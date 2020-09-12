木蘭非皇室成員也是迪士尼公主　要加冕除了受歡迎仍要有一條件

真人版《花木蘭》上映後評論不斷，在此不贅，但評價與當年的卡通電影相比差天共地。要知道並非皇室成員的 Mulan，也因為夠歡迎而變成了「公主」呢。更奇怪的是，原來《冰雪奇緣》的 Elsa 和 Anna 並非「公主」？ 當「迪士尼公主」要什麼條件呢？

首先大家要知道，「迪士尼的公主」與「迪士尼公主（註冊商標）」是兩件事。

12位公主

假如在網上搜尋「迪士尼公主 （Disney Princesses）」，就可以去到「迪士尼公主」網頁，當中列出了12位公主，分別是 Snow White（白雪公主）、Cinderella（仙履奇緣）、Aurora（睡公主）、Ariel （小魚仙）、Belle （美女與野獸）、Jasmine （阿拉丁）、Pocahontas（風中奇緣）、Mulan（花木蘭）、Tiana（公主與青蛙）、Merida（勇敢傳說）、Rapunzel（魔髮奇緣） 及 Moana（魔海奇緣），但細心想想，她們當中某幾個其實不能叫「公主」吧？

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Snow White、Auora、Repunzel、Jamine 都是國王女兒，當然是公主 （Ariel是人魚但他爸也是人魚王），但大家可能奇怪，出身平民的 Cinderella、Belle、Tiana 為何都是「公主」。這其實是因為英文「Princess」，也包含了王妃的意思，所以嫁給王子的也可以叫「公主（Princess）」。

但繼續下去可能奇怪，Pocahontas、Ｍoana及 Meirda 是族長女兒，都可以算是「公主」，但出身平民又不是嫁給王子的 Mulan 為何也是公主？為何《冰雪奇緣》的Elsa及她妹妹 Anna 又不是「公主」？

「迪士尼的公主」vs 「迪士尼公主（註冊商標）」

在此，要分清楚「迪士尼的公主」與 「迪士尼公主（註冊商標）」的分別。「迪士尼公主（註冊商標）」是迪士尼從其角色中選出來「加冕」的一群角色，並不包括所有迪士尼旗下作品中有公主頭銜的角色。

因此，一個角色可以同時是「迪士尼的公主」及「迪士尼公主（註冊商標）」，例如白雪；也可以是「迪士尼的公主」但不是「迪士尼公主（註冊商標）」，例如《大力士》中的 Megara、《獅子王》中的 Nala、《小公主蘇菲亞》中的蘇菲亞、開首圖片中《無敵破壞王》中的 Vanellope，現時更可包括《星球大戰》中的 Leia。

《星球大戰》中的 Leia（YouTube: Star Wars Kids）

而 Mulan 正正最奇妙，她是「迪士尼公主（註冊商標）」卻不是「迪士尼的公主」。而 Elsa 及妹妹 Anna 之所以不在「迪士尼公主（註冊商標）」之內，是因為《冰雪奇緣》實在太受歡迎，以致迪士尼直接為其開了個註冊商標，而沒有加入「迪士尼公主（註冊商標）」。（不過，Elsa 其實也不是「迪士尼的公主」，因為現時時間線她已成前女皇了）

唯一曾入選為「迪士尼公主（註冊商標）」卻被「棄冕」的公主，是《鐘樓駝俠》中的女主角 Esmeralda。Esmeralda 本來也是公主一員，但從2005年後就慢慢淡出，結果再無出現於商標之中。她與 Mulan 一樣，她自己與其丈夫也非皇室成員，但或者就因商品賣不出去的原因被除名，畢竟同為非皇室成員的 Mulan 為主角而且令人印象深刻，而她的知名度就較低。

《鐘樓駝俠》女主角 Esmeralda（《鐘樓駝俠》截圖）

「人類中心主義」與非人

要成為「註冊商標公主」，除了受歡迎，更有一個條件，那就是需要是人類。在此可以說是一種「人類中心主義（anthropocentrism）」：認為人類是地球上，以至宇宙間最核心或者最重要的物種，評價現實的真實與否亦依靠人類的視角。

把「人類中心主義」衍生出來的「物種歧視論（speciesism）」放在迪士尼中好像很奇怪，因為迪士尼中的角色就有不同「物種」。鴨有「唐老鴨」，狗有「高飛」，鼠有「米奇」，怎會有「物種歧視」? 但「物種歧視」的其中一個面向是把某些物種看得比另一些物種重要（其實大多數人也會這樣），尤其是把類人的看到比非人的重要。迪士尼這個面向則較為明顯，看看同樣是狗的布魯托是寵物，而高飛是人就大概感受到這面向。（其中一個官方解釋是「高飛」本來是 Dippy Dawg，是個人來的，與寵物狗不同）

「高飛」 Dippy Dawg（Disney）

說回公主，Tinker Bell 曾入選為公主之一，但作為妖精／仙子的她最後加入了「迪士尼仙子（Disney Fairies）」，而沒有成為公主；《獅子王》中的 Nala 有皇室身份，但並非人類。這樣的例子在迪士尼隨處可見。但可能有人會問，Ariel是人魚不是人類，那為什麼可以做公主？這當然沒有一個官方答案，但《小魚仙》的結局中，她最後是變成人類和王子成婚的，而且整個故事她都想成為人類，或者這就是「網開一面」的原因。

「迪士尼仙子（Disney Fairies）」（Disney）

之所以要關心什麼人做公主，是因為迪士尼所塑造的「理想女性形象」，其實就是「公主」。什麼角色能成為公主，或者以什麼角色特質去構成一個公主，都與當時社會如何看待女性形象有很大關係。假如「理想女性形象」就是「公主」，那麼「公主」就要是「人」。

「理想女性形象」隨著時代也作出了多個改變，最簡單的由 Snow White 的「溫文柔雅」變成 Rapunzel「勇敢進取」就可以看到。這方面的討論，下篇文章再作探討。

在此看到迪士尼在作選擇時有很多的考慮，但當然商業的元素仍十分濃厚。未知未來有否可能會見到非人註冊商標公主的出現呢？

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