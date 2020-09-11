阿多諾：法蘭克福學派　質問與批判自啟蒙運動的西方思想史

讀批判理論的人不能不讀法蘭克福學派，而讀法蘭克福學派的人不能不讀阿多諾（Theodor W. Adorno）。他於1903年9月11日出生，在一生的努力下，他開創了批判流行文化的先河。

狄奧多・阿多諾（Theodor W. Adorno）

在諸多理論中，其中一個最中心的論點就是認為流行文化荼毒大眾，令大家屈服於資本主義的運作邏輯下。例如流行文化為求大量生產而導致產品標準化（standardization），就好像廣東歌中的情歌可謂野火燒不盡，春風吹又生。

但人不會滿足於與他人一樣。所以流行曲中都會有很多「選擇」，就如四大天王那時候，跳舞、唱歌、演戲、美男，任君選擇。但阿多諾就認為這不是真正的選擇，這些都是「虛假的個人化」（pseudo-individualism），抑或說，流行文化創造了許多「虛假需要」（false needs）。這些「選擇」使得大眾不是做真正的選擇，而是在 A、B、C 餐中挑一個而已。

論虛假需要——馬庫色：在發達工業社會之下，我們都成了單向度的人

所以阿多諾曾經講過：「今時今日，藝術的任務就是帶混亂到秩序當中。」只有擾亂既有的秩序，人才有可能解放自我。當然，後來也有不少論者對「流行文化荼毒眾生」這論調提出反對，認為不可低估受眾的反抗能力，也不能把大眾完全看成只懂接受，不懂反思的群體。但無論如何，阿多諾也造就了法蘭克福學派的一個高峰，而當代哲人哈伯馬斯（Jürgen Habermas）就延續了此學派，成為現今的領頭人。

哈伯馬斯：主張溝通理性的「大辯論者」，公共領域的消亡與重生

法蘭克福學派話事人

批判理論的鼻祖「法蘭克福學派」（the Frankfurt School），指的是德國法蘭克福大學社會研究所（Institut für Sozialforschung，IfS）的學人。代表人物除了阿多諾，還有霍克海默（Max Horkheimer）、馬庫色（Herbert Marcuse）、班雅明（Walter Benjamin）等，他們的思想體系可謂之百花齊放，呈現大相逕庭又互為輝映的「星叢」（constellation）思想體系。

有別於蘇維埃官定的「列寧—史太林」版的馬克思主義，法蘭克福學派被歸類為「馬克思—尼采—佛洛伊德」的西方馬克思主義。它批判（且繼承）新康德主義者韋伯（Max Weber）的社會學方式，亦對實證主義（positivism）的社會科學觀作了如此的批判。法蘭克福學派是一套由實證經驗導向，或以純粹的理論科學，進而提出要檢視科學範式（paradigm）背後不斷地、辯證地穿透發展的途徑。

韋伯：理解社會行動 - EP50

每位思想家的思想體系都呼應著時代歷史及人生體驗。法蘭克福學派的學人也不免於此。1945年，第二次世界大戰的結束，隨即美國與蘇聯兩大勢力的對抗在歐陸展開，形成冷戰時代的分庭抗體。戰後美國推動的歐洲復甦計劃（European Recovery Program，亦稱為馬歇爾計劃 The Marshall Plan），歐洲大陸無論是經濟還是文化，都在等待重建復甦。

霍克海默與阿多諾合著的《啟蒙辯證法》（Dialectic of Enlightenment）（STANFORD UNIVERSITY PRESS）

1947年，阿多諾與霍克海默合著出版的《啟蒙辯證法》（Dialectic of Enlightenment）問世，質問和批判歐陸自啟蒙運動開始的思想史，奠定了批判理論在當代歐陸思想體系的重要性。所謂批判，並非只是負面表述的批評，全面重新分析判斷當前的社會現象。雖「批判」（Kritik; critique）一詞早在康德的「批判哲學」就已經為哲學的專有名詞，但法蘭克福學派承襲德國觀念論與法國結構主義（structuralism）的傳統，將「批判」理論與歐陸傳統思想體系斷裂開來。

【無睡意哲學】中的法蘭克福學派

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