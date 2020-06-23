《仰韶文化》：古早的黃河文明　為何要到處建造又圓又方的房屋？

你還記得仰韶文化嗎？在歷史課中，我們多少都學過關於它的一些歷史。仰韶文化是黃河流域的新石器時代文化，他們開始了原始的農業與畜牧業，亦建立出獨有的精神與物質文化。著名考古學家安志敏撰寫的《仰韶文化》，帶我們重新認識這個文化的各個面向。 本文出自《仰韶文化》〈二、村落和建築〉。

仰韶文化的氏族村落，都分佈在河流兩岸的黃土台地【註1】上，這主要是為了避免洪水的侵襲。河流轉彎或兩河交匯的地方，更是當時人們所喜歡居住的地點。人們為甚麼要選擇這些地點建立村落呢？道理很簡單，首先，因為人類的日常生活離不開水，而當時還不會鑿井，考慮汲水的方便，就必須靠近水源居住。其次，這裡又是適於農業、畜牧、狩獵和捕魚等生產活動的好地方。這也是人們樂意居住的重要原因之一。此外，近河地帶交通也比較方便，便利人們相互之間的交往。仰韶文化村落的所在地，也常常是後來人們喜歡居住的地方。

仰韶文化的人面魚紋彩陶盆，1955年於陝西西安半坡出土（pixabay: jiujin713）

這些氏族村落的分佈，一般比較密集，村落之間的距離也不太遠，有的隔河相對。考古學家們在三門峽水庫地區內曾發現了六十九處仰韶文化村落遺址，遠比其他時期的遺址要多得多。其他地區，也常常發現這種情況。這又是甚麼原因呢？原來當時的農業生產還很原始，採用「刀耕火種」【註2】的耕作方法，而且又不懂得向地裡施肥，這樣經過一段時期以後，土地就不如以前那麼肥沃，人們只好遷移到別的地方去開闢新的耕地，建立新的村落。甚至過了若干年以後又遷回舊地。這樣沿着河流往來遷移的結果，在不同的地方就出現了許多居住點。由此可知，這許多密集的村落遺址，並不是同時建立起來的。到了後來，農業生產的水平提高了，人們能夠在同一個地點居住較長的時期，遷移也就不再像過去那樣頻繁，因而，村落的數目也就顯著地減少了。此外，由於人們學會了鑿井，居住條件不再受水源的限制，村落也就不再像過去那樣密集在河流的沿岸了。

村落的面積大小不等，一般從幾萬到十幾萬平方米，最大的有九十多萬平方米。這些村落往往有一定的佈局，比如西安的半坡就分居住區、公共墓地和窯場三部分，總面積約五萬平方米。

居住區大體呈一個不規則的圓形，在這裡已經發現了四五十座房屋遺址，密密地排列着，佈局很有條理。這是氏族成員的住宅。在大約中心的地方有一座方形的大房子，可能是氏族舉行會議或從事其他活動的公共活動場所。

根據遺跡復原的方形房屋（出版社提供書內插圖）

根據已經發現的房屋遺跡和柱洞的位置，可以推測這些房子是採用比較進步的木架結構修築的。當時黃河流域的木材資源相當豐富，加工也比較容易。這是當時盛行木架結構房屋的主要原因。房子的面積大小不等。

從房屋的形制上看，有兩類建築方法：一類是半地穴式的，分圓形和方形兩種。圓形房屋是從地面向下挖一個土坑，再搭架蓋成的。它的式樣和地面的圓形房屋相似。方形房屋也是先從地面向下挖一個深約一米的方形或長方形的竪穴，在南邊的正中開一條階梯式或斜坡式的狹長門道，以便出入。屋內中央樹立兩根或四根木柱，支撐屋頂，木柱的下端都埋入地下，有的還在柱子下面墊上一大塊石頭，以防柱子下沉。這是我們所知道的最早的柱礎。竪穴的周圍也竪立了成排的木柱，用以支撐屋頂並構成牆壁的骨架。屋頂大體作四角尖錐狀。

另外一類為地面建築，有方形和圓形兩種。方形的結構與前一類相似，只是處於地面，沒有狹長的門道而已。圓形的以西安半坡所發現的最為完整，房屋的中央部分有四個或六個對稱的柱洞，排成長方形，說明木柱所支撐的屋頂可能是兩面坡的「人」字頂。房屋周圍有一圈柱洞，我們可以據此推斷牆壁是圓形的，門也向南開，門裡兩側還各有一道隔牆。

屋頂和牆壁上都塗着一層草泥土（草拌泥）。屋內的地基壓得比較縝密，有的還在黃土裡摻入紅燒土末，或在表面塗一層石灰質，這顯然是為了隔潮。房子中央或迎門的地方，有一個灶坑，用以炊煮食物，保存火種。

根據遺跡復原的圓形房屋（出版社提供書內插圖）

房子附近，還有許多圓形的窖穴，一般都是口小底大。這是人們用來貯藏糧食或其他什物的地方。

在房屋和窖穴的廢墟上，還發現了一些生活用具和生產工具，為復原當時的文化面貌和生活情況提供了豐富的資料。

居住區周圍環繞着一條深、寬各五六米的壕溝，可能是人工挖成的一種用來防禦野獸襲擊的防禦性設施。溝北面是氏族公共墓地，共發現成人墓葬一百多座，墓坑排列得很整齊，而且有固定的葬法。溝東面是燒製陶器的公共窯場。窯場裡有聚集在一起的六座窯址，它們可能是供氏族成員共同使用的。

上述發現，為我們描繪出這樣一幅圖畫：氏族成員們居住在一起，共同勞動，共同消費，過着平等互助的生活。

注釋：

1. 指河流沿岸高亢而平坦的地方。

2. 農業季節到來的時候，人們首先把地裡的樹木荊棘砍掉，開闢出土地。草木曬乾以後點火燒掉，然後再挖土播種。這種原始的耕作方法通常就叫作「刀耕火種」。

《仰韶文化》

作者｜安志敏

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年6月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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