史太林：名為「鋼鐵的人」的大獨裁者

1922年，在俄國共產黨的推動下，建立蘇維埃社會主義共和國聯盟。1924年1月21日列寧逝世後，史太林（Joseph Stalin）成為蘇聯的領導人，展開了長達29年的統治。史太林於1878年12月18日出生在格魯吉亞，而他的父母也是格魯吉亞人。16歲時，他就讀於一所東正教中學，學業成績優秀並獲得獎學金。期間他接觸到有關馬克思的革命書籍，從此深受馬克思主義影響。1898年，他加入了俄國社會民主工黨（Russian Social Democratic Labour Party），其後支持列寧領導的布爾什維克派（Bolshevik）一邊。

年青時的史太林（Joseph Stalin）（資料圖片）

值得一提的是，史太林本名朱加什維利（Ioseb Besarionis dze Jughashvili），而「史太林」是他在1913年《真理報》（Pravda）發表文章時的筆名，意思是「鋼鐵的人」，這多少反映了他本人的個性。史太林在掌權前已展現了心狠手辣的一面。1918年，他違抗當時軍事委員會主席托洛斯基（Trotsky）的決議，處決了紅軍中曾於沙皇時期任過職的官員。又在察里津（Tsaritsyn）利用焚燒村莊的手段，迫使農民上繳糧食。此後，他沉醉於權力鬥爭，比如掌權前先同列寧意見不合而一度鬧翻，後來又與托洛斯基、布哈林（Bukhalin）等人進行鬥爭，並通過交幫結派的手段打倒他們，攀上蘇聯最高領導人——全聯盟共產黨（後來改名蘇聯共產黨）中央委員會總書記、蘇聯人民委員會主席、蘇聯國防部長、蘇聯大元帥的位置。他改變了二十世紀的世界，使共產主義通過蘇聯國家機器廣泛傳播，1947年後開啟了資本主義與共產主義在全球範圍內的兩大陣營之爭。

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將「共產主義」推向極端專制

史太林大搞個人崇拜，把政見不同的人定性為「反革命」（reactionary），使他們淪為「階級鬥爭」的意識形態犧牲品。這種做法被世人稱為「史太林主義」（Stalinism）。保加利亞共產黨總書記季米特洛夫（Mikhailov）說過這番話：「國際共產主義運動的全部經驗證明這個真理：誰如果不是真正的列寧主義者，他就不可能是真正的馬克思主義者，誰如果不是真正的史太林主義者，他就不可能是真正的列寧主義者。」

季米特洛夫（Mikhailov）（資料圖片）

二戰勝利後，蘇聯在他統治其間除了大規模進行領土擴張，將不同的民族強制置於同一政治體制的控制之下，反對者往往遭到悲慘的下場。早在1934年，已開始歷史上著名的「大清洗」（Great Purge）行動。除了「托派」和「右派」受到清算外，黨、政、軍、中央、地方幹部也遭到大規模的清洗。一波又一波的清算行動牽連到知識分子、農民、神職人員、技術專業人員、和少數族裔，他們有很多都被送到古拉格集中營（Gulag）裏，被折磨致死。上百萬人死於大清洗。不過人們對於大清洗的實際死亡數字，一直都有爭議。

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無情的史太林形象

史太林殘酷、甚至可說不近人情，他對於家庭的態度亦如是。他與兒子雅可夫（Yakov）的關係很差，由於他對猶太人非常反感，當得知雅可夫的未婚妻是個猶太人時，粗暴地辱罵他們。後來雅可夫開槍自殺未遂，史太林發現受傷的兒子時說：「他竟然沒能射準。」後來雅可夫於蘇德戰爭中被俘，德軍提出用雅可夫交換被俘的德軍元帥，史太林竟答：「我沒有一個叫雅可夫的兒子。」1943年，雅可夫在德國俘虜營中被槍殺。

史太林之子雅可夫（Yakov）（資料圖片）

在冷戰鐵幕底下，蘇聯以無情的專制國家機器壓迫人民。馬克思強調勞動自主性的思想，被史太林及其後效法他的人以簡單直接的政治口號取代，成為合理化鎮壓行為的根據。濫用意識形態之虛、以維護統治集團利益之實的領導人，儘管想到國家統制的經濟有時能為國民幸福帶來好處。不過話說回來，不少西方哲學家和文學家，特別是法國的哲人和騷客，對史太林很是支持。其中沙特更出於為史太林統治下的蘇聯政策辯護，而與自己的好友卡繆（Albert Camus）舌戰，雙方最終分道揚鑣。超現實主義詩人艾呂雅，則支持史太林處死自己的朋友。身兼哲學家與政府官員身份的科耶夫（Alexandre Kojève），據聞也非常欽佩史太林。單是如何評價史太林治下的蘇聯，已經令到法國文藝界上上下下出現一波又一波的大論戰，令法國文藝界出現大分裂。

史太林（資料圖片）

平心而論，支持史太林的法國知識分子也全不是支持獨裁的人，他們有些因為「鐵幕」的影響，來自東歐的消息不是接收得很靈通，對於蘇聯的古拉格勞改營那些惡貫滿盈的事實無所聽聞；有些則認為雖然史太林的確窮兇極惡，但他很可能是帶領人們邁進一個新時代、克服資本主義的重要人物，所以對他保持容忍態度。

到底應該如何評價史太林？這可能不只是歷史學家要研究的，亦是我們應該要面對的問題。

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