活動，把官方文件當成經典研習，哪管學生全都睡著了，也不要緊，只為了交差而已。這就是不道德的教，或者，根本說不上是教。

我們每天的「教」，便是在這兩種威權下窄縫中的一朵幽蘭。

在此引一句弗雷勒（Paulo Freire）在《自由的教育學》（Pedagogy of Freedom）作結︰

真正去教的老師，是真的以方法學的準確度跟在脈絡中的內容去從事教學，他／她會否認這虛偽的方程式︰「跟我的話去做，不是跟我怎樣做。」任何參與「正確思考」的，太明白語詞沒有身體力行並沒有太大價值。對的思考是正確的去做。

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