從兒童心理實驗論物種主義　人類中心主義的意識形態乃後天形成？

人是否生來就最珍視作為同類的人類，並給予人類至高無上的價值？美國的心理學研究團隊曾做一次創新的實驗，在道德上最重視人類的價值觀是後天建立的觀念提供了證據，這次報告發表了在期刊《心理學科學》（Psychological Science）。

要救人、狗還是豬？

如果人、狗或豬掉進水裏了，你只能救其中一個，你會怎樣選？救人是否最理所當然的選擇？但這個「理所當然」又從何而來呢？一個實驗的結果得出，兒童的選擇跟大人有很大的不同。這次實驗的內容如下：

一群成人與一群六至九歲的兒童，被請求要對一系列的假設情況作出選擇。在假設的情況之中，眼前有兩艘正在沉沒的小船，船上有人類或動物，動物有狗與豬兩種，每艘只會有某一數量的人／狗／豬，在同一艘船上不會有夾雜的情況。參與者選擇拯救哪一艘船，每次選擇都是二選一，這等於要參與者在某一數量的人／狗／豬與另外數量的人／狗／豬之中，選擇要救哪一邊。參加者亦可以選擇「無法決定」。

結果是：多數的兒童選擇救狗而不救人；相當比例的兒童會寧願救十隻豬，而不救一個人。在成人的選擇則相反，大部分都會選擇救人而不救動物。

（Unsplash: David Clode@davidclode）

作為普世價值的物種主義

這次研究的出發點，針對世界各個社會都預設了的一種偏向人類中心主義倫理學觀念：人類的生命是所有生命之中最寶貴的。這觀念引伸出的其中一個想法：在必要的情況下，寧可傷害其他物種，亦不可以傷害人。

這種觀念被稱為物種主義（speciesism），另譯物種歧視論，這個詞最早出現於 1970 年。人類物種主義的倫埋學觀，視人類自身為道德主體、交互主體與客體，行為規範與道德判斷的問題，都是人與人之間的問題，人類以外的物種，被排除在人類道德問題的考慮之內。這亦意味著，人類可以用非道德（non-moral）的態度，對其他動物作任何對待，而不考慮當中有否涉及道德問題。

（Unsplash: fotografu@fotomaniacu）

另外，人類重視貓、狗、熊貓等動物，視牠們為寵物或受保護動物，卻視牛、豬、魚等為食用的動物，這樣的差異對待亦是一種物種主義，只是不以人類自身為出發點（其實這些想法已經是以人類自身出發）。

這次實驗證明了以下的事實：在兒童之中，尚未有如成人一樣的物種主義傾向，這是一種於成長過程之中才建立起來的觀念，或以研究團隊自己的用字——意識形態。

物種主義出於後天的教養？

對於儼如普世價值的人類中心物種主義，研究團隊嘗試給予一系列的假設，例如在演化上跟人類距離愈遠的物種（如昆蟲等非哺乳類就比哺乳類跟離人類更遠），人普遍對牠們會愈少同理心與憐憫心。

又例如有一說法指人類物種主義是建基於智力程度的高低，但相信我們普遍會判斷有認知能力障礙的人，仍然比有相對有更高智力的動物（例如狗與豬）有價值，因此這並不成理。

實驗中亦曾請求兒童組別為人、狗與豬的智力與情感能力作排列，在兩者之上，大多數兒童都應該次序是人優於狗，狗價於豬。然而即使如此，他們還是選擇了救狗或某個數量上的豬，而不救人，這反映出兒童並不以智力或情感能力，作為考慮要優先拯救哪一物種的準則。

（Unsplash: Leohoho）

另外，團隊亦細緻地將實驗分成兩組，兩者的問題稍有不同。第一組實驗是以「你會選擇拯救哪一方？」為前提；另一次的第二組實驗則問參與者「你認為選擇拯救哪一邊才是道德上正確的？」這是要區分出參與者是以自己的個人喜好出發來選答案，還是有意識到這是道德的選擇。結果是兩個組別的答案非常相似。

這次實驗的研究團隊於報告中直言，從實驗中難以解釋為何人在長大後會有物種主義的傾向。如果物種主義是人類的自然傾向，而這出自人類有相當的傾向會對自己親近的族群給予更高的價值，而這亦是性別主義與種族主義的基礎邏輯，而在學前兒童身上，已經發現可能出現性別主義與種族主義的行為跡象。可是如果物種主義亦出自同一邏輯，那為何這次實驗結果顯示，兒童相比成人比較沒有這種傾向？

研究團隊指出，參與者個人對於動物的經驗與經歷，是沒有反映在實驗結果之上、卻無法排除的因素。他們稱在當代城市中長大的孩子，經常接觸到擬人化的動物形象（例如卡通或品牌的吉祥物），這可能會拉近他們心目中的人與其他動物之間的形象差距。研究團隊另外提出假設：如果是在有參與農業或肉食生產過程的兒童，則可能會較有物種主義的傾向。

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研究團隊希望就兒童較少有物種主義的傾向，他們是因什麼因素而變得愈來愈人類中心的問題，作進一步的研究，我們可以期待他們以後的成果。

參考資料：

Children Prioritize Humans Over Animals Less Than Adults Do - Matti Wilks, Lucius Caviola, Guy Kahane, Paul Bloom, 2020. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797620960398?fbclid=IwAR3p5_mZ_Viegm4S3jI7PlVx97YhdBlrv0D45KpENRGWQn4cuW8vBJY-Wt4

OSF Registries | Speciesism in Children: https://osf.io/q43zk

OSF | Speciesism in Children: https://osf.io/24ewh/