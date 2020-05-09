東浩紀：觀光客的哲學，動物化的後現代

東浩紀是個奇人。

他是哲學家，但他撰寫批評的領域大多數都集中於次文化，例如動畫、輕小說、流行小說、網路平台、資訊文化等等被納入為「當代日本次文化」的題材。而且，他寫的哲學書行文簡易，頗受大眾歡迎，像是近著《觀光客的哲學》就在日本國內成了暢銷書。

東浩紀（ CHUOKORON-SHINSHA.INC）

在他的哲學和評論事業之外，他還是個小說家和編劇。他的著作《量子家族》得過三島由紀夫文學獎；日本深夜動畫《分形》（フラクタル）也找了東浩紀做原著。在這些事業之外，近年的東浩紀還在經營一家中小型規模的出版社ゲンロン（Genron）。偶然，你可以找到他以個人名義在深夜直播，一邊喝著啤酒，一邊討論最近出現的新聞、時事、電影。

《分形》（フラクタル / Fractale）（A-1 Pictures）

同時間，東浩紀也是千禧年代以來最具爭議性的新一代批評家。批評家佐佐木敦曾言，在《動物化的後現代》出版以後，日本國內的批評大多都是圍繞著東浩紀打轉。作為新一代批評家的旗手，東浩紀到底魅力何在？這篇文章將嘗試為讀者解釋這個問題。

《動物化的後現代》，與及「次文化批評」

東浩紀《存在論的、郵便的——關於雅克・德希達》（存在論的、郵便的―ジャック・デリダについて）（新潮社）

但東浩紀真正能滲入次文化領域，造成接下來二十多年的討論的著作，得要數到他的第四本著作，在2000年代初出版的《動物化的後現代》（下稱《動物化》）。

東浩紀《動物化的後現代：御宅族如何影響日本社會》（動物化するポストモダン―オタクから見た日本社会）（大藝出版）

這部著作既是針對御宅族消費作品的後設批評，亦是針對日本的社會論：《動物化》的前五十頁裡，東浩紀就正正是透過梳理戰後日本的歷史和動畫文化，提出日本引入美國的全動畫演變成半動畫的變遷，視作為兩國關係的一種倒影。

而在第二章，《動物化》承繼自標題挪用的科耶夫（對黑格爾的重讀）提出的「清高主義」與「動物化」、李歐塔在《後現代狀態》裡對大敘事（grand narratives）崩塌的描述，也應用了當時名氣不太高的大塚英志「物語消費論」，提出這個問題：日本御宅族消費作品的模式，到底如何改變？

李歐塔：敘事的合法性，是知識的第一問題

東浩紀提出，七十到八十年代的御宅族，遭受到大敘事的崩塌，轉而投入虛構作品的大敘事。當時的御宅族還會透過動畫的故事內容（小敘事），消費動畫背後潛藏著的世界觀、大型設定、故事運作的原理（大敘事）——例如，觀眾會考察高達（鋼彈）的機體設定、政治背景、世界觀環境，並且透過摸索「大敘事」，創作並分裂出無數個與原著內容相似、甚至乎難以分辨的「小敘事」。

然而，到了東浩紀執筆這本著作的九十年代、甚至乎是近代的作品，相比起跨作品世界觀的大敘事，御宅族更為關注萌屬性消費，或者角色的小故事。比起考察作品，御宅族更常會消費角色或者故事。例如，網路上的御宅族最常爭拗「×××（角色）是我老婆」，或者發出「白髮蘿莉好可愛啊」之類對角色設定／角色小故事的感嘆。透過消費這些藉由萌屬性（大型非敘事，一個資料庫）任意組合和拼貼得出的角色，東浩紀提出了「資料庫消費」的這個進路。

「白髮蘿莉好可愛啊」（《蘿球社SS》；蒼山サグ／アスキー・メディアワークス／TEAM RO-KYU-BU! SS）

東浩紀在書中評論，這並不僅僅是御宅族的現象，還是日本社會的現象。先不論社會的部分，倘若各位讀者身邊有喜歡看日本動畫的朋友，這些「××× 我婆」等等的角色消費，應該很常觀察到吧。

《觀光客的哲學》、與及「批評」這回事

讀到上面的描述，或者各位會覺得，東浩紀並不是太喜歡這些行徑吧。

然而，東浩紀的哲學永遠是在這種矛盾底下前進。他雖然提出了「動物化」的徵兆，看似貶斥御宅族只顧消費自己喜歡的作品，但他並沒有甚麼批評的意思。倒不如說，他寫了差不多十年以上的御宅族和次文化批評。

他總是喜歡以這些看似與政治或社會無關的題材，尋找新的可能性——無論是《動物化》的續作《遊戲性寫實主義的誕生》的輕小說論、論及網路平台改革的《一般意志 2.0》，還是近著的《觀光客的哲學》，也是以這些進路推進。

東浩紀《Genron 0 觀光客的哲學》（ゲンロン0 観光客の哲学）（株式会社ゲンロン）

那麼在這裡再舉個例子說明吧。

《觀光客的哲學》裡的東浩紀，也稱呼觀光客是「人文思想全體的敵人」，是無責任消費和動物化的極致——對於香港人來講，這點應該心有戚戚焉吧。然而，這樣的東浩紀卻利用了觀光客，帶領旅行團到切爾諾貝爾核電廠，進行黑暗觀光（dark tourism），甚至乎在 3.11 大地震之後提倡要藉由觀光客復興福島，對福島的形象進行「二次創作」。他在《觀光客的哲學》就提出：正因為觀光客是「村人」與「外人」這二重對立之間的他者，是一種無責任的存在，我們思考觀光客，也就能為停滯不前的政治和批評史，帶來新的轉機。

東浩紀在《Genron 4》裡有篇文章，題為《「批評」這種病》，最後就反溯到日本的「批評」界，為自己的這種方法論下註腳：所謂的「批評」（或者說，哲學文章、評論），最終並不僅僅是批評家之間能決定勝負的遊戲。決定勝負，支撐遊戲進行的，是位處於二元對立外部的旁觀者——例如那些看似愚蠢，看似只會盲目消費的觀光客、一般網民、御宅族等等。

東浩紀編，《Genron 4 現代日本之批評 III》（ゲンロン4 現代日本の批評 III）（株式会社ゲンロン）

也許東浩紀仍是某些評論家所批評的「95年的亡靈」、是「過氣的思想家」、是壟斷近代日本批評的資本集團。可是，這種著重讀者，銳意開拓新時代的思想家，也許都值得我們去認識，去理解吧。

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