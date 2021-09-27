魷魚遊戲｜拉岡的欲望理論　能解釋劇中人物的行為與心理嗎？

在香港 Netflix 排行第一名《魷魚遊戲》熱潮現正熾熱，不單成為 Netflix 史上首部能夠佔據美國排行第一位置的韓劇，同時亦奪得了全球排名第二。劇中的焦點在於刺激的遊戲與殘酷的人性，但有一點觀眾可能沒有為意，就是本劇直接引用了法國精神分析師拉岡（Jacques Lacan）的欲望理論。

【以下內容包含《魷魚遊戲》情節，建議先看畢劇集再閱讀】

（Netflix）

遊戲參考過拉岡的欲望理論？

這個細節就在《魷魚遊戲》的第二集。警察黃俊昊到失縱哥哥黃仁昊的宿舍中找尋線索，憑他的個人物品，我們可見黃仁昊大概是個藝術與理論修養的人。除了梵高與畢加索，書桌上很顯眼地平放了兩本書（代表黃俊昊視線的鏡頭在書上定住了一下），一本是超現實主義法國畫家馬格列特的畫冊，另一本是韓文版的拉岡《欲望理論》。

平放於書桌上的，左邊是超現實主義法國畫家馬格列特的畫冊，右邊是韓文版拉岡的《欲望理論》選集；直排左起第三本是拉岡的《第十一講座：精神分析的四個基本概念》（Netflix）

再仔細一些看後面直排的書，會發現左起第三本是拉岡最重要的研討會講稿《研討會 XI：精神分析的四個基本概念》，而左起第二本則大概是尼采的書。

我們在後期知道黃仁昊就是遊戲主持團隊中一直戴黑面具的「隊長」，他擔當執行與主持遊戲，亦即 GM（game master，遊戲管理員）的角色。根據房間的暗示，我們似乎有理由推論，對於「隊長」來說，拉岡的欲望理論可以應用到魷魚遊戲中的參加者行為上去。

（Netflix）

拉岡的欲望理論：欲望永無可能滿足

拉岡的欲望理論的核心，是「小對象 a」（法文：objet petit a，常簡稱為 objet a）這個頗神秘的概念，拉岡自己亦是一邊寫作與講課，一邊繼續發展這個複雜的概念。

簡單來說，拉岡指小對象 a（objet petit a）並不指任何一個東西，而是一個虛位，它是不能被經驗或被觸及的客體，但它亦是人的原初的欲望起因（cause） 。小對象 a 可以是人的任何對象，它可以有千萬種面相，它引起主體的欲望，使這欲望動起來，讓主體的驅力（drive）欲求。

我們一般理解的「欲望對象」是食物、商品、美好體驗之類；但拉岡的欲望不會因為得到手而獲得「滿足」，而只會無止盡地滑動、轉移。人在得到欲望中的 A 時，卻會覺得自己其實想要的是 B、C、D，這不是因為「人總是有無限的欲望，得一想二，永不知足」就可以簡單解釋。問題在於從根本開始，人的欲望對象就不是什麼，只是一些臨時的、可變的借代物。這可以對應吳一男最後的對白中所說：「家財萬貫的人，不管買什麼或用什麼來滿足口腹之欲，最終都會變得了無生趣。」

（Netflix）

拉岡認為小對象 a 本身卻無法被追求，而同時人的驅力亦不企圖得到小對象 a 本身，驅力真正渴望的，是一直推延對於小對象 a 的欲望，並一直置換欲求的對象，這部分地解釋了為何有些人一直都不敢接近或追求自己「欲望」的東西（喜歡的人、職業上的成功等）。

總的來說，欲望本身不是缺乏了什麼，欲望本身是一個缺口，它本身是永遠無法被滿足的。

拉岡：法國的佛洛伊德，精神分析的另一王國

「欲望是他者的欲望」

拉岡的欲望理論中有另一個重要機制，就是「欲望是他者的欲望」。這句話的意思，是雖然小對象 a 是虛位，而欲望對象只是不斷滑移的臨時物，不過我們的欲望總有一套運作方式：欲望是從跟他者之間的主體性結構之中構造出來的。也就是說，我們的欲望並非出於自己，而是出於他者。他者所欲望的東西，就會成為我這個主體的欲望，這在名牌商品之中最能體現出來：為什麼人會想要名牌，正是因為它是所有其他人都欲望的東西。

在《魷魚遊戲》中，如果要說有一種被共同地欲望的東西，那大概就是「金錢」。它很具體地呈現為高掛在房間天花巨型豬仔錢罌中的海量鈔票，與告示版中剩餘玩家人數及彩池獎金數字，而這個被欲望的東西，在故事中支撐著大部分玩家，成為甘願冒險參與死亡遊戲的理由。

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《魷魚遊戲》中的欲望？

可是遊戲玩家欲望金錢背後的原因是什麼？劇集用了相當多的描寫，說服我們在資本主義世界之中，沒有錢就會活得像在地獄一樣（第二集的標題正是「地獄」）。魷魚遊戲參加者幾乎都是需要錢以解決現實問題的邊緣人，例如成奇勳、曹尚佑與姜曉三位主角都是為了讓母親過更好的生活。

不過在實際的遊戲之中，當參加者強烈地感到自己生命受到威脅，往往會被生存欲望與死亡恐懼佔據最優先的位置。但亦有人超脫了普遍玩家，智英因沒有人生目標與欲望對象、只是沒有地方可以去才來參加遊戲；她唯一可稱為欲望的，就只有跟新認識的姜曉去一去濟州島。

到頭來，《魷魚遊戲》中最能對應拉岡欲望理論的，就只有遊戲主辦吳一男。成奇勳在勝出遊戲後，已經放棄了過去的欲望，他只想質問突然出現在眼前的吳一男，就是想知道吳一男的欲望到底是什麼。

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吳一男指身無分文與家財萬貫的人的共通點，就是人生毫無樂趣可言，而自己就是後者。他自言在遊戲過程中跟成奇勳玩「很有趣」，而這份趣味就建基於其他參賽者的欲望之上，不計較他們所有人都付出了生命。他自己參與到遊戲中，可能就是親身感受「欲望是他者的欲望」。

至於第一季的《魷魚遊戲》最終都沒有揭曉黃仁昊成為「隊長」的理由，到底他的欲望又是什麼？觀察參加者的欲望與行為？還是想以拉岡的欲望理論，研究主持人吳一男與一眾享受押注與欣賞遊戲過程的「貴賓們」（VIPS），試圖了解他們的心理？在黃仁昊曾經下過命令，要士兵繼續觀察那少數的沒有再次參加遊戲的人這細節中，或許可以支持這種說法。