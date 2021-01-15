莫里哀｜超前於社會　法國的前女性主義劇作家

一個人在社會上打滾了一段日子，大多會感嘆人生百態，這就是人們所言的社會經驗。不過要體驗人生百態，還有藝術這條捷徑，儘管它不可能等於真實的人生體驗，但至少可以讓我們在最短時間內，上一課社會大學課程。人們經常說人生如藝術，其實頗有道理，藝術為何不可以反映人生百態？在西方歷史上（特別在法國），便出了不少文學家與藝術家，他們在作品中創作了無數家喻戶曉的角色，這些角色性格鮮明、各具特色，比如巴爾扎克的《人間喜劇》便收錄了兩千四百多個人物，讓人們見盡社會上的不同臉孔。

巴爾扎克的《人間喜劇》便收錄了兩千四百多個人物，讓人們見盡社會上的不同臉孔。

有一位家喻戶曉的喜劇作家，被認為是十七世紀法國古典文學的代表，甚至更稱為「現代歐洲喜劇之父」，由他創作的兩部代表作《偽君子》和《吝嗇鬼》不單在法國，甚至在世界的文化界都幾乎無人不知——他就是大名鼎鼎的喜劇大師莫里哀（Molière）。莫里哀出生於1622年的今天，他於戲劇的巨大成就，使他跟高乃依（Pierre Corneille）及拉辛（Jean Racine）被後人合稱「法國古典戲劇三傑」。莫里哀為戲劇獻出了自己的生命，這番話不是純粹的讚譽，而是事實的描述。莫里哀不少作品都利用諷刺和嘲弄的方式，對宗教百般嘲弄，因此遭到宗教人士抨擊；而苦心創作亦嚴重影響了他的健康，他在1673年演出一套劇後，突然咳嗽和吐血，沒過多久，便死去了。

莫里哀《偽君子》（Le Tartuffe ou l'Imposteur）

為女性發聲的劇作家

莫里哀在自己的作品中創造了很多不同類型的人物，有貴族、有產者、僕人、僧侶等，來自不同階層。人們能夠在這些人物的不同表現之中，看出作者本人對於當時社會風氣抱有甚麼觀點。當中，莫里哀對在社會中身處低下地位的女性，給予了充分關注。在《太太學堂》（L'école des femmes）中，他對父權主義的發動猛烈的抨擊。在戲劇《太太學堂》中，主角阿爾諾爾弗希望培養一個對自己千依百順的妻子，就買來了一個四歲、名為阿涅絲的小女孩。他把阿涅絲送進了修道院，希望她成為一個只懂祈禱、愛丈夫，而在其他方面近乎一無所知的愚痴女人。

莫里哀《太太學堂》（L'école des femmes）

十三年後阿涅絲離開修道院，的確如阿爾諾爾弗所願成為一個馴良的小女人。但後來她正式進入社會，情不自禁愛上了一名青年，慢慢開始懂得一些人情世故。漸漸地，她開始對阿爾諾爾弗不再唯唯諾諾，甚至以語言對阿爾諾爾弗作出銳利的反擊：例如面對阿爾諾爾弗的質問，她回答道：「我欠你的情分，不像你想的那麼多吧？」、「我所受的各方面教育（修道院的教育），也真漂亮了。」從那時開始，她就開始追求屬於自己的人生，尋求屬於自己的幸福與快樂。在這個作品中，莫里哀讓觀眾們看到了父權主義大男人的醜陋本質。

超前於時代的藝術家

在那個歐洲仍然由專制王權統治的年代，一些在今人看來極為不合理的壓迫行為，在當時往往不受人重視，那時人民被壓迫，個人意識與反抗意識仍未抬頭。當時社會很少人關注女性的地位，甚至到了法國大革命，婦女的低微地位仍未得到實質的提升。在著名的《拿破崙法典》中，人們可以讀到「丈夫有保護其妻的義務，妻子有服從其丈夫的義務」，或多或少可以見到當時的人仍然認為女人有順從丈夫的義務。以此在對照，莫里哀在十七世紀時就對父權主義作出尖銳的抨擊，在當時的歷史條件下來說，他的思想可謂相當超前。不過，我們能否說莫里哀是位女性主義者，還是他只單純具有超於時代的反抗意識呢？這是另一個要討論的問題了。

西蒙・波娃︰女人男人本質有什麼不同？男女不平等的基礎是什麼？

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