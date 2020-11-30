王爾德：為藝術而藝術　英國的唯美主義者及永遠的才子

今天要紀念的是一個舊名字。我們在11月2日，提到了蕭伯納亦敵亦友的另一位劇作家——奧斯卡 ‧ 王爾德（Oscar Wilde）。提起這個名字，我們腦中通常會浮起一個詞：「唯美主義者」。這的確是後人概括他短暫一生的標誌﹐但並不能把他的複雜性完全展示。不喜歡他的人會說他恃才自傲﹐喜歡他的人卻認為他辯才了得而機智聰明，以他的辛辣的口吻，嘲諷社會的一切。

王爾德（Oscar Wilde）（Wikimedia Commons）

王爾德生於愛爾蘭一個知識份子家庭，他父親是有名的醫生，而母親則是一位詩人，所以小王爾德能操流利的德法兩語的才能，令他日後自詡為天才也不為過。他20歲時入讀牛津大學，接觸了許多古典巨著，也修讀黑格爾哲學（延伸閱讀——黑格爾：藝術作為理念的具現），畢業前頗為風光，不但成績名列前茅，也贏得詩歌比賽而出版了自己的第一本作品。而大學裡，他受到兩名老師——約翰・羅斯金（John Ruskin）和華特・佩特（Walter Pater）的影響，日後漸漸走向唯美主義。

約翰．羅斯金（John Ruskin）（Wikimedia Commons）

那什麼是唯美主義（aesthetic movement）呢？這是王爾德提倡的一場「為藝術而藝術」運動，他認為藝術是獨立於道德之外的。人應該讓生活趨向貼近、模仿藝術，單純追求藝術上的「純對美」，感觀的享受，對抗當時主張「以藝術承載道德」，將藝術變成工具的功利主義。但非常有趣的是，唯美主義通常以否定性的態度去定義藝術，即不停地說「藝術不是道德」、「藝術不是實用」、「藝術不是其他」等等，但唯美主義從來不會正面地去直接定義何謂藝術。

「除了天才，我沒甚麼好申報的。」

早年的他已處處顯出意氣風發，在1881年搭乘郵輪往美國時，曾對著美國海關說：「除了天才，我沒甚麼好申報的。」（I have nothing to declare except my genius.），其自負可見一班。在他的著作中，也具「天才」的傲氣，而事實上他的成就是絕對配得上他如此的不可一世。他的作品並不多，但劇作和童話都十分為人稱頌。

王爾德（Oscar Wilde）（Wikimedia Commons）

成功的童話故事不止讓小朋友喜歡，更能讓得到成人的歡心，王爾德的童話便是如此。人們在王爾德的故事中得到天真而重要的教訓，又得到社會對比的淒慘現實。例如他的重要作品《快樂王子》（The Happy Prince）中，訴說了本來自私的「快樂王子」（雕像）犧牲自我的善良和小燕子不顧凍死而陪伴在王子身邊。最後小燕子為了陪伴王子而凍死，王子的鉛心因為悲傷而碎裂。人們把失去一切「醜陋」的王子扔入溶爐裡，但他的鉛心卻沒能熔掉。寒冬中，人們有著一顆真心卻冰冷無比，王子沒有熔化的鉛心卻溫暖了城市的孤獨。春天來臨，上帝讓天使去取「城市中最美好的兩樣東西」在天堂中復活，那就是燕子和王子的鉛心。

《快樂王子》（The Happy Prince）（Thames & Hudson Ltd）

不止小說出色，他的戲劇也同樣令人驚嘆。台灣作家余光中曾評《不可兒戲》（The Importance of Being Earnest），全劇以兩個男主角假扮雙重身份追求少女的謊言貫穿全劇，戲劇中充滿了對貴族的幽默諷刺，余光中評此劇時說：「我從來不認為王爾德是偉大的作家，也不認為《不可兒戲》是偉大的作品，可是這麼一部才高藝圓的精心傑作，只怕有些偉大的作家也未必就寫得出來。」這也許就是王爾德自己口中的「天才」吧！

王爾德《不可兒戲》（The Importance of Being Earnest）（Wikimedia Commons）

在面對外界對他唯美主義和被控「同性戀」提出批判和指控時，王爾德通通以幽默來化解。他那不饒人的言論、華麗的服飾和被定為「禁忌行為」同性戀罪時陳述的鋒利自辯，都有力地將他獨特的個性展現——在這世紀，同性戀被別人誤解，它是一種『說不出名字的愛』。

雖然，他在人生最後幾年因同性戀而入獄、流放，最後更因腦膜炎而去世，享年46歲。今天是他去世的120周年紀念，或許我們不該以「窮困潦倒」作為他一生的總結，因為他後半生的坎坷，並沒有令他的傲氣失色幾分。以「天才」自居的他，在話語中總是充滿了詼諧和對自身驕傲。正如《獄中書》中他說道，「上帝幾乎將所有東西都賜給了我。我有天才、名聲、社會地位、才氣，並勇於挑戰知識。我讓藝術成為一種哲學，讓哲學成為一種藝術。」

蕭伯納如何對王爾德見義勇為——蕭伯納：《賣花女》與《窈窕淑女》中的階級批判

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