越南政壇地震 不再談「越南取代中國」　嚴重弊端問題凸顯

炒作了一年的「越南取代中國成為世界製造中心」論銷聲匿跡，不僅如此，隨著越南政壇地震，最大金融弊案首富被判死刑，越南盾從2021年高點貶值20%，對於越南來說，不是是否「取代中國」的問題，而是越南的導火索被點燃。



越南經歷了一次政壇大洗牌，讓人眼花繚亂的洗牌。越南政壇一直有「四駕馬車」之說，分別是越共一把手、國家主席、總理以及國會主席。意想不到的是，就一年左右時間，兩任國家主席，先是阮春福，後是武文賞，主動辭職下台；然後，越南國會主席王庭惠辭職退休。辭職的原因——涉嫌腐敗。此前，也因為涉及腐敗，另一位越共政治局委員、中央書記處常務書記張氏梅也提前辭職。兩年算下來，越南已經有兩任國家主席辭職，一位國會主席辭職，兩位副總理被拿下，越共十三屆中央政治局18人中，約三分之一涉腐辭職下台！

誰來補缺？最新越共中央開會，「兩架馬車」到位——越共中央推薦，公安部部長蘇林擔任國家主席，國會常務副主席陳青敏擔任國會主席。考慮到員額嚴重不足，此前越共中央全會，增補越共中央辦公廳主任黎明興、越共中央宣教部部長阮仲義、越共中央民運部部長裴氏明懷、越南祖國陣線中央委員會主席杜文戰為新的政治局委員。

很多人擔心，這麼重大的政治變動，會不會影響越南的穩定。從步驟且相對平和處理來看，越南政局無動盪失控之慮。但越南的問題恰恰也已經顯現。

此前，越南女首富、萬盛發集團原董事長張美蘭因涉嫌金融犯罪，在4月11日被胡志明市人民法院一審判處死刑。這裡面的千絲萬縷，不言而喻。

越南當局對西貢股份商業銀行(SCB)實施「史無前例」的紓困計劃——越南中央銀行注入了 240 億美元的「特別貸款」以防止銀行業危機，這使其外匯流動性減少了四分之一。 而越南整個國家的外匯儲備只有800億美元。外匯儲備是非常重要的「彈藥」。1997年東南亞金融危機的時候，外匯儲備就是應對華爾街惡意做空的彈藥。現在越南800億美元外匯儲備一下子少了250億，還得再拿250億來應對日常的商貿往來。

剩下300億，哪裏是華爾街的對手？也就是說，為了補上張美蘭留下的窟窿，現在越南的匯率完全處於不設防的狀態。當然，越南的問題不能都怪在張美蘭一個人身上。根本原因，是越南的經濟嚴重畸形。

越南國旗：A Vietnamese flag flies atop the State Bank building, near the Vietcombank and Bank for Investment and Development of Vietnam buildings, in central Hanoi, Vietnam November 23, 2017. (REUTERS)

越南的起飛始於「革新開放」，也就是相當於中國的「改革開放」。越南跟中國改革開放初期是很像的——對外招商引資，對內刺激房地產，直接帶來了經濟起飛。在外在表現上看如出一轍，但事實上，越南只學到了中國的「術」，而沒有學到「道」。

巔峰時期，外資佔到越南固定資產總額的49%，直接就能左右國家一半的經濟活動。韓國三星就是越南最大的外資企業。三星在越南的產值直接佔到了越南GDP的25%。在外資面前，越南政府完全沒有話語權。通俗的來說，被美國人控制的三星，一旦有什麼想法，越南就得直接進ICU。越南如果不給三星特殊優惠待遇，就會直接把工廠搬走；比如去年越南電荒，越南歐洲商會直接寫信給越南總理，威脅說「越南需要採取緊急措施，以免聲譽受損。」……越南政府被外資「控」得死死的。

張美蘭（中）2024年4月11日在胡志明市法庭內。（影片截圖）

越南經濟其實處在一個很尷尬的位置。

近段時期，亞洲貨幣市場遭遇了一次劇烈的震盪，其中越南盾的貶值尤為顯著。今年迄今，越南盾已累計貶值約5%。越南盾的貶值危機可能來自兩個方面，一是美元，二是西貢股份商業銀行(SCB)的擠兑危機。隨着越南盾貶值至歷史新低，據報道，2023年以來至今，國際資本在越南的總投資年減近三成，超過千萬億越南盾的資金從該國撤離。

隨着越南盾不斷貶值，越南央行已打響匯率保衛戰，不僅拋售數億美元幫助穩定匯率，同時通過控制外匯交易以限制資本流動性。越南國家銀行官員建議，民眾在信貸機構那裏審慎買賣外幣，不準隨意買賣外幣，否則可能會違反法律規定。並要求越南各地政府向人們傳播有關外匯法規、外幣交易的訊息。不過，隨着美元對越南盾匯率升至新高，央行干預的效果似乎並不佳。

