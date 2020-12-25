西撒哈拉：被世界遺忘的另一個「約旦河西岸」

12月10日，摩洛哥成為本年下半年來第四個承認以色列國家地位的阿拉伯國家。同日，苦心經營Twitter近12年的美國總統特朗普首次在其推文上提及「西撒哈拉」（Western Sahara）一詞，表示承認摩洛哥（Morocco）對該地的主權聲稱。12月21日，聯合國安理會為美國此番單方面正式否定該地撒拉威人（Sahrawi）民族自決權的行徑召開閉門會議，卻未見提出任何實質回應。

特朗普此舉，明顯是以主權承認換取近年有意開發西撒哈拉這個主權受爭議地區的摩洛哥與以色列建交，與此前美國以準備將蘇丹從恐怖主義資助國名單中除名（此舉已於12月14日落實）一事「剛好」遇上蘇丹與以色列關係正常化一般。

在Twitter之上，特朗普聲言摩洛哥早在1777年承認美國，因此美國承認其對西撒哈拉的主權頗為合適。問題在於：這兩次相隔近250年的主權承認，都沒有理會到當地原居民的意願。

更弔詭的是，摩洛哥對於西撒哈拉的主權宣示、對撒拉威人的待遇，也正與以色列對約旦河西岸的非法佔領，以及對巴勒斯坦人的壓制幾近同出一轍。兩國相交，以此角度而言，也許是「相逢恨晚」。

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

西班牙殖民時代留下的戰火

西撒哈拉北臨摩洛哥，南部與東部與毛里塔尼亞（Mauritania）接壤，東北邊境則牽上阿爾及利亞（Algeria）。摩洛哥目前實際控制該地沿海絕大部份的土地，當中有一道稱為「Berm」、由南至北長約2,700公里的土牆分隔，土牆以東則為謀求全區獨立的撒拉威人波利薩里奧陣線（Polisario Front）管控。

1975年，在摩洛哥驅動近35萬人越境進入西撒哈拉抗議西班牙殖民政府後，西班牙與摩洛哥及毛里塔尼亞達成協議，讓後兩國在西班牙撤出後瓜分西撒哈拉土地，導致近半當地撒拉威人口逃往阿爾及利亞境內成為難民，並引起波利薩里奧陣線發動爭取獨立的武裝抗爭。

其後，因波利薩里奧陣線對其首都及經濟目標的炮火攻擊，毛里塔尼亞於1979年放棄其主權申張，使西撒哈拉成為波利薩里奧與摩洛哥的戰場。後者則逐漸築起今天尚存的Berm土牆將波利薩里奧的游擊隊控制於牆外。此後，雙方衝突不斷，被迫逃向支持波利薩里奧陣線的鄰國阿爾及利亞的撒拉威難民長期有家難歸——根據親撒拉威人組織「西撒哈拉資源監察」（Western Sahara Resource Watch）的數字，至今仍有近20萬撒拉威人居住在阿爾及利亞邊境區域中的難民營中。

獨立公投成空中樓閣

到了1991年，波利薩里奧陣線與摩洛哥終於在聯合國的調和下達成停火協議，其提出的條件是，撒拉威人將舉行民族自決公投決定其政治前途。

然而，至今公投在摩洛哥的爭議之下至今仍然未有成形：公投選項應否包括「全面獨立」、1975年後搬進西撒哈拉地區的摩洛哥人有否權利參與公投等問題成為了永恆的未解爭議。然而，在和平的喘息之中，摩洛哥卻透過稅務減免、高額薪酬等手段吸引摩洛哥人搬進西撒哈拉生活和定居，極有以色列西岸猶太定居點的影子。

2010年10月，當地曾發生針對撒拉威人人權問題長達一個月的示威。示威最終被摩洛哥當局疑似以武力清掃解除，不過此事卻被當代語言學之父、美國哲學家喬姆斯基（Noam Chomsky）認為是「阿拉伯之春」真正的開始。

