西蒙・波娃未出版小說今年面世，追憶影響自己一生的密友

日前《紐約時報》與英國《衛報》報導西蒙・波娃（Simone de Beauvoir）的未出版小說將於今年成書，這部小說名為《Les Inséparables》（英文：The Inseparables，中文書名暫譯為《形影不離》）。

波娃為何沒有在當年出版這本小說呢？報導的標題說因為這部描寫女性之間的情誼的小說「太私密」（too intimate），但事實卻要複雜一些。

西蒙・波娃︰《第二性》，女性主義的聖經

擱置出版的理由？

1986年波娃去世後，她的養女西爾維・勒邦－德・波娃（Sylvie Le Bon-de Beauvoir）於母親留下的文獻中找到《形影不離》的小說手稿，當時這本書還沒有標題。

這部作品寫於1954年，即波娃的巨著《第二性》（The Second Sex）出版的五年後。波娃讓沙特在讀過小說手稿之後，表示並不觸動到他，波娃亦因此自言這本書不能勾起讀者興趣，放棄了出版計劃。

尚－保羅・沙特：人終究是一種無用的激情

這本書真的那麼糟糕嗎？唯一讀過這份手稿的波娃專家 Éliane Lecarme-Tabone 指，波娃有時對自己太急於下判斷，並肯定這本小說的價值。最近讀過《形影不離》的杜克大學文學教授 Toril Moi，則認為波娃選擇不出版此書最重要的理由，是它於當時的語境太不政治性了。

作為波娃作品的承繼者，西爾維透露母親曾銷毁自己不滿意的作品，但卻留下了這部小說。波娃向女兒說：只要她認為妥當，她想怎樣處理這些作品都可以。1986年波娃過世不久後，西爾維就認為《形影不離》是應該要出版的，但母親的其他手稿更逼切要處理，現在終於輪到母親的小說與短篇故事了。

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追憶逝去的密友

說《形影不離》這部小說「太私密」，不單因為此書自傳色彩濃厚，更因波娃以自己的童年與少女時代為藍本。書中的主角，是她自己跟她於九歲時結識的密友伊莉莎白・麗姱（Élisabeth Lacoin），䁥稱「Zaza」（扎扎）。書中亦寫到後來的知名現象學家梅洛－龐蒂（Maurice Merleau-Ponty），於小說中他化名為「尚」（Jean）。

【無睡意哲學】梅洛—龐蒂：身體圖式 - EP66

波娃謙卑地道出當年 Zaza 比自己更具反抗意識，正因為她，波娃才痛苦地洞察到自己思想的平庸，繼而意識到人類歷史中性別一直都不平等，甚至性別主義（sexism）當道。直至波娃童年的那個年代，社會仍然不鼓勵女性讀大學，只要安份地相夫教子就可以。Zaza 點出了這種意識形態的荒謬，因而塑造了波娃女性主義的終生研究興趣與理念追求。

1928年的 Zaza（左）與波娃（右）（Association Élisabeth Lacoin）

遺憾的是，Zaza 於二十一歲即因病早逝，彼時為兩次大戰之間。波娃視這位密友的死，是她自身得到思想自由的代價。往後波娃曾經四次試圖書寫 Zaza 的故事，留下了四部未完成、未出版的小說。

伊莉莎白・麗姱的書信集《Zaza: 1907-1929 - Amie de Simone de Beauvoir》（Espaces Littéraires）

波娃在《一個乖女孩的回憶錄》（Memoirs of a Dutiful Daughter）中有寫到 Zaza 這位朋友，當中有些句子，跟《形影不離》的內文一模一樣。如此來看，或許我們可以視波娃的這兩本書，為她跟 Zaza 同一段關係的小說版與紀實版。

波娃《一個乖女孩的回憶錄》（Memoirs of a Dutiful Daughter）（Harper Perennial）

西爾維為母親的這部《形影不離》作序，法文版將於今年10月出版，並會翻譯成十多種語言，英文版會於2021年推出。《形影不離》在甚麼程度上可以被視為一部寫下《第二性》的前史？它自身的文學價值又如何？這就留待小說出版後讓我們發掘了。

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