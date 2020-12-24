12架戰鬥機護航轟六　中俄聯合巡航的隱藏角色

12月23日，有關中、俄兩軍在日本海實施「亞太地區聯合空中戰略巡航」的消息正在北京、東京、首爾、莫斯科等地傳播。

環顧多國官方口徑，這場行動已經「機制化」、「常態化」展開，中俄兩國軍機也嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領空，且「不針對第三方」。

圖為12月22日中俄聯合巡航的具體路線，日本防衛省在其 「防空識別區」範圍內做了些觀察。日機當日也緊急出動。（日本防衛省統合幕僚監部網頁截圖）

但根據韓國軍方在12月23日公布的信息，此次被確認「常態化」的行動可能也有特別之處和隱藏細節。

其一，中俄雙方在進入韓國防空識別區後，中方四架轟炸機已與韓方正常通話，傳達來意，俄方機群則一言不發。

其二，不同於中俄兩軍官宣的「四架轟-6K和兩架Tu-95MS型」巡航，中俄兩軍聯合巡航的總兵力實際上已三倍於宣傳內容。俄軍還投入了一架A-50預警機，包括Su-27、Su-35機隊在內的12架戰鬥機。

在俄羅斯國防部12月23日發布的視頻中，除展示Tu-95機隊雪中起飛外，還特別讓Su-27機隊飛行員用頭戴攝像機拍攝了為轟-6護航的一幕。（俄羅斯國防部視頻截圖）

其三，根據俄羅斯國防部12月22日後放出的視頻，Su-27機群還為解放軍轟-6K護航。

環顧上述三點，中、俄兩軍包括戰略轟炸機、護航戰鬥機和預警機的19架戰機同時出現，讓韓方心煩意亂。

考慮到中國官方此後宣布「聯合巡航」時，並未把伴飛的俄軍加算其中，且中、韓兩軍對巡航一事也早就知情，俄軍的大編隊也與中俄聯合巡航關係有限。

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從某些意義上來說，俄方行動更像是其在遠東及太平洋地區展示軍事力量的「示威行動」。以及俄軍12月21日後向俄總統普京（Vladmir Putin）集中匯報《俄羅斯聯邦武裝力量2012-2020年工作總結》工作成果的過程。

首先，俄軍在2019年參加第一次聯合巡航後，就強調其行動目標在亞太，而非解放軍強調的「東北亞」地區。

到了2020年，解放軍宣布「聯合巡航」的重點不再是2019年的「東北亞」，而是「亞太」後，急於展示在遠東、太平洋戰鬥力的俄軍就難免要動一番「喧賓奪主」的念頭。俄軍不希望在「聯合巡航」期間被派出四架轟炸機的解放軍蓋過風頭。這樣一來，總數15架的大編隊就變得合情合理。

到12月22日，俄羅斯《觀點報》等媒體披露Tu-95MS型轟炸機或將配置無人機伴飛，俄方亦暗示「獵人」等機型有望成為其僚機。（俄羅斯國防部視頻截圖）

其次，俄軍在12月21日的國防部總結大會後，也開始了其各兵種、各軍區彼此展示軍力，證明自己在普京「軍改」實際成效的匯報工作。

此次參加中俄聯合巡航的俄軍Tu-95MS型轟炸機不同於俄航空航天部隊的傳統機型。該機是俄軍「現代化改造」後，專門編入遠程航空兵部隊的改進型裝備，也是俄軍展示其全球作戰能力的重要一環。Tu-95MS在日本海上的最新行動，也讓有106年歷史的俄軍遠程航空兵部隊得以在12月23日慶祝其生日。

再次，俄軍此次大編隊前往韓國空域可能還有俄方睚眥必報的傳統因素。

在2019年7月的聯合巡航行動中，俄機編隊在日本海上空因誤入獨島（日本稱竹島）附近空域，導致韓軍戰機編隊緊急出動，對俄機大舉「開火警吿」。此番俄軍帶着十餘架戰鬥機南下，專門前往韓方識別區耀武揚威，其目的想必也是不言自明的。

說到底，目前擁有遠程戰略轟炸機且具備作戰能力的國家只有三個，即中、美、俄三家。中俄兩次巡航都選擇日本海、東海方向，說明中俄兩國對此方向的戰略穩定抱有持續的、共同的擔心和關注。

隨着中國面臨的安全風險增大以及中國空軍相關能力的提升，預計中國空軍的遠程戰略巡航也會逐步增多，發生在12月22日的事情，亦將成為外界回顧周邊局勢變化時，相對無足輕重的一頁。