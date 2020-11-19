舒伯特：古典主義音樂的最後巨匠　浪漫主義音樂的偉大先驅

1828年今日，奧地利音樂家法蘭茲．舒伯特（Franz Schubert）英年逝世，終年31歲。舒伯特死前沒有多少遺產，但在不足廿年的音樂生涯中（舒伯特10歲開始作曲），這位「歌曲之王」卻創作了大量作品，包括六百多首藝術歌曲（德語：Lied）,以及歌劇、交響樂、彌撒曲、弦樂四重奏、五重奏、鋼琴奏鳴曲多種。舒伯特被視為最後一位古典主義的巨匠，他亦搭建了西樂由古典主義過渡至浪漫主義時期的橋樑。

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浪漫主義音樂先驅

舒伯特的歌曲，包括奏鳴曲和交響樂，若從形式來說可能並不符合嚴謹的結構，但他卻總能寫出異常動人的旋律。舒伯特的創作方法，就是以旋律與和聲建構情感氛圍。於是，舒伯特悄悄地播下了浪漫主義音樂的種子。

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什麼是浪漫主義音樂呢？簡言之，浪漫主義音樂作曲家強調以音樂表現主體內在的情感和想像力。他們多從其他領域，例如文學和繪畫、甚至大自然中獲取作曲靈感。相對而言，相比以前的古典主義音樂，浪漫主義不再著重歌曲井然有序的結構形式。

德國浪漫主義藝術代表作品之一：卡斯巴・大衛・佛烈德利赫（Caspar David Friedrich）《霧海上的旅人》（Der Wanderer über dem Nebelmeer），1818年

藝術歌曲

舒伯特其中一個獨創貢獻就是確立藝術歌曲（Lied）的類型。藝術歌曲由獨唱者加上鋼琴伴奏的方式演繹，而演唱的文本多採自德語浪漫主義詩歌。名曲就有採用歌德《浮士德》詩句的《紡紗的葛麗卿》（Gretchen am Spinnrade, Op.2 D.118），此曲的伴奏刻意模仿紡車轉動的意象，以融合詩與音樂來創造新的藝術類型。舒伯特經常採用席勒（Friedrich Schiller）、海涅（Heinrich Heine）等大詩人的作品，但他始終對歌德的詩作最感興趣。歌德在1774年出版《少年維特的煩惱》，此作就影響到後來的德國浪漫主義文學。

歌德（Johann Wolfgang von Goethe）《浮士德》（Faust）

至於西樂的浪漫主義時期，大約在1820至1900年間（當然如何劃分年份是可爭議的）。退一步來說，浪漫主義音樂其實是影響自這個年代廣義的美學運動。某些評論認為，整個浪漫主義美學運動是一場反啟蒙運動（anti-Enlightenment）。浪漫主義者並不必然盲目高舉個體的情感：他們會批評康德的定言令式（categorical imperative），認為這種普遍化倫理會埋沒個性的自由表達；同時，浪漫主義者並不鼓催一種極端的個體主義，在普遍主義個激進個體主義的兩極之間，浪漫主義者尋求一個中庸之道，同時著重公共社會生活和個體表達自由。

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