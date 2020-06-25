【端午節】《屈原》：吃糭與看龍舟外，也看看屈原的抱負與悲歌

【01哲學編按】端午節就到就會吃糭，吃糭就想起屈原的故事。但大家又知不知道，屈原其實24歲時已經事任高官，還被當時人評價為懂得政治原理和有政治眼光的人才。那麼屈原又為何27歲時離開官場，去深山教書呢？ 浦江清的《屈原》，讓我們更加了解這位華人地區無人不曉歷史人物。本文出自《屈原》第二章〈屈原的時代及其政治主張〉。

屈原老年畫像（Wikimedia Commons）

公族子弟得到王家的特殊教養，原來是要為王家服務的。尤其像屈原那樣的優秀分子，由於才能的傑出，不久便被選拔了上去。他的才能，第一是「博聞強識」，知道的東西多，記憶力強；第二是「明於治亂」，懂得政治原理，有政治眼光；第三是「嫻於辭令」，擅長文學修辭和外交語言。其時楚懷王熊槐在位，屈原在二十四五歲上，便任了「左徒」之職，位在大夫之列。這是一個高級文官，好像是王室的秘書長。由於懷王的特殊信任，他在內裡起草法令，參議國家大事；出外宣佈號令，接待外交賓客。他對於楚王有知遇之感，抱着無比的忠忱，幻想着遠大的政治前途。

當時戰國七雄，爭城略地，互相侵伐，無間斷地在戰爭漩渦中。北方以齊、秦為強，南方以楚國為大。自從威王擊破了越國以後，楚的疆宇，西起長江三峽，東到東海；北邊伸進到陝西、河南、山東的南部，南邊有洞庭、鄱陽兩湖之地。當初周人在南方所封建的許多國家，都已被楚人所覆滅。廣大的人民就是當初強烈反抗大周民族主義的荊蠻、徐夷、淮夷等少數民族和商朝滅亡以後往南逃竄的商朝遺民，經過了六七百年，在羋姓王朝的統治下，融合成為一個大楚民族。他們早已從奴隸社會進到了封建社會，生產力得到解放和提高。長江流域的土地是肥沃的，物產是豐富的，吳起曾經說過一句話「楚國地多而民少」，如果統治者沒有侵略的野心，這樣一個國家是可以康樂自足的。當時的國防力量，有「帶甲百萬，車千乘，騎萬匹」。所以當屈原跑上政治舞台，正是楚國強大、大有可為之時，他高瞻遠矚，自有一番抱負。

當時戰國的版圖分佈（Wikimedia Commons）

第一，他反對窮兵黷武的侵略戰爭。他要引導楚王修明內政，任用賢能，效法古代聖王的「王道」政治。

他說：乘騏驥以馳騁兮，來吾道夫先路。彼堯舜之耿介兮，既遵道而得路；何桀紂之猖披兮，夫惟捷徑以窘步。湯禹儼而祗敬兮，周論道而莫差；舉賢才而授能兮，循繩墨而不頗。（《離騷》）這是儒家一派的政治理論；雖然和孟子一樣，他是唯心論者，處在兇惡殘暴的混戰混殺的時代裡，勸導國君修德息爭，是符合於愛好和平的人民的利益的。

第二，為了掃除弊政，他主張法治。

惜往日之曾信兮，受命詔以昭時；奉先功以照下兮，明法度之嫌疑。（《惜往日》）

第三，當時秦國最強，尤其有侵略的野心。楚威王曾經加入「合縱」聯盟，以阻遏秦國。到了懷王即位，忽而伐魏、伐齊，忽而做六國盟長，沒有固定的外交策略。秦惠王用張儀為相，決心要破壞六國聯盟，並且派兵攻下了蜀國，在西邊和北邊兩面威脅楚國。屈原是堅決主張和齊、魏聯好以抵制秦國的；惟有這樣，才可以保障楚國的安全。

這三點都很正大。懷王一朝是楚民族興亡、成敗的轉折點，關係重大。可惜屈原空有遠大的政治理想、敏銳的政治眼光，他得到懷王的信任，時期極短。他遭到同僚的嫉妒、貴族黨人的仇視、敵國間諜的離間，終於 了。

《史記》上記載這樣一件故事：有一位上官大夫妒忌屈原的才能，要奪取他的草稿，屈原不肯給他，他在懷王面前進了讒言，激起懷王的憤怒，把屈原疏遠不用了。事實怕不是這樣簡單的，論屈原的才能和地位，未必就為了一件事情便站立不住；當時尖銳的鬥爭存在於他和「黨人」之間。他說，「眾女嫉余之娥眉兮」，可知仇視他的不止一人。他要求國王修明法度，任用賢能，必定要和當權的貴族衝突。

