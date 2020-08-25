尼采：權力意志　一個天才悲劇的誕生與落幕

1900年的8月25日，在經歷了精神錯亂、中風等病痛折磨之後，弗里德里希・尼采（Friedrich Nietzsche）最終選擇與這個世界告別，除了那些膾炙人口的著作，比如《查拉圖斯特拉如是說》、《善惡的彼岸》、《瞧，這個人》等，他還留下了那激情的酒神精神、永劫輪迴與權力意志等思想。二十世紀後風靡全球的存在主義哲學思潮，也或多或少帶著尼采的精神。

尼采抱住馬的脖子痛哭（Saatchi Art: Eric Drass）

他在生命的最後幾年，尼采開始有精神不穩的症狀，行為也越發瘋狂。其中有一則故事說，在1889年1月3日，尼采在意大利都靈的卡羅．阿爾伯托廣場看見一匹馬被馬夫鞭打，突然上前抱住馬的脖子痛哭道：「我受苦受難的兄弟啊！」接著就癱倒地上，昏迷了過去。大概也是從這時開始，尼采的精神邁向了徹底崩潰的邊緣，他一連給了自己身邊友人寫了許多書信，這些被稱為「發瘋的信件」卻也把他臨終時更為激進的思想流傳了下來，其中一封給尼采的摯友，歷史學家布克哈特（Jacob Burckhardt）的信如是說：「我已經被該亞法（新約聖經中陷害耶穌基督的祭司）套上腳鐐了。去年我還被那些德國醫師長期折磨。威廉皇帝、俾斯麥、還有那些反猶太主義者都被廢止吧！」

雅各・布克哈特：藝術史不是黑格爾的理念史

彌留的歲月裡，尼采一直被他的妹妹伊麗莎白所照料，直到8月25日死於肺癌，這位天才的悲劇終於落幕，他被葬在的自己家鄉，萊比錫畔的洛肯小鎮（Brocken）。《查拉圖斯特拉如是說》里有一段描述：「銀白的，輕捷地，像一條魚，我的小舟駛向遠方。」

延伸閱讀——尼采的道德系譜學：遵守承諾、會還債的主體才是自由意志的主人

在這裡還有一則軼聞。1900年尼采死後，尼采的妹妹伊莉莎白成為尼采生前大量手稿的合法繼承人，她將這些文稿編彙後以《權力意志》為名出版。但後來的研究發現伊莉莎白對這本書動了許多手腳，包括極為選擇性的挑選文稿、刪改段落。因此當前主流的學界認為由伊莉莎白編彙的這本書屬於修正主義的篡改版本，是她以哥哥的作品為媒介夾帶自己的政治觀點加以發表，更諷刺的是，尼采在世時一直極為厭惡自己的文稿遭到這樣的篡改。

尼采《權力意志》（The Will to Power）（Vintage）

「權力」與「意志」

權力意志（英：Will to power / 德：der Willer zur Macht）這個概念是尼采「價值重估」主張的延伸。簡單而言，權力意志是萬物最基本的驅力，一切物理變化、生物繁殖，乃至於人類的心理、文化等現象，尼采都認為是由權力意志所推動的。

不論是《反基督》、《查拉圖斯特拉如是說》還是《瞧！這個人》，權力意志始終在尼采的作品裡扮演至關重要的角色。正如他在《權力意志》這本遺作中所說，「生命就是權力意志」，「這世界是權力意志，此外無物！而你自己本身也是權力意志，此外無物！」

叔本華：世界是意志的自我認識

在德文詞源裡，「Macht」這個詞的基本意義是「驅力」、「強力」、「支配力」。「權力」這個概念就是源於這個詞的原義，所以尼采的「權力」，應當是生命本質散發出來的一種能量，是一種自我超越的內在驅力，而非世俗語境下的「權力」。對於「意志」二字，尼采則借鑒自他非常欣賞的叔本華（Arthur Schopenhauer）。叔本華筆下的意志在本質上是盲目而無止境的生命原動力，認為意志是諸事物形成的根據、動力，而人也受這種衝動的驅使，不斷產生欲望；欲望意味著欠缺，欠缺就意味著痛苦；所以，一切生命在本質上即是痛苦；當欲望休止，又會感到無聊，人的一生似乎就在意志的折磨下悲劇收場。

繼續閱讀【無睡意哲學】中的尼采：

尼采：酒神和太陽神 - EP59

尼采：上帝之死 - EP60

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app