阿甘本：意大利的神人，生活在剩餘時間中的餘留者

作者｜黎子元

易經有云：「知幾其神乎」。所謂「幾」者，就是運動而尚未成形、於有無之間往返變化的時刻。能夠洞見這個時刻的精微之處，就是「知幾」。而知幾者，就可以稱作「神人」了。當今尚在人世的哲學家中，能夠稱得上神人的，應該就是意大利哲學家阿甘本（Giorgio Agamben, 1942- ）。今天適逢阿甘本的七十八歲生日，讓我們藉助他對於時間的思考來一窺阿甘本哲學的深遠精妙。

喬治・阿甘本（Giorgio Agamben, 1942- ）

「活在當下」是今天人們耳熟能詳的名言，幾乎已成陳詞濫調。倘若以當世神人阿甘本的哲學來闡發這句名言的含義，又會得到怎樣的洞見呢？

對此我們需要先來理解阿甘本哲學所說的「當下」是甚麽意思。這便將我們帶到《剩餘的時間：解讀〈羅馬書〉》，一部由他在二十世紀終末之際舉辦研討班所得成果發展出來的，對他的後期哲學計劃——寫作「神聖人系列」——具有決定性意義的著作（意大利文版於2000年出版）。在那裡，阿甘本以重建彌賽亞主義為宗旨，圍繞著保羅書信尤其是第一句話的十個詞展開文本詮解，對於基督的「救贖時刻」的真確意義給出了極為破格的當代解釋。

《剩餘的時間：解讀〈羅馬書〉》（The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans），意大利文版於2000年出版，英譯本出版於2005年。

對於救贖的正統解釋這樣說明基督兩次回到人間的意義：第一次是從十字架上復活，以此神跡將基督的教義廣為傳播、感召世人，第二次基督再臨人間，則是末日大審判之時，基督徒對於這個「時間的終末」，也即是「救贖的時刻」，須帶著虔誠的信念默默等候其降臨。

阿甘本通過對《羅馬書》的精細詮解，區分出「時間的終末」與「（關於）終末的時間」，前者就是正統解釋中的末日，即時間的終結，後者指的是基督復活之後的時間，即當前人們生活於其中的這段時間。而阿甘本給出的當代解釋的關鍵就在於指出，真確意義上的救贖的時間究竟在哪一段時間發生。

延伸討論 保羅與當代主體哲學──#04 哲學，「成為一切，成為一切人的奴隸」| 黎子元

他認為救贖的時間不在末日之後，即不在時間終末之後，而就在耶穌復活以來、當前人們生活於其中的這段時間中，這段終末的時間就是「剩餘的時間」，其間每一個時刻都可以是救贖的時刻。換句話說，人們無須默默靜待末日大審判的降臨，自基督復活彰顯其教義的那個「湧現的時刻」開始，人們已經進入剩餘的時間，救贖隨時發生，關鍵就看人們是否能回溯性地將那個湧現的時刻指認出來，忠誠於它的教義，將「當下」重新開啟。

對於阿甘本來說，當下不是每一個孤立的、轉瞬成為過去（即消失不見）的時刻，所謂「開啟當下」、「活在當下」，自然也就不是鼓勵人們及時行樂，過輕率、淫逸而不負責任的生活。當下，總是一邊與基督復活以來的整個過去相叠加（內在性），另一邊又包含了能夠決定未來的潛在能力（超越性）。這樣一來，阿甘本哲學對於時間的思考，就開啟出一種不同於以時序排列的編年時間的「彌賽亞的時間秩序」：每一個當下都可能成為對於編年時間的基進的打斷，生成一個彌賽亞事件。彌賽亞時間不但重新澄清了救贖時刻的真確意義——「救贖隨時發生」，更以這種時間中的彌賽亞體驗，彰顯出以基督使徒保羅為體現的「新人」的主體性。

延伸討論──阿甘本：餘民 - EP97

藉助阿甘本的解釋，「活在當下」的真確意義就是：生活在剩餘時間中的餘留者，忠誠於過去，以預先來臨的未來，開啟當下。如此生活的人，與編年時間脫節而顯得不合時宜，卻真正把握了現在而見證／創造奇跡。阿甘本稱其為「當代人」。

延伸討論──阿甘本的例外狀態的政治哲學

例外狀態的政治哲學(I)：民主政體可變獨裁 在於危機的「日常化」

例外狀態的政治哲學(II)：國家是否全能？又是否必定與人民對立？

例外狀態的政治哲學(III)：社會被磨平後，管治成為純粹技術問題

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