越南政壇地震 不再談「越南取代中國」　嚴重弊端問題凸顯

炒作了一年的「越南取代中國成為世界製造中心」論銷聲匿跡,不僅如此,隨著越南政壇地震,最大金融弊案首富被判死刑,越南盾從2021年高點貶值20%,對於越南來說,不是是否「取代中國」的問題,而是越南的導火索被點燃。



越南經歷了一次政壇大洗牌,讓人眼花繚亂的洗牌。越南政壇一直有「四駕馬車」之說,分別是越共一把手、國家主席、總理以及國會主席。意想不到的是,就一年左右時間,兩任國家主席,先是阮春福,後是武文賞,主動辭職下台;然後,越南國會主席王庭惠辭職退休。辭職的原因——涉嫌腐敗。此前,也因為涉及腐敗,另一位越共政治局委員、中央書記處常務書記張氏梅也提前辭職。兩年算下來,越南已經有兩任國家主席辭職,一位國會主席辭職,兩位副總理被拿下,越共十三屆中央政治局18人中,約三分之一涉腐辭職下台!

誰來補缺?最新越共中央開會,「兩架馬車」到位——越共中央推薦,公安部部長蘇林擔任國家主席,國會常務副主席陳青敏擔任國會主席。考慮到員額嚴重不足,此前越共中央全會,增補越共中央辦公廳主任黎明興、越共中央宣教部部長阮仲義、越共中央民運部部長裴氏明懷、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰為新的政治局委員。

很多人擔心,這麼重大的政治變動,會不會影響越南的穩定。從步驟且相對平和處理來看,越南政局無動盪失控之慮。但越南的問題恰恰也已經顯現。

此前,越南女首富、萬盛發集團原董事長張美蘭因涉嫌金融犯罪,在4月11日被胡志明市人民法院一審判處死刑。這裡面的千絲萬縷,不言而喻。

越南當局對西貢股份商業銀行(SCB)實施「史無前例」的紓困計劃——越南中央銀行注入了 240 億美元的「特別貸款」以防止銀行業危機,這使其外匯流動性減少了四分之一。 而越南整個國家的外匯儲備只有800億美元。外匯儲備是非常重要的「彈藥」。1997年東南亞金融危機的時候,外匯儲備就是應對華爾街惡意做空的彈藥。現在越南800億美元外匯儲備一下子少了250億,還得再拿250億來應對日常的商貿往來。

剩下300億,哪裏是華爾街的對手?也就是說,為了補上張美蘭留下的窟窿,現在越南的匯率完全處於不設防的狀態。當然,越南的問題不能都怪在張美蘭一個人身上。根本原因,是越南的經濟嚴重畸形。

越南國旗:A Vietnamese flag flies atop the State Bank building, near the Vietcombank and Bank for Investment and Development of Vietnam buildings, in central Hanoi, Vietnam November 23, 2017. (REUTERS)