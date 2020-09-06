黑澤明：失落於日本卻永垂不朽的「世界」導演

今天是日本殿堂級電影導演黑澤明（1910 − 1998）的忌辰。這位被荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）讚頌為「影壇莎士比亞」的一代巨匠，畢生製作了三十多齣電影，每部皆是達到電影課教材的高水準，可以說為電影定下美學標準。

黑澤明（1910年3月23日－1998年9月6日）

黑澤明從小對繪畫及文學小說產生興趣，成為他日後創作的養分。首部執導之作《姿三四郎》（1943）贏得口碑，為他的導演之路走了漂亮的第一步。其後，由於黑澤明的文學功底，他擅於改編文學作品為電影，除了將日本作家芥川龍之介的《密林中》、《羅生門》改編為電影《羅生門》（1950），還有改編自俄國文豪杜斯妥也夫斯基同名小說的電影《白痴》（1951），以及一系列的莎士比亞劇作，例如《蜘蛛巢城》（1957）改編了《馬克白》。有趣的是，黑澤明從沒把源自別國的小說硬搬過來，而是將其精髓好好的消化，並把故事放置於日本的歷史背景之中。

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黑澤明的電影作品，在國際影展贏得了很多獎項與肯定，當中不乏由男星三船敏郎主演。黑澤明與三船敏郎的組合，在日本當地有「世界的黑澤，國際的三船」的稱譽，以描述他們蜚聲國際的影藝事業。然而，這則看似褒揚的口號，卻暗示了一定的隱憂。當年，黑澤明執導的作品，在國際影展叫好叫座，但在本地市場只屬中規中矩，甚至有時票房慘淡收場，這後果促使他再起自殺的頭念。相比之下，恰如當時的日本影評人取態，本地觀眾推崇小津安二郎及溝口健二的電影。或許是後者作品中的含蓄風格，以及家庭倫理主題更貼近民情。故此，對於日本觀眾來說，黑澤明的電影是拍給西方人看的。據此解讀，所謂「世界的黑澤」，是指他的市場是「世界的」，絕非東瀛島國。

向黑澤明致敬的遊戲——【對馬戰鬼】黑澤明模式向大師致敬 重現黑白劍戟片之感

後來，因為未曾公開的原因——據傳，是有編劇私下向黑澤明吐露，他認為三船的演藝事業已到瓶頸，再沒有進步的空間了，黑澤明和合作多年的三船敏郎分道揚鑣，至老死不相往來。加上作品票房失利，再沒有本地片商想與黑泽明合作。各種原因，迫使黑澤明自尋短見，但老導演的自殺計劃終究是失敗收場。有見及此，昔日的影迷哥普拉（Francis Ford Coppola）、佐治盧卡斯（George Lucas）、史提芬史匹堡和馬田史高西斯（Martin Scorsese）等人遠渡重洋，為黑澤明帶來了外國製作資金。自此，黑澤明重新振作起來，重拾創作的熱情。由於解決了資金問題，來自西洋的後輩們也幫他辦理國際發行。沒有了成本及票房等顧慮後，黑澤明可以自由創作，盡情地探索彩色電影的色彩表現，就像獲得解放的藝術家在畫板上縱情揮筆。正值晚年的他，製作了多齣電影傑作，當中包括《影武者》（1980）、《亂》（1985）和《夢》（1990）。

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事實上，終其一生，黑澤明的作品影響了一代又一代的電影人，可謂遍及全球。今天被奉為武士片傑作的《七俠四義》（1954），除了被美國於六十年代翻拍成西部電影《七俠蕩寇誌》（The Magnificent Seven），還有大量來自世界各地的「抄襲」作品，其中一例，是由徐克編導，改編自梁羽生小說《七劍下天山》的《七劍》（2005）。雖然鬧了官司，《用心棒》（1961）的確孕育了意大利西部片的傑作「獨行俠三部曲」《獨行俠連環奪命槍》（1964）、《獨行俠江湖伏霸》（1965）、《獨行俠決鬥地獄門》（1966）（還包括另一意式西部經典《Django》）。三部曲的首作《獨行俠連環奪命槍》（A Fistful of Dollars），正是沙治奧里昂（Sergio Leone）——在沒有官方的認可下——對《用心棒》的忠實重拍。箇中分別，只有日本幕末時期換成美國內戰年代，飾演浪人的三船敏郎變成擔任獨行俠的奇連伊士活（Clint Eastwood）。《戰國英豪》（1958）則啟發了佐治盧卡斯編導科幻鉅製《星球大戰》（Star Wars），《星戰》系列裡的經典角色：莉娜公主、機械侍從 C3PO 和 R2D2，正是取材自《戰》中的雪姫、農民又七及太田。此外，香港導演杜琪峯也自認受益匪淺，他每年都會重溫其作，用以增進製作電影、講故事的技巧。除了向《姿三四郎》致敬的《柔道龍虎榜》，承續《七俠四義》的男性情誼的《槍火》和《放・逐》，我們亦可從《PTU》看到黑色電影《野良犬》（1949）的一點影子，劇情都是警察失槍的故事。總括來說，上述「抄襲」事例只屬冰山一角。所以「世界的黑澤」一說是名副其實，黑澤明的電影的確是世界的。

黑澤明原本志願成為畫家，他為《夢》和《亂》畫過彩色分鏡：

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