中俄軍機聯合巡航飛入韓國防空識別區　外交部：不針對第三方

中俄兩國空軍於12月22日在日本海、東海有關區域，進行聯合空中巡航訓練，日韓均有戰機升空戒備。韓國聯合參謀本部發表聲明，指中俄軍機進入了韓國的防空識別區，韓國已透過外交渠道，分別向兩國表示遺憾。 中國外交部發言人趙立堅23日（周三）回應稱，中俄聯合空中戰略巡航是兩國軍方的例行合作，不針對第三方，且中俄戰機遵守國際法，未進入其他國家領空。

圖為5月9日，在俄羅斯勝利紀念日上，多架圖-95戰機在上空飛過。（Getty）

趙立堅指出，「此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方」，又指防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由，並稱中俄兩國軍機在此次訓練中「嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空」。

據早前報道，中國國防部表示，中方派出4架轟-6K戰機，與俄方2架圖-95戰機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。日本放送協會（NHK）報道，這次是中俄雙方自2019年7月第二次的聯合飛行項目。報道指2架轟-6K與2架圖-95戰機在東海上空會合後，朝向釣魚島（日本稱尖閣諸島）編隊飛行。4機之後通過沖繩縣海峽上空，與2架轟-6K戰機會合，共6機共同飛行。

中俄6機其後折返，期間未有入侵日本領空。日本自衛隊期間曾派出戰機升空戒備，並監視情況。

韓國聯合參謀本部亦發表聲明，指中俄軍機進入了韓國的防空識別圈。中俄軍機未有侵犯領空，中國亦有事前知會韓國相關演習。參謀本部表示已派出軍機在上空戒備及監視，會分析相關狀況。因軍機進入防空識別圈，韓國已透過外交渠道，分別向兩國表示遺憾。