鮑姆加登：美學的奠基者，美學是對於好與壞的審美之研究

今天我們經常聽到人談論：哪位導演或哪位設計師有一套怎樣的美學，簡約慢活是一套生活美學，以至我們每個人都可以有一套喝茶或沖咖啡的美學。然而，作為學科的美學，最初是於十八世紀德國成立的哲學分支，其創立要歸功於德國哲學家鮑姆加登（Alexander Gottlieb Baumgarten）。

亞歷山大・戈特利布・鮑姆加登（Alexander Gottlieb Baumgarten）（資料圖片）

鮑姆加登出生於1714年的柏林，年幼時父母早逝，跟隨兄長來到哈勒（Halle），進入了孤兒院。鮑姆加登天資聰穎，十六歲起在大學的幾年間，修習哲學、詩學、神學、文字學與修辭，受萊布尼茲與沃爾夫的影響甚深。1735年寫就博士論文《對於詩的一些哲學沉思》（拉丁文：Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus），文中首次提出名為「美學」（aesthetics）的學問。

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1740年，他被普魯士政府任命為教授。在教學方面，鮑姆加登撰寫的一系列哲學教材頗受到肯定，他以拉丁文寫的《形而上學》（Metaphysica），成為後來康德在大學教授形而上學課時所用的教科書。

後來鮑姆加登健康欠佳，歷時十六年才完成他的畢生力作兩卷《美學》（Aesthetica）。鮑姆加登終在1762年的今天逝世，得年四十七歲。

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美學是對人類感性的肯定

一般來說，現代哲學的理性主義傳統較重視人類理性與智性（the intellect）的一面。笛卡兒認為一切知識都要建立在自明（self-evident）、真確的知覺（perception），它必定要清楚、明晰（clear and distinct），才能繼續推導出其他命題與知識。後來萊布尼茲將感官知覺（sensory perception）定義為清楚但不明晰（indistinct / confused），因此不能被智性把握。鮑姆加登跟隨的沃爾夫，亦吸取了萊布尼茲對於感官知覺的看法，並著重智性對於理念的把握，尤具是哲學概念，必要符合清楚與明白的要求。相反，沃爾夫認為從感官（sensation）所得到的內容都是模糊的（obscure），美的經驗與對象明顯不如數學與邏輯清楚、明晰，因此不能成為哲學體系的科學性研究領域。

沃爾夫重視理性與邏輯，且有將其他人類的其他心靈面向化約到理性、邏輯的傾向。經驗主義傳統（如洛克）提出了種種重視感性的體系；然而理性主義傳統之中，鮑姆加登可謂是率先給予了人類感性重要位置的哲學家。

鮑姆加登《美學》（Aesthetica）（Wikimedia Commons）

鮑姆加登提出的「aesthetics」一詞，源自希臘文的 αἰσθητικός（aisthetikos），本作官感與情感之意（中文的「美學」一詞為日本在明治維新之後大量吸收與消化西方學問時所譯，這是另一個故事了）。在鮑姆加登之前，「aesthetics」一詞本來指對於五官的感受、感覺的能力，而鮑姆加登則將之延伸為對於好與壞的審美（taste）的研究，他於《美學》開首就將「aesthetics」定義為對於感性認知的科學（the sciecne of sensible cognition）。

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若要對審美的經驗作科學化，就需要肯定人類具有一種有別於理性與智性的能力。因此鮑姆加登認為我們對於藝術與自然事物所得到的愉悅經驗，亦是一種認知，只是它有別於理性與邏輯。

鮑姆加登指美學的目的是達到感性認知的完滿（perfection），亦即美（beauty）；同時要避免感性認知的不完滿（imperfection），亦即醜（ugliness）。可惜的是，隨著鮑姆加登的早逝，這位美學之父並未對自己的新理論充份開展。

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美學作為哲學分支的濫觴

鮑姆加登上承沃爾夫的理性主義，下啟康德的批判哲學體系，對於德國哲學的過渡與轉化，是舉足輕重的人物。康德最初宣告鮑姆加登的美學計劃最終失敗，指他的進路不能找到美感經驗的共通律則。康德在《純粹理性批判》（Critique of Pure Reason）的中首先提出「先驗感性論」（transcendental aesthetic），此時仍然沿用「aesthetic」作為「感受學」的用法。然而到了《判斷力批判》（Critique of the Power of Judgment），康德卻採納了鮑姆加登的新用法，以「aesthetic judgment」指稱「美感的判斷」，並將之置於他的批判哲學體系之內，可見他肯定了鮑姆加登的貢獻。

鮑姆加登有一學生名為麥爾（Georg Friedrich Meier），甚至早於老師發表多部美學著作，但他總稱自己的理論是建基於鮑姆加登的講課，自己始終是他的學生（Wikimedia Commons）

在鮑姆加登以後，美學開始獨立成科，美學的研究方向又因為哲學史的變遷而慢慢轉移到「藝術」、「心理判斷」以至「符號」等等的範疇，但美學的基本定義仍舊還沿用著鮑姆加登所留下來的「感性」一詞。著名的德國古典哲學學者蓋爾（Paul Guyer）曾以《聖經》比喻鮑姆加登的成就：他更像是為人們指引出新道路的摩西，而非攻取了新土地的約西亞。

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