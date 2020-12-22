馬里內蒂：對於科技的奇特想像、將工業引進藝術的未來主義

想到二次世界大戰的意大利，很難不想到在網絡上的那些笑話──在北非戰場上用珍貴的食水來煮意大利粉、一個團敗給英軍的一個師、由於無法開啟軍火庫而直接投降⋯⋯為殘忍的二戰帶來難得歡樂的意大利，其實也是一個法西斯國家。執行法西斯政策的獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini），少年時期就已多次參與政治活動，並發表講話激進地批判社會現況。意大利那時彌漫著激進的情緒，除了少年墨索里尼外，二十世紀初還興起了一個短命的藝術流派──「未來主義」（意：futurismo／英：futurism），也和法西斯主義關係密切。

菲利波．托馬索．馬里內蒂（Filippo Tommaso Marinetti）於1876年的今天出生，比墨索里尼還年長七歲。在年輕時，畢業於巴黎索邦大學，五年後再修畢法律學位。然而，他選擇不當律師，而當一位象徵主義詩人。在那個現代主義盛行的時代，馬里內蒂極之鍾愛跟動力、進步與科技相關的東西，這些個人取向都影響了他的藝術取向，讓他日後寫下《未來主義宣言》（意：Manifesto del Futurismo／英：Manifesto of Futurism）。

菲利波．托馬索．馬里內蒂（Filippo Tommaso Marinetti）（Wikimedia Commons）

1908年，馬里內蒂正在讀喬治．索雷爾（Georges Sorel）的《暴力論》（Reflections on Violence），同時經歷了一次車禍，這些事件都導致了當時的他變得更加偏激；加上當時是資本主義盛行與科技大幅進步的社會，讓他確立了他的藝術觀──「未來主義」。翌年，他在法國的《費加洛報》起草了「未來派創立宣言」，宣言一字則來自馬克思的「共產黨宣言」。

《未來主義宣言》

首先要說一點的是，未來主義是一個短暫的藝術流派，更因為與法西斯思想及政權有連帶關係，並未如野獸派、抽象派等傳到歐洲其他地區。未來主義除了詩人馬里內蒂外，亦有繪畫、建築等不同面向的藝術，而未來主義影響最廣的也不在於文學，但不管如何，這個流派很大程度也是這一宣言所奠定的。1909年，馬里內蒂激情四溢地寫下：「我們的心在燃燒，如同燈絲放射出光芒。我們踐踏祖傳的惰性，在華麗的東方地毯上長久地來回踱步，在邏輯的極限內高談闊論，同時揮筆寫下許多憤激的言詞。」

1909年馬里內蒂在《費加羅》報上發表的《未來主義宣言》（資料圖片）

宣言的頭半宛如小說般的言辭，渲染了未來主義的藝術取向，汽車、燈塔、鍋爐、城市等意象都指涉著他們喜愛的進步、鋼鐵、衝擊與力量。「我們從意大利向全世界發出這份具有衝擊力和煽動性的宣言，宣告我們於今天創立未來主義。」儘管如此，但其實《未來主義宣言》裡也不斷透出法西斯的氣息，宣言裡多次偏激地提及要燒掉博物館、要攻擊宇宙間的一切星球，眼睛要迸發出坦率的、強烈的邪惡之光。

在宣言的十一項主張裡，馬里內蒂宣揚進步、焦慮與奔跑，一旦離開鬥爭就不存在美；並且要歌頌勞動、娛樂與造反的人群，除了博物館亦要摧毀一切圖書館與科學院。這些充滿著力量與激進的思維結合十九世紀末的表現主義美學，把內心激烈情感的描寫推到極致。加上那時的機械發展，未來主義的美學觀真正成形了。

俄國畫家岡察洛娃（Natalia Goncharova）的《騎單車的人》（Cyclist，1913）是未來主義的代表畫作之一（Wikimedia Commons）

退場，以及超現實主義

未來主義成形以前，也有其他候選名字，如「動力主義」等等。在宣言發佈後，未來主義幾乎席捲了整個意大利，一下讓當時的藝術轉向關注運動、機械與進步。由於馬里內蒂在宣言裡的暴力與激進傾向，法西斯主義政權也認受了這股藝術思潮。因此馬里內蒂等藝術家也參與了法西斯黨的政治行動，雖然如此，墨索里尼也沒有理會這群激進主義者「放逐國王和教皇」的要求，也因為這種矛盾，馬里內蒂等藝術家又紛紛退了黨⋯⋯這個退黨的行為讓法西斯黨人不甚滿意，當墨索里尼進軍羅馬（Marcia su Roma）後，就否定未來主義，讓它正式在藝術史舞台上消失。也可以說，未來主義除了美學流派外，更像一個社運組織，擁護政權，卻過於激進，最終被否決。

未來主義宣言起草人馬里內蒂於1944年12月去世，無法見證在墨索里尼帶領下意大利軍隊的笑話，也無法看見未來主義在外地的影響。未來主義傳到俄羅斯後，結合了當時十月革命的烏托邦式氣氛，組成了「俄羅斯結構主義」（Constructivismu，請注意這是一個美學流派，而非哲學上的「建構主義」），強調工業、功能、建築與進步，和未來主義相當類似。此外，未來主義學說也傳到了日本。雖然如此，在二戰過後由於這學說與法西斯主義掛勾，因此遭人冷眼。

未來主義：宏偉的世界獲得了一種新的美——速度之美

未來主義是將工業引進藝術的先驅，它對於科技的奇特想像也與超現實主義、達達主義有所掛勾，但也有細微的不同。比如說，超現實主義結合了佛洛伊德的精神分析，讓那些鋼鐵、水泥、汽車與電力都跟人的潛意識欲望及壓抑有所掛連，而未來主義則純粹是工業化與理性進步的時代產物。未來主義已經退場，但它關於鋼鐵、未來、進步的正面想像與影響，都在各個藝術媒介上顯現——比如《攻殼機動隊》的賽博龐克，或《天空之城》的蒸氣龐克，也都帶有未來主義的影子。

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