他所說的「黨人」，就是指當時貪婪專權的貴族和國王左右的佞臣那內外勾結的一黨。當時公族三姓之中，要數楚昭王之後的昭氏，對王室親近，權勢也最盛；在宣王朝有煊赫一世的昭奚恤，在懷王初年總攬軍政大權的是上柱國令尹昭陽，和屈原同朝的有昭雎 1、昭過〔滑〕、昭鼠等。

張儀畫像（Wikimedia Commons）

公族中間的宗派主義是存在着的，照我們推測，排擠屈原最厲害的就是昭氏貴黨。到秦國派張儀來楚，施用離間計，昭雎和張儀密切勾結，對立的形勢更其顯然。張儀來楚，在公元前三一三年，這時屈原年二十七歲，懷王用張儀為相，決定聯秦，屈原必定不安於位；所以他做左徒，前後不過兩三年。

懷王聽信張儀，說和齊絕交以後，秦國願送給他商於之地六百里，決定斷絕齊國邦交；及至絕齊以後，張儀回到秦國，便翻過臉來不認這筆賬。懷王大怒，興兵伐秦，打了大敗仗，丟失漢中；他不肯罷休，再徵大軍伐秦，深入秦地，戰於藍田，又大敗。韓、魏知道楚國空虛，也派兵南侵，趁火打劫，楚軍狼狽退守。這兩個敗仗大大削弱了楚國的力量，從此以後，楚國東西受敵，一蹶不振了。

楚國各地普遍地有祠廟，人們逢年過節，打鼓、吹簫、歌唱、跳舞，娛樂鬼神，祈禱風調雨順，五穀豐登；這賽神的歌舞本來是人民的藝術。屈原吸取人民藝術的優秀成分，加工製造出許多篇達到抒情詩極高境界的宗教詩歌。他開始用「楚歌」的調子來寫詩，開始接近了人民的語言。

悲莫悲兮生別離，樂莫樂兮新相知。（《少司命》） 心不同兮媒勞，恩不甚兮輕絕。（《湘君》） 沅有芷兮醴有蘭，思公子兮未敢言。（《湘夫人》）

這樣美好的抒情詩句，顯然是從民間的情歌裡吸收來的，充滿着濃摯真切的感情。

帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予，嫋嫋兮秋風，洞庭波兮木葉下。（《湘夫人》）

屈原在郊區吟詩圖像（Wikimedia Commons）

這是描寫湘水女神降臨在洞庭湖邊的情景，這樣靈活、美麗的形象在《詩經》裡面是不容易找到的。縹緲的神仙姿態融合着南國山川的秀麗。我們要問，屈原寫了這許多篇祭祀神仙的歌曲，是零篇應用到許多個祠廟呢，還是集中應用在一個祠廟呢？

據說，郢都東郊外有一所東皇太乙祠，乃是祀奉天帝的廟。為祭祀天帝，有迎送各個神仙的歌舞，包括雲神、太陽神、河神、湘水神之類。整套的節目由女巫或男巫的合唱隊歌唱，配合着繁複的音樂，可能也有扮演在內，好像希臘酒神廟的歌舞，具有戲劇的雛形。東皇太乙廟有春秋兩祭，可能名義上是由楚王主祭的，三閭大夫既然是管祭祀典禮的，他大概奉了楚王之命製作這些祀神的歌曲吧。

中國荊州的屈原巨型雕像（Wikimedia Commons）

據漢朝人說，楚懷王大舉伐秦，特別隆重祭祀天神的典禮，所以屈原的《九歌》裡特別有《國殤》一篇，祭祀陣亡將士：

出不入兮往不反，平原忽兮路超遠；帶長劍兮挾秦弓，首雖離兮心不懲！誠既勇兮又以武，終剛強兮不可凌。身既死兮神以靈，魂魄毅兮為鬼雄！（《國殤》）

詩人用悲壯的詩句喚起為國犧牲者的強毅的靈魂！懷王剛愎自用，大舉伐秦，屈原本不贊成，所以我們也可以想見當他寫《國殤》這一篇詩，他的心境是怎樣地沉重了！

元張渥《九歌圖之國殤》（中和出版）

註釋：

1. 單看《史記》，昭雎為聯齊派人物，因此近人認為他和屈原是同派，劉師培甚至有荒謬的意見，認為他和屈原是一人。本文判斷他是和張儀密切勾結的，從《戰國策》的記載看出。排擠屈原最力的是昭氏貴黨，也從昭雎和屈原同朝而一升一沉的現象上推論出來。

2. 近人對《九歌》有各種分歧的說法，本文所提示的新意見是根據《漢書・郊祀志》谷永的話啟發出來的。

《屈原》

作者｜浦江清

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年6月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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