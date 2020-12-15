迪士尼：從米奇老鼠到建造樂園的夢想

受全球疫情打擊，迪士尼雖然樂園門票收益與電影版權收入皆大幅減少，但另一方面 Disney+ 訂閱用戶卻急增，前幾天刺激迪士尼的股價創下歷史新高。 回到「迪士尼」（Disney）這名字，其創辦人和路・迪士尼（Walt Disney）夢想建造一個不分年齡的忘憂天堂，奇幻的魔法背後卻往往犧牲了地區環境、傳統產業。今天是他的忌日，這大概亦有足夠的象徵意義，讓我們去思考他構想的樂園有否實現。

每一個人在兒童的時候，總會夢想身邊真的有米奇、米妮或者唐老鴨作伴。

也許到了今時今日，小朋友們都不愛看這些老套的東西了，但他們總會知道這些卡通人物來自迪士尼樂園。逝世於今天的，就是米奇老鼠之父，和路・迪士尼（Walt Disney）。作為世界上最著名的的電影製片人、導演、劇作家、配音演員和動畫師之一；同時也是世界最大主題樂園的創始人，和路・迪士尼於1966年12月15日因肺癌離世。一生奉獻給卡通和遊樂園事業的他，逝世不久前還在佛羅里達州的迪士尼世界度假區操勞，該度假區最終也在1971年順利開幕。

和路・迪士尼（Walt Disney）（資料圖片）

對動畫製作的執著

迪士尼小時候已喜歡給家裡豢養的動物畫素描，母親於是送了一本畫冊給他，開始了臨摹繪畫的興趣。在學期間，和路・迪士尼也從未放下畫筆，中學時更負責校刊的漫畫創作。後來他曾到美國著名的藝術學校芝加哥藝術學院（School of the Art Institute of Chicago）就讀，並且在服完第一次世界大戰的兵役之後，開設了動畫製作公司，雖然最終收支不均倒閉收場，但迪士尼並未就此放棄，而是揣懷著夢想來到了最後一站，好萊塢。

現今的芝加哥藝術學院（School of the Art Institute of Chicago）（© 2020 School of the Art Institute of Chicago）

天無絕人之路，雖然來到加州時迪士尼身上只有40美元和一箱未完成的動畫菲林，而且蝸居在伯父的車房勉強完成了《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）的影片，但發行商 Margaret Winklerz 在收到樣本後馬上就表示要得到《愛麗絲夢遊仙境》系列的更多短片發行權。動畫製作的大門終於向迪士尼打開了，在他的邀請下一些昔日的工作夥伴和家人陸續移居到了好萊塢，形成了初期的「迪士尼兄弟工作室」。

盆滿鉢盈：米奇老鼠

在無聲黑白電影的20年代，卡通影片只是拿來放在電影正式開演前串場而已，迪士尼兄弟工作室早年就是以製作這樣卡通短片的形式起家的，在1927年，迪士尼創造出一個頗受歡迎的卡通人物「幸運兔奧斯華」（Oswald the Lucky Rabbit），當時獲得不少迴響，但卻被陰險的發行人用不法手段搶到了奧斯華的版權。經此慘痛的教訓後迪士尼學到了一條金科玉律：一定要本身擁有影片的版權！自此之後五十多年，迪士尼本人去世，但他成立的迪士尼公司卻成功影響國會，催生出極具爭議的「迪士尼法案」（正式名稱是「著作權年限延長法案」），延長了版權的期限，成功抱住這棵搖錢樹。

米奇老鼠與「幸運兔奧斯華」（Oswald the Lucky Rabbit）（迪士尼）

就在當時從紐約回老家堪薩斯的火車途中，迪士尼腦中萌發了另一個卡通主角的靈感，那就是：一隻老鼠！和路馬上幫這隻老鼠取名為「Mortimer Mouse」，不過迪士尼夫人莉莉蓮卻想到一個更好的名字：「Mickey Mouse」——1928年11月18日，首部有聲卡通電影《汽船威利》（Steamboat Willie）在紐約上映，主角是一隻有著大而圓的耳朵、穿靴戴帽的小老鼠，這部影片在紐約造成轟動，米老鼠也很快成為聞名世界、代表迪士尼形象的「明星」。之後米老鼠出現在超過130部電影中，包括《警察樂隊演唱會》、《勇敢的小裁縫》、以及《幻想曲》等，其中的卡通《伸出爪子》更於1942年獲頒奧斯卡最佳動畫短片獎，而且於1978年，米奇老鼠成為了第一個在荷里活星光大道中留下手印的卡通人物。

第一代米奇老鼠在《威利船長》中的演出（資料圖片）

夢幻樂園的迪士尼效應

迪士尼的夢想並沒有隨著唐老鴨、白雪公主的面世而停滯不前，他更設想了一個宏偉的願望：主題樂園。在此之前世界上都只有小型的遊樂場或公園，在1955年迪士尼樂園於加州洛杉磯開張，成為世界上第一座『主題樂園』，這種主題樂園的觀念，就是結合了迪士尼的電影、電視以及各項商品，以卡通人物為主題。而在迪士尼晚年，他又籌辦了一個未來的實驗社區，即是一個幅員遼闊的大型主題樂園，包括餐飲、住宿、醫療以及社區服務，形成擁有從原料到成品的生產鏈，實現了一個「童話王國」，這即是1971年開張的佛羅里達州迪士尼世界。

1971年的迪士尼世界（資料圖片）

迪士尼樂園的大獲成功也形成了經濟學的一個特殊名詞：「迪士尼效應」。這是指迪士尼樂園從選地到建成以後，對周邊地區的經濟影響，以及上市公司股價的影響，以幾年前開幕的上海迪士尼為例，其周邊開發的房地產價格已經漲了35%，而地產公司的股價也相應飆升。但有利也有弊的是，迪士尼效應帶來的經濟發展往往犧牲了地區環境、傳統產業；更有甚者，在新自由主義興起的今日，迪士尼樂園總是被視為是跨國企業霸權的象徵，正因為其太過完善的生產鏈，使得幾乎所有動畫產業都有著深刻的迪士尼烙痕。地區性以及小眾的動畫難以在迪士尼效應下苟延殘喘，創意產業的生態陷入了危機，而且迪士尼樂園因為其龐大的經濟效益，往往令投標建造樂園的國家對其再三讓步，正因為此，剝削、單一化、貧富懸殊等批判的聲音，從來沒有離開過米奇老鼠耳畔。很諷刺的是，和路・迪士尼的夢想是建造一個不分年齡的忘憂天堂，在新自由主義的時代裡，迪士尼樂園似乎更像是一座血汗工廠。

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