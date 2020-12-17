胡適：中國近代史中　於文化與政治都不會缺席的一號人物

來自哈佛大學的漢學家 J. B. Grieder 曾寫下《胡適與中國的文藝復興》（Hu Shih and the Chinese Renaissance），分析了上世紀影響中國文化界極深的胡適先生，並以五四新文化活動、自由主義與實用主義等角度深入分析、批判胡適的思想。而錢鍾書的老師溫源寧，也曾以「philosophe」（法文：哲學家）來形容胡適，和一般的 philosopher 不同，他是一位哲人，可以與啟蒙時期的伏爾泰、狄德羅等哲人媲美。如果胡適先生在世的話，今天是他的129歲生日了，這位一生都為中華文化努力的大學者，我們必須記得他的功勞。

胡適（資料圖片）

香港的中國歷史課到了近代史時，胡適先生是不會缺席的一號人物：五四新文化運動領袖、文學改良芻議的作者、北京大學校長，以及國共內戰時期的奔波，都在不同角度展現了這位近代史上的思想巨人如何推動新中國發展。即便到了大學，中文系的紅學會提及胡適對紅樓夢的研究、哲學系會提及他師從約翰．杜威（John Deway）的實用主義、歷史系會提及他在歷史舞台上顯露的不同面向。胡適是一位偉人，【在與時】環節我們在杜威等哲學家側面提及過他，這天，我們主要從歷史的角度，以精要的篇幅介紹他的一生的幾個重要時刻。

杜威：實用主義始創人之一；教育本質是生活、成長、重組及改造

胡適，差點成為中華民國第一任總統的男人

1891年胡適生於中國江蘇，19歲時留學美國修讀農科，但五年後轉至哥倫比亞大學哲學系，師從杜威，故深受其實用主義影響，也使得他回國後的倡議多傾向實務為主——1917年《文學改良芻議》裡的「我手寫我口」，務去濫調套語，不用典不講對仗，也有實用主義的影子。其實這篇文章胡適最初時只是寫給美國的《留學生季報》刊登的，豈料抄了一份給陳獨秀的《新青年》後，影響了席卷全國的新文化運動。同年，他考完哥倫比亞大學的博士口試後，回家就任北大教授，也參與了《新青年》的編輯團隊，大力推動新文化運動。

胡適：俯首一破賢與頑，百年夸奪終一丘

十年後，他與徐志摩等人組織了新月書店（新詩流派「新月派」的那個新月）。同年，他在上海蔣介石與宋美齡婚禮上，結識了蔣介石。五年後的1932年，他升職成北大文學院院長，1935年到香港接受港大的名譽法學博士學位。1937年，七七盧溝橋事變爆發，蔣介石讓胡適即日到美國爭取援助。翌年，他成為了中華民國第3任駐美大使，此後更在哈佛大學講學。

由以上的事件可見胡適除了在學術範疇外，與政治圈子也密不可分。然而，胡適在國外期間，第二次國共內戰在1945年爆發了。在戰爭其間，國民黨也急於求變以獲得更多民眾支持，抗衡共產黨以農村包圍城市的戰略，從下而上的階級鬥爭策略。1948年，蔣介石認為中華民國實行的內閣制裡，總統應為虛位，是以邀請胡適擔任總統一職，他本人退居為行政院閣揆。儘管如此，國民黨最後還是讓蔣介石擔任了總統，而共產黨在同年甚至用電台廣播要求胡適留任北大校長。同年12月，胡適逃離了北大，翌年離開中國，遠赴美國多次發表文章與公開演說。

胡適於北大（資料圖片）

毛澤東：21世紀再為胡適恢復名譽吧

在蔣介石與胡適還在糾纏著第一任總統是誰擔任時，共產黨經已殲滅、俘虜了二百多萬國軍。胡適到達美國時，也曾想過籌組反對黨在台灣推行民主，向蔣介石建議容許籌組反對黨以促進民主發展，但那時台灣面臨內憂外患，因此該提議被蔣介石否決。美國也嘗試說服胡適領導海外反共人士取代蔣介石政權，但胡適也沒有接下這個任務。在共產黨接管中國的五十年代是一個極左時期，三反五反，大肅托，肅反運動，毛澤東舉行了全國批判胡適的運動。

胡適與蔣介石（資料圖片）

是以日後好長一段時間裡，胡適在中國的形象也是大右派，賣國者，蔣介石的御用文人等等。據說是胡適在北大時期，形容毛澤東當時水平考不上北大，使其心生不忿。諷刺的是，毛澤東建立的第一個共產黨黨校「湖南自修大學」，是因為胡適的倡導才成功推行的。五十年代的極左時期，胡適被國家機器大肆攻擊，節錄幾份期刊，分別有1955年《復旦學報》的《漢代的俗樂和民歌——兼斥胡適白話文學史對樂府詩的歪曲和污衊》、1956年《湖南師範大學社會科學學報》的《批判胡適反動的改良主義思想》、《吉林大學社會科學學報》的《批判胡適文學史「著作」中的形式主義和庸俗進化論》等等，不一而足。

五十年代中期，毛澤東發表說話，指胡適頑固，不知道貪戀外國甚麼，但說實話他對新文化運動有功勞，不能一筆抹殺，到21世紀再為他恢復名譽吧。那時的胡適還介意這樣的批評嗎？他不像另一位新儒學的大家梁漱溟一般多次與毛澤東論戰，並遊走在兩岸及美國之間。直至1962年，因心臟病在台灣辭世。

關於胡適先生的思想，可參見【百年新儒學】的專欄文章：俯首一破賢與頑，百年夸奪終一丘。上世紀中國思想家輩出，他們融合東西文化，推動整個國家的發展，在如今全球化盛行的時代看來仍然毫不過時。「文革」結束後，中國的研究與課本都恢復了對胡適的肯定，他的思想與成就也在香港的課本裡常常出現。就如文初提出「philosophe」的溫源寧，指胡適在伏爾泰、邊沁、狄德羅、費爾巴哈等哲人行列裡頭，也肯定不會算差。

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