哲學為了教育（八）避免教育成為製造不平等的機器｜曾瑞明

當了教師，才明白當年以為人人同一條賽道，是多麼天真。讀官校，大家社會經濟地位差不多，不知道原來其他學校的資源，其他學校學生的家底，有不為我們所能理解的優勢。今天「個人發展」來到這一個境界，不敢說是單憑能力，只可說是幸運。但始終感到存在著一個不能突破的透明屋頂，是一早決定了的。

現今青年人處於貧富懸殊更厲害的世代，不同學校的差距可謂「隔多了幾條街」。平民學校「保證」了學生能搭飛機到內地考察交流，人家已去澳洲、俄羅斯了。奢華點的，甚至到芬蘭看看極光，去北韓跟金仔 SAY 過 HI。

（AP）

我們在同一所學校，當然視學生一視同仁。但是作為教育工作者，應有宏觀大局的能力，政治哲學的概念就對思考和理解這些問題大有幫助。當中的關鍵詞，當然是平等主義（egalitarianism）了。

平等主義與教育

香港直資學校的出現，可說加劇了不平等的情況。傳統名校變了直資，窮家子弟透過進入這些學校去擴闊眼界、建立網絡的上流機會也少了很多。過去，窮家子弟能讀名校，當然不是因為他們窮，而是他們叻（至少在學業上）。這種看法是唯才主義（meritocracy），即根據一個人的能力和努力去作「分配」。這點可說是香港過去的「核心價值」之一（即使可能只是幻象）。

（Photo by Green Chameleon on Unsplash）

但在教育哲學關於平等的討論之間，還有更「激進」的看法。一些人會想，就算我有學習障礙、特殊學習需要，那亦不是我的責任啊！不是我選的，不是我自招的，我甚至比其他人付出更多呢！你作文一小時寫完，我用了一天⋯⋯你用一小時完卷的「公平規則」來衡量我，那又豈是公平呢？運氣平等主義者（luck egalitarianism）就是這種看法的「哲學版」。他們會認為一個人不應該為不是他們選擇的結果負責，而政府則有責任去替這些人得到的不好後果作補償，只有做到這，這才是真正平等（和公義）的社會。

現在，教育現場的同工都明白，考試會給特殊學習需要（special educational needs）加時，多多少少有這哲學觀在背後。當然，這加重了同工的負擔，有時看到同學在加時的時間睡覺，或者乾脆不來，也的確有時令人懷疑公正有多少價值。不過，我們也會同意，怎樣也保障不了結果（outcome）是平等的。

哲學為了教育（三）教育之目的是什麼？教育家能回答嗎？｜曾瑞明

對所有人都有利的不平等

另一種對不平等的重要看法，是羅爾斯的正義理論（Rawls's theory of justice）。他認為不平等是容許的，只要那不平等對最弱勢的人都有利。如果我們不讓有能力的人獲取更多，有更好的薪酬福利，那麼對弱勢的人都是不利的。試想想醫生減薪一半，以求和其他職業更平等，恐怕有相當一大群人都不會讀醫了。猶記得很多、很多年前，在宿舍的自修室跟醫科生聊天，他很羨慕我能上莊（擔任大學社團的幹事），他則每星期都要考試。因為醫生薪酬減少，雖能達致較「平等」的狀態，但到時候弱勢的人病了，恐怕也不夠醫生治療他們。這種不平等，是有理由接受的。

羅爾斯：正義作為社會首要原則

著重真正平等的社會主義者聽到這看法，通常會很不爽：你是為了錢還是為了社群才做醫生的？「動機」（incentive）這回事，不同社會有不同的詮釋，金錢只是其中一種。

不過，很現實的是，達致「平等」的舉措全都要輸入（input），特殊教育的同工都明白，要學生有一點進步，需要大量人手和時間。這一點點進步是很有意義，但在以效益思維為主導的決策裏，則成本效益太低。平等主義者（特別是運氣平等主義者）也很容易墮入無底深潭，我因為天資魯鈍，享受不了哲學、文學和藝術，是否有人也要為此負責，怎樣做才能令我懂享受了？還是這是每個人都要接受的「現實」？教育工作者通常都是全盤考慮（all things considered），很少會只全力追求平等，但是否要訂一條「不平等」的底線呢？又回到了羅爾斯式的處理去⋯⋯

關於愛情的自言自語（十）愛與正義｜曾瑞明

不平等的底線

英國哲學家哈里・布里浩斯（Harry Brighouse） 是教育平等這方面的著名學者，他在〈教育平等與正義〉（Educational Equality and Justice ）一文中，提到特嫚（Amy Gutmann）對可接受的不平等，劃了一條界線︰教育用的物品的不平等，可以接受，只有當不剝奪孩子們有效參與民主過程的能力。但這仍然不清楚要做到那樣才算不剝奪，因為參與民主需要的東西隨時變化，以前說基本識字能力，今天可能要懂看圖和製圖，要懂拍片，要懂用 Zoom！這條底線要與時並進才成。

哈里・布里浩斯（Harry Brighouse）

最難處理的，還有家庭會否製造教育不平等？當然會，每個人都望子成龍，想給他們最好（或者較好）的教育。「家學淵源」也的確是學問差距的原因。錢家就出了三個院士，錢穆、錢偉長、錢易——這不是偶然可以解釋的。但這是否意味我花多點時間、精神和金錢去教養、培育自己的孩子，是否不公義？我跟孩子講多幾句，啓發一下他們，也是製造不平等嗎？

艾絲特・杜芙洛（Esther Duflo） 、阿巴希・巴納吉（Abhijit Banerjee）《貧窮的經濟學》（Poor Economics）

不過，為了保障家庭的完整性（integrity），平等主義者不會要求破壞家庭這制度，故會容許家庭各種教養帶來的不平等。但他們會追問：既然我們知道家庭是對一個人的人生機會有如此大的影響，若我們要教育平等，則也應該將家庭之間的不平等收窄。諾貝爾經濟學獎得主艾絲特・杜芙洛（Esther Duflo） 和阿巴希・巴納吉（Abhijit Banerjee）在《貧窮的經濟學》（Poor Economics）指出，貧窮家庭的較短視，未必看到教育的長期重要性，中學畢業出來「搵錢」就好，就算有才華才能，都可能要放下。已故的何滿添校長，就雖在會考有優異成績，但父親遽然離逝，只能在中學當實驗室技術員。後來才不斷進修，成為校長。我不敢說在這世代仍有此可能，但與其等待另一個傳奇，不如我們直指社會家庭之間的不平等，盡力盡快縮減差異。我們的教育才不會成為製造不平等的機器。

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