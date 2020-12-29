里爾克︰詩即經驗——人和世界獨特的感受或體驗

詩人天生就注定是孤獨的﹖詩人的孤獨不是源於被人誤解，甚至詩人的孤獨不會隨住人們的理解而消失。孤獨會否是詩人獲得天賦、神秘的創造力而必須付出的沉重代價﹖

有沒有想過，詩人天生就注定是孤獨的﹖詩人的孤獨不是源於被人誤解，甚至詩人的孤獨不會隨住人們的理解而消失。孤獨會否是詩人獲得天賦、神秘的創造力而必須付出的沉重代價﹖

里爾克與雕塑家妻子克拉拉・韋斯特霍夫（Clara Westhoff）（Getty Images）

有一個人，因為擁有天罰似的創造力，時而感到高傲，時而感到孤寂，他就是於當年今天逝世、著名的德語詩人里爾克（Rainer Maria Rilke）。里爾克和卡夫卡一樣，出生於今捷克首都布拉格。那時的捷克是奧匈帝國的一部分。里爾克的母親極度渴望能過上流社會的生活，這影響到兒子接受的語言與文化教育，所以里爾克自小就學習當時為上流人士所使用的德語。

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里爾克在短促的五十年中，先後與不少名人相遇：他曾在莫斯科見到了文學家托爾斯泰；一度擔任法國雕塑家羅丹（Auguste Rodin）的助手；小說《齊瓦哥醫生》的作者巴斯特納克（Boris Pasternak）；跟畫家塞尚（Paul Cézanne）亦有聯繫。名人的生平往往令研究者為之醉倒，而名人之間的相遇，無疑使後人有更多的遐想。

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里爾克曾經接受一位伯爵夫人的邀請住進意大利北部的杜伊諾城堡（Duino Castle），這裡亦是讓詩人突然靈機一觸的地方，但礙於當時兵馬倥傯，不能立馬動筆，形靈感諸於文字。直到1922年，詩人才在一座朋友送贈的城堡內，完成了《杜伊諾哀歌》（Duino Elegies）和《致奧爾弗斯的十四行詩》（Sonette an Orpheus）兩部巨著。

里爾克《杜伊諾哀歌》（The Duino Elegies）

「詩即經驗」的理念

里爾克最為人熟識的，莫過於他在《布格拉隨筆》（Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge）中提出的詩學命題──詩即經驗。詩人想要表達的「經驗」不是指衣、食、住、行等日常經驗，而是人和世界獨特的感受或體驗。亦正因為此，里爾克常被人批評為神秘主義者，因為這個命題似乎暗指一種常人不能達到的情感高度。里爾克認為創作的任務不是單純描述個人或世界的任何一方，而是透過感受或體驗，把握人和世界之間的整體關連。如此一來，詩人想要達到的，是人和世界之感受性的生存體驗，而不是對於客觀世界的知性揭示。因此，有人認為在詩人的作品中，並沒有為人們帶來多少客觀世界的知識，是有一定道理的。

里爾克《布格拉隨筆》（英：The Notebooks of Malte Laurids Brigge／德：Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge）（Penguin Books）

由於詩人把感受力視為人和世界的中介，感受力能夠把人和世界溝通起來，那麼毫無疑問，感受力是一個藝術家應該要具備的能力。可是我們要承認，感受力是人人不同的，這說明了人對世界的感受具有不可替代的獨特性。這就很好地說明了感受必定是孤獨的。所幸的是，這種感受的獨特性保證了由之創造出來的每件作品都獨一無二。而詩人強調個人感受獨特性、鼓勵人們進行生存體驗、提醒人們要把握人和世界的整體關連，無怪乎詩人引起了當時的哲學大師海德格的注意，對里爾克推崇備至。

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什麼是生存孤獨？

詩人敏銳地捕捉了感受的獨特性，並把它進一步解釋為孤獨。人們會問詩人口中所言的孤獨到底為何﹖一邊廂，馬克思主義者和存在主義者認為，孤獨無非是社會中充滿階級對抗、人與人之間冷漠疏離的真實反映；另一邊廂，精神分析則認為孤獨不過是源於心靈的過度壓抑，所得出的精神狀態或徵狀。

詩人沒有接受這些論斷，他始終認為孤獨的體驗，是一種人和世界真實的生存感受，與上述那堆理由毫不相干。孤獨為詩人的創作之源，到底孤獨為何？面對人們依依不捨的追問，詩人給出了自己的回答──詩人的作品得自於神助。這個回答和柏拉圖在《伊安篇》中的回答並無二致。柏拉圖指出，詩人在創作時，乃是受到詩神的感召。由於神的本質不可能不是理性，所以柏拉圖唯有給出一個非常尷尬的結論──詩人在創作時，實擁有高度的理性。

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