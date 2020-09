《宣傳學》：Propaganda一詞如何由中性的「宣傳」變成骯髒的字眼

一戰時美國的「I WANT YOU FOR U.S. ARMY」徵兵宣傳海報是人類宣傳史上最有名的宣傳海報之一,由 James Montgomery Flagg 繪製,象徵美國的「Uncle Sam」是畫師以自己的臉相為藍本略加修改而成(UNT Libraries, U.S. Government Documents Department)