比特幣缺乏內在價值　暴升暴跌有風險

2020年對全球經濟而言是艱難的一年，對比特幣（Bitcoin）而言卻是充滿機遇的一年。由於各國紛紛採取寬鬆的貨幣政策，全球資本市場流動性異常充裕，推動比特幣等加密貨幣連創新高。2020年最後一天，比特幣的價格突破29,000美元每枚，較年初增長了3倍左右。1月3日比特幣價格再創歷史新高，盤中突破34,000美元每枚。

機構投資者紛紛入場是比特幣本輪大漲的主要原因。普華永道（PwC）發布的一份報吿顯示，2020年，越來越多的機構投資者進入加密貨幣市場，包括摩根大通、渣打銀行（Standard Chartered）、花旗集團（Citi Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、星展銀行（DBS）等，許多機構甚至開始定期承保這一資產類別。對於總市值不足8,000億美元的加密貨幣市場，機構資金體量龐大，即使分出較小比例的資金配置加密貨幣，也能大幅拉昇其價格。

然而，機構投資的追捧可以推升比特幣價格，卻不會改變比特幣缺乏內在價值的本質。

一方面，比特幣等加密貨幣並不是嚴格意義上的「貨幣」。目前，各國流通的貨幣主要是信用貨幣，信用貨幣的購買力由政府提供保障。例如，《中國人民銀行法》第十五條規定「以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共的和私人的債務，任何單位和個人不得拒收」。

比特幣沒有任何機構提供信用背書，其購買力完全來自於所有交易者的共識。也就是說，如果市場上的比特幣交易者認為比特幣價值100美元，那麼1比特幣就能在市場上兑換100美元，也可以當作100美元使用。這也是為什麼比特幣的價格波動會如此巨大。

目前，85%以上的比特幣已經被「開採」出來，越來越小的產出量也是比特幣價格飆升的重要原因。（視覺中國）

另一方面，比特幣也不是一種具有良好功能性的商品。比特幣的創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）本打算設計一種「電子現金系統」。然而，作為交易工具，比特幣對交易的即時處理能力較弱，且單位時間內處理規模較小，幾乎無法用於日常支付。與目前各國發展的數字央行貨幣相比，比特幣在處理交易和轉賬的效率上乏善可陳。

在剔除貨幣性和功能性後，比特幣只是一個沒有內在價值的投資或投機標的。在價格波動方面，比特幣更像有價證券，都被市場力量左右。不同的是，股票、債券等有價證券通常有一個「理論估值」或「合理估值」。雖然大多數時間有價證券會被高估或低估，但是，其價值仍會圍繞「理論估值」或「合理估值」上下波動。

相比之下，沒有內在價值的加密貨幣的價值完全依賴市場的共識，失去共識後，加密貨幣的價格會瞬間清零。因此，投資者應當認清這一風險，謹慎開展投資行為。