受貨幣貶值影響，越南物價大幅上漲，CPI按年上漲超4%。越南作為出口型經濟體，高度依賴美國市場，2023年對美國出口佔比超過28%。然而，由於美國去庫存周期影響，越南出口大幅下滑，增速一度創下10餘年最低值（-22.4%）。隨着庫存周期拐點和越南盾貶值，越南出口有望復甦並促進新產業鏈建立，但過度貶值也對經濟帶來風險。

越南製造業・越南經濟・越南工業・越南製衣：越南勞動力：圖為2021年1月8日，工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

同時，越南盾貶值至歷史新低導致國際資本撤離，總投資年減近三成，超過千萬億越南盾資金流出。未來可能有更多美元加速撤離越南市場。為避免被海外資本收割，越南央行可能採取強硬措施。

當然，引發國際資本撤離還有另一方面原因。長期以來，越南政府都對跨國企業實行極其優惠的稅收策略，提供包括免稅期、投資抵稅、進口關稅豁免等各種形式的補貼。對於一般企業，越南的企業所得稅為20%。但越南向大型跨國公司提供的優惠稅率為2.75%至5.95%。這些享受優惠的企業，包括三星、蘋果、索尼、英特爾等跨國科技公司，以及Crocs和阿迪達斯等鞋類和服裝公司。

但經濟合作與發展組織（OECD）制定了一項有關稅收的新規則，成員國們達成共識，集體將全年營業額超過7.5億歐元的大公司跨國公司的稅率提高到15% 。 越南議會決定，從2024年1月1日起，將對跨國公司的最低有效企業所得稅 (CIT) 稅率提高至15%。這也引發了國際資本的異動。

而另一方面，近年來越南雖然利用自身優勢和國際環境，積極引入中低端製造業，經濟增速顯著，成為全球增長較快的經濟體之一，並且是中國在「一帶一路」倡議下較大的出口國之一越南的供應鏈本土化不足，過度依賴外資，國內品牌影響力有限，高附加值產品生產環節較少，這些因素都對其製造業的升級發展構成了挑戰。

圖為2023年11月30日，越南胡志明市，西貢一塔（IFC One Saigon）的全景。（Reuters）

越南工業體繫有三方面「硬傷」。其一，外資經濟穩定性不足。越南的外商直接投資項目中，獨資項目佔據多數。在電子等部分行業中，原材料主要依賴進口，而出口市場則幾乎被外資企業主導，導致本土企業難以充分吸收外資企業的先進技術和管理經驗。據統計，越南大約有1800家生產零配件的公司，但僅有約六分之一的國內企業能夠參與跨國公司的生產網絡。受到歐美市場需求減少和部分原材料季節性價格上漲等因素的影響，越南的進出口貿易容易出現「青黃不接」的情況。電子、紡織和木材等產品的出口訂單波動幅度大，企業生產經營面臨諸多不確定性，從而影響了工業發展的穩定性。

其二，工業體系不夠完備。越南的重工業基礎相對薄弱，主要聚焦於中低端加工產業。在產業鏈上游，關鍵的基礎零部件、基礎電子元器件、基礎材料及機械設備、化工產品等高度依賴進口。這種上游產業的薄弱基礎也制約了越南輕工業的發展，導致缺乏自主高端生產環節，使越南在國際產業鏈中處於下游位置。此外，越南本土供應鏈的配套不足，原材料和零部件生產環節本地化率過低，進一步制約了產業的快速發展。

其三，長期以來，越南的研發總支出佔GDP的比重一直低於1%。此外，越南缺乏提升自主研發能力所需的高素質人才，人力資源質量有待提高。大量勞動力主要從事低端製造業和服務業，難以支撐高新技術產業的發展。據報道，越南在工業技術、銀行等領域面臨較大的高技能人才缺口，每年訊息技術人才缺口超過7萬名。跨國企業的持續引進和發展，進一步擠壓了越南本土企業的生存發展空間。

此外，外資的持續投入，沒能顯著提高越南的競爭力和風險承受能力，反而讓其在外資的「溺愛」下過早地出現了勞動力成本上升、房地產泡沫虛高的問題。

說到底，不論是對外招商引資，還是對內刺激地產，中國也都用過，但這都只是發展經濟的手段，中國還是致力於促成高質量發展才是目的。戰術上，中國「摸着石頭過河」，這個過程會犯很多錯誤。但戰略目標從來清晰。要的是科技，要的是產業升級，要的是高質量發展。所以中國在中共十八大以來都在積極的做著經濟結構性調整。但相較而言，越南只求「朮」，不知「道」，別看都是一樣的操作，但越南不計代價的加倍做了，卻反而陷入了被動。

現在，越南的經濟正處於非常尷尬的狀態。被外圍因素所「綁架」，加之越南的匯率已經處於不設防狀態。華爾街資本，已虎視眈眈。

越南的困境，恐怕已不是一場改革所能左右的了。