明治天皇：日本現代化進程與「哲學」譯名的誕生

今天是明治天皇的生日，讓我們來上一節短短的歷史課，了解一下「明治」時期的日本。「明治」是明治天皇——睦仁的年號，他是日本第一百二十二代皇帝，在位於1868年10月23日至1912年7月30日期間，稱「明治時期」。

1873年，明治天皇大元帥服全身像（Wikimedia Commons）

明治之前

在明治時期之前，日本處於漫長「幕府時期」。所謂「幕府」指的是軍人執政，將軍出征時，辦公府設於帳幕之下，故稱「幕府」。日本一共經歷了三個幕府軍政時代，歷時682年，最後一個政權是由德川家康開創的「江戶幕府」，又稱「江戶時代」或「德川時代」。

美國海軍准將馬修．培理（Matthew Calbraith Perry）（Wikimedia Commons）

幕府末年，美國海軍准將馬修．培理（Matthew Calbraith Perry）的黑船來到日本，迫使日本開國，並簽下不平等條約。睦仁於1866年15歲繼位，在西方入侵、民怨四起情況之下，1867年，德川將軍把政權交還大和皇室，史稱「大政奉還」。天皇頒布《王政復古令》，廢除幕府，睦仁改年號為「明治」。

邨田丹陵《大政奉還圖》（Wikimedia Commons）

「明治維新」

雖然「明治維新」取名自「明治」，但大多歷史學家認為，實際上改革並不是全程發生在明治時期，而應當包括「明治」之前的「天保期」，即德川幕府經濟衰弱，變革思想出現，推動維新的一段時段。當然，明治天皇在位，他作為維新的精神領袖，十分支持推動日本的現代化的改革。明治元年，天皇便頒佈《五榜禁令》，改革了制度、建立戶籍、效法西方政制、司法的政制等等多方面的體系，以達以「富國強兵、殖產興業、文明開化」。

明治維新令日本由原先被險西方吞食的小國，搖身躋入列強，其後更興起《征韓論》，以至引發之後的軍事擴張和侵華事件的出現。1894年，明治天皇親自指揮中日甲午戰爭，又在台灣引致乙末戰爭，更打敗俄國，日本成為現代史上第一次擊敗西方國家的東方國家，一舉成為東方霸主。

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雖然明治維新的軍事改革及擴張，對之後的世界造成了更大的威䝱。但客觀來看，它在社會文化方面，的確帶來了不少正面的影響，其一便是提倡學習西方文化及思想，以至很多西方著作被翻譯成日語及漢語。

明治的「哲學」

我們今天將「Philosophy」 稱為「哲學」，這也是明治維新時期所創造的。中國古代雖早有「哲」的概念，但卻沒有人用之來理解「Philosophy」，一直到明治時期的1874年，由日本啟蒙學者西周（にしあまね，Nishi Amane），此翻譯首見於《百一新論》。西周不止把「Philosophy」譯成「哲學」，更翻譯及創造出「藝術」、「理性」、「科學」、「技術」等跟現代化和哲學相關的字詞。古時中國向日本傳入漢字，無文字的民族得以進而創造出平、片假名；明治時期，日本逆向將這些現代化的詞語傳入到中國，亦沿用至今。

日本啟蒙學者西周（にしあまね，Nishi Amane）

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