神舟十八號與天宮會合　NASA的緊張感

中國「神舟十八號」載人飛船4月25日晚成功發射，三名航天員4月26日凌晨與中國空間站「天宮」組合體的三名航天員會師。4月30日，「神舟十七號」的三名航天員將返回地面。不僅如此，中國探月工程的「嫦娥六號」已進入海南文昌發射場，將在5月初發射升空，顯示中國航天技術正拉近與美國的差距。



本文獲《聯合早報》授權轉載，原文標題：《中國航天會不會超越美國？》，作者：于澤遠



就在神舟十八號發射前，美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）警告說，中國近10年在太空領域的發展進步相當驚人，美國若不積極採取行動，中國將可能在短短幾年內超越美國。

納爾遜在美國眾議院聽證會上表示：「中國在太空領域發展迅速……我認為中美實際上正處於一場太空競賽。」他擔心如果中國航天員抵達月球，中國可能會突然說，「這是我們的領土，你們別來」。

納爾遜指中國要宣佈對月球擁有主權，可能不符合事實；但他認為中美在進行一場太空競賽，卻不算誇張。實際上，中美確實都在加快派遣太空人登月的步伐。

2017年，美國政府正式批准旨在讓太空人重返月球的「阿提密斯計劃」（Artemis，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神計劃）。該計劃原本打算在2024年前將太空人平安送往月球並返回，並建立常態化駐留機制，為未來的火星載人登陸任務鋪路。不過，直到2022年12月，阿提密斯1號任務中的「獵戶座號」飛船才完成無人繞月飛行任務，2024年已無可能完成太空人登月任務。今年1月，NASA再次推遲載人登月計劃，宣布載人的阿提密斯二號和阿提密斯三號的任務，將分別推遲至2025年9月和2026年9月執行。

早在1969年，美國太空人就成功登上月球，那時的中國還在搞文化大革命。50多年後，美國太空人重返月球仍有些步履維艱，中國卻在大步趕上。

2004年1月，中國探月工程正式立項。20年來，該工程發射了嫦娥一號到嫦娥五號，從給月球拍照片，到首次在月球背面登陸，再到成功帶回1731克月球樣品，完成了 「繞、落、回」三步走戰略目標，開始推進探月四期工程。

4月28日，神舟十七號、神舟十八號太空人乘組在軌舉行交接儀式，兩個乘組移交中國太空站的鑰匙。（央視新聞）

中國載人航天工程辦公室今年2月稱，中國目前正積極研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面着陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。

中國探月工程總設計師吳偉仁4月24日透露，中國探月工程四期包括嫦娥六、七、八號任務。嫦娥六號將執行月背採樣返回任務；嫦娥七號將於2026年前後發射，開展月球南極環境與資源勘察；嫦娥八號將於2028年前後發射，開展月球資源原位利用試驗。中國將建設國際月球科研站，計劃2035年前建成基本型，2045年前建成拓展型，為載人登陸火星開展相關技術驗證。

不過，如果美國的阿提密斯二號和三號任務能夠在2025或2026年成功實施，美國將能搶在中國之前再次把太空人送上月球，保持其宇航第一大國的地位。

儘管中國一向否認與美國進行太空競賽，但中國在航天領域顯然並不甘居美國之後。2021年，中國「天問一號」火星探測器成功發射，實現火星環繞、着陸，「祝融號」火星車開展巡視探測，實現了從地月繫到行星際探測的跨越。

據吳偉仁介紹，中國計劃在2025年前後發射天問二號，對地球4000萬公里的一顆小行星進行伴飛探測和取樣返回。2030年前後發射天問三號，實施火星採樣返回任務，中國「有望成為第一個火星採樣返回的國家」。

美國太空總署（NASA）過去展示的火星湖泊模擬圖（NASA/JPL-Caltech）

他還稱，中國還將對一顆數千萬公里的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道，並在軌開展撞擊效果評估，實現「撞得准，推得動，測得出，說得清。」

目前，中國在空間站建設、探月工程等領域都在穩步推進，力圖縮小與美國的差距。但在火箭發射效率和成本控制、「星鏈」建設等領域，中國還明顯落後美國。與美國太空探索技術公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）雄心勃勃的火星移民計劃相比，中國航天更顯得任重道遠。

但中國也在積極打造自己的「星鏈」。2023年7月，中國航天科工集團空間工程總體部宣佈啟動「楚天」超低軌通遙一體星座建設，並將在今明兩年發射九顆衛星組成業務驗證星簇，2026年至2030年進行規模組網，完成300顆衛星組網運行，提供可見光、高光譜、紅外等多類型全時相遙感服務體系，最終達到全球範圍10分鐘以內的即時業務響應能力。

人類對上一次登月任務，已是1972年12月17日「阿波羅17號」計劃。（NASA）

從近些年中國航天科技的快速發展看，納爾遜有關中國可能超越美國的擔憂不無道理。但要說中國航天在短短幾年之內就能趕超美國，可能也是誇大，因為航天科學牽涉面廣，需要長期的技術積累，並非短期就能大見成效。納爾遜強調中國追趕的緊迫感，恐怕有催促國會給NASA多撥經費的意圖。