稱為「Berm」的土牆。（UN Photo by Evan Schneider）

資源與地利有待開發

近年，摩洛哥政府對於開發西撒哈拉天然資源和地理優勢圖利漸趨熱熾，也就引起了撒拉威人更進一步的不滿。本年10月，有撒拉威示威者佔據了Berm土牆臨海的聯合國巡邏緩衝區的一段主要通道，引來摩洛哥軍隊越境清掃。波利薩里奧陣線指責摩洛哥方面非法越境對平民開槍，於11月以其撒拉威阿拉伯民主共和國（SADR）的名義向摩洛哥宣戰，隨後雙方有過零星交火。特朗普翌月的主權承認定將加劇雙邊衝突。

西撒哈拉天然資源豐富，有用作生產合成肥料的磷酸鹽，由摩洛哥國營企業控制，其2019年出口總值近億美元。更重要的是，根據美國能源信息局（EIA）的研究，西撒哈拉地區擁有技術上可以開發的頁岩油氣儲藏。如今「石油高峰」的言論正盛，各界估計未來新能源轉向有可能減弱全球對石化燃料的需求，對摩洛哥當局而言，此中也許「有此時不開發更待何時」的考慮，使之更加活躍去壓止撒拉威的民族自決主張。

另外，外界也相信西撒哈拉的外海亦有重大石油和天然氣蘊藏。本年1月，摩洛哥就通過立法，擴大其領海，並在西撒哈拉外海劃成其專屬經濟區。同時，摩洛哥也計劃在西撒哈拉海岸城市達克拉（Dakhla）興建港口，而其國王穆罕默德六世（Mohammed VI）亦曾表示要將摩洛哥境內的鐵路建設計劃延伸至該地。此舉除可作能源運輸之用外，還可透過達克拉的物流地理位置加強摩洛哥與西非國家之間的貿易關係——摩洛哥現正尋求加入西非國家經濟共同體（ECOWAS）。

摩洛哥國王穆罕默德六世。（GettyImages）

如果這個靠近歐洲地帶的石油和天然氣能得到開發，將能讓歐洲國家能進一步減少對俄羅斯天然氣的依賴，有其吸引力所在，而摩洛哥也可藉此增強其地緣政治地位。一些海灣地區的仰賴能源出口維生的阿拉伯國家似乎也看準了這一個潛在機遇，例如阿聯酋和巴林本年11月就先後在西撒哈拉地區開設領事館。

國際社會的「離棄」

對比起特朗普政府公開承認摩洛哥對西撒哈拉的主權聲稱，歐洲卻在行動上默然承認摩洛哥的主權。例如歐盟在2019年就與摩洛哥達成為期四年的捕魚協議，同意向摩洛哥支付約兩億歐元，換取歐盟國家漁船在摩洛哥水域捕魚的權利；此協議條款明文包括西撒哈拉的水域，違反了歐洲法院對當地主權標準的判決，變相承認了摩洛哥的主權。

而且，早在2016年的奧巴馬時代，在時任聯合國秘書長潘基文不管政治正確、直指摩洛哥「佔領」西撒哈拉之際，美國已表明支持摩洛哥對撒拉威人的「自治」計劃（相較於獨立建國而言）。如果說本年特朗普宣布的中東和平方案主張以色列瓜分西岸土地是對巴勒斯坦人的離棄，國際社會似乎早已默默的離棄了撒拉威人。

相較於位處國際重要政治事件頻生的中東地區的以巴衝突，與巴勒斯坦的人與地幾乎是鏡中像的西撒哈拉與撒拉威人卻長期處於國際政治新聞舞台的陰暗角落，極少得人關注。透過手機虛疑鍵盤無所不談的特朗普，12月10日手指一劃，讓西撒哈拉議題一度落入鎂美燈之下，不過這只是曇花一現、轉瞬已逝。