海涅：詩人一旦離開土地，他便變得軟弱無力

今天是偉大的德國文學家海因里希．海涅（Heinrich Heine）出生的日子。1797年的今天海涅出生在德國的杜塞道夫的一個猶太家庭。那時的德國文人輩出，以歌德與席勒為首的狂飆突進運動（Sturm und Drang），掀起了文化奮進的序幕；其後以施萊格爾兄弟（the Schlegel brothers）、蒂克（Ludwig Tieck）為代表的浪漫主義思潮繼起，一浪接一浪。而且，以康德、費希特、謝林和黑格爾為代表的德國古典哲學貫穿這段時期，一直作為思想養分滋潤著德國文藝界的土壤。事實上，上述那堆令人目眩的群星，海涅全都老老實實研究過他們的思想，並寫下不少研究專著。

德國觀念論（下）：費希特、謝林、黑格爾

跟現今的年輕人一樣，詩人在年輕時也曾經迷茫過。他一直都把握不到自己的定位，不知道自己可以從事什麼職業，唯一知道的就是自己熱愛文學。他先後被送到大學修讀金融和法律，又到過叔叔的銀行工作，但最後發覺商業並不適合自己。他稍後到了哥廷根和柏林求學，並在柏林聆聽了黑格爾的講課。在1830年代，他到了巴黎，在那裡同樣群星燦爛，他先後見到了柏遼茲（Hector Berlioz）、蕭邦，喬治．桑（George Sand）、大仲馬和亞歷山大．馮．洪堡（Alexander von Humboldt）。在1840年代，他更結識了馬克思，並畢生保持了友好的關係。

海因里希．海涅（Heinrich Heine）

反浪漫主義的浪漫主義者

海涅的老師黑格爾曾經表示，一個人很難跳出他的時代，或者說一個人很難不被打上他那個時代的烙印。對於海涅而言，他生活的年代正值浪漫主義文學的蓬勃時期，他本人也深受浪漫主義的影響。那時的浪漫主義，自命為德意志文化的旗手，以復興文化為己任。他們大力搜集民間的詩歌和童謠、沉迷於捕捉美的理念，他善用諷刺手法，抹去事物所謂神聖和不可侵犯的光環，並暴露其荒謬之處。

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不過正是透過黑格爾，令海涅很快了解到浪漫主義的侷限：浪漫主義者們在夢幻之中企圖捕捉美的理念與身影，同時感到自己身輕如燕，慢慢向著理念飄去，但就在此時，他的雙腳就離地面漸遠。黑格爾使海涅了解到，藝術不可能不把真實和廣闊的世界包納進自身之內，並對世界進行美化。簡言而之，美的理念不可能懸空在半空中，現實的世界是美的理念之展現場所與載體。就此而言，海涅可以說是超出了浪漫主義者，不過吊詭的是，他並沒有從根本上放棄對世界進行詩化，所以人們稱他為最後一位浪漫主義者，這是有一定道理的。

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我是劍，我是火焰

海涅在評論另一位浪漫主義作家 E. T. A. 霍夫曼（E. T. A. Hoffmann）時指出︰詩人只有不離開土地時，才有堅實的力量；一旦離開土地，他便變得軟弱無力。在1840年代，海涅帶著他的火與劍進入世界。在這段時期，他創作了很多描繪現實的作品，比如《德國，一個冬天的童話》（Deutschland. Ein Wintermärchen）和《西里西亞紡織工》（Die schlesischen Weber）。與其說人們在詩中感受到美，不如說首先感受到怨憤，其次才是感受到美和詩學。海涅一生致力把激昂的精神跟現實結合，不僅是對現實的政治環境，還是人生感悟，始終保持一種高昂的詩學精神。

海涅《德國，一個冬天的童話》（Deutschland. Ein Wintermärchen）（Nikol Verlagsgesellschaft）

僅以海涅的《頌歌》（Hymnus）的數行作結尾，獻給所有在生活永不放棄的人。

我是劍，我是火焰。 黑暗裡我照耀著你們， 戰鬥開始時， 我奮勇當先 走在隊伍的最前列。 我周圍倒著 我的戰友的屍體， 可是我們得到了勝利。

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