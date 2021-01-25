印度三天贈鄰國490萬疫苗　世界需要多一些「疫苗外交」

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-01-25 07:38

「印度正在掀起一場疫苗外交旋風」，許多外媒都這樣觀察道。 的確，印度自1月20日至23日已向鄰國免費提供逾490萬劑新冠疫苗，遠高於該國國內從1月16日開展接種活動以來施打的127萬劑。路透社還引用政府消息指，印度將在未來三至四周一共向鄰國送出1,200萬劑至2,000億劑疫苗。

做為多個西方藥廠的新冠疫苗生產基地，印度目前已手握大批疫苗，其中最大疫苗廠商「血清研究所」（SII）就已生產出1億劑的牛津疫苗（印度版本稱為CoviShield）。該疫苗雖在臨床實驗過程中出現劑量不一致的失誤，但其最高90%的效率還是受到眾多國家青睞。印度大手筆贈送的疫苗即為這款疫苗。另一種本土大規模接種的、尚未完成第三階段實驗的巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）生產的Covaxin疫苗則未在贈送之列。

據統計，印度先於1月20日向不丹及馬爾代夫送去15萬劑及10萬劑牛津疫苗，次日又向關係緊張的鄰國孟加拉和尼泊爾分別贈予200萬劑和100萬劑疫苗。緊接在1月22日，緬甸、毛里求斯和塞舌爾各自收到150萬、10萬和5萬劑疫苗。同天印度特使還前往柬埔寨，据報柬埔寨總統洪森也在會面時表示希望印度捐贈疫苗。另外，斯里蘭卡預計將在1月25日收到50萬劑印度疫苗，阿富汗也在等候之列。

同時，印度還開始商業出口牛津疫苗，巴西和摩洛哥已在1月23日率先收到。此前多次質疑中國疫苗效用的巴西右翼總統博索納羅（Jair Bolsonaro）對印度大表感謝，稱「巴西很榮幸擁有印度這樣的夥伴，共同度過全球難關」。

- Namaskar, Primeiro Ministro @narendramodi



- O Brasil sente-se honrado em ter um grande parceiro para superar um obstáculo global. Obrigado por nos auxiliar com as exportações de vacinas da Índia para o Brasil.



- Dhanyavaad! धनयवाद pic.twitter.com/OalUTnB5p8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 22, 2021

印媒：闊綽程度超中國

印度如此慷慨而迅速、甚至有「外國優先」之感的疫苗外交，被廣泛認為是為在區域內抗衡中國的影響。事實上，印度自疫情以來一直不忘團結鄰國，例如該國在3月向南亞區域合作聯盟（SAARC）的抗疫基金捐贈1000萬美元，與其他七成員國捐贈總額相當。另外，印度也積極向鄰國贈送防疫物資。

作為世界藥廠的印度還大量出口特朗普一度推薦的抗疫神藥羥氯喹（Hydroxychloroquine，簡稱HCQ，該藥後被證明對新冠無用），其第一批出口白名單13國中就有5國為南亞鄰國。在去年10月時，印度外長和陸軍參謀長在訪問緬甸時還順便贈送了3000瓶瑞德西韋（Remdesivir，該藥一度被寄予厚望，但臨床效果不佳，世衛組織遂建議勿用於臨床）。

當然，關鍵戰場還是在疫苗上，尤其是在許多中低收入國家眼睜睜看着歐美國家如火如荼接種疫苗之際，中國多與他國簽訂商業合同而非免費贈送之時，印度便趁機慷慨出手，收割了廣泛感謝。

雖然西方媒體時有指責中國通過「疫苗外交」推廣政治影響力，但中國並未有像印度這般大規模派送。

目前，中國已表明將分別贈送50萬劑及100萬劑疫苗予巴基斯坦和柬埔寨，本月早前與尼泊爾、阿富汗、斯里蘭卡和孟加拉舉行多方會談時也表示有意提供疫苗，但未確定具體數量。路透社還指，中國本計劃免費贈送孟加拉11萬劑疫苗，但因同時要求對方共同承擔當地臨床實驗費用，而被達卡當局拒絕。

《印度斯坦時報》形容，相比之下，印度直接向孟加拉免費派200萬劑疫苗的做法就顯得闊綽得多。

緬甸1月22日迎接印度疫苗。（美聯社）

值得肯定的國家形象工程

毫無疑問，印度希望能通過疫苗外交拉攏與中國越走越近的鄰國們，包括修復與孟加拉和尼泊爾的關係——前者因印度2019年中的《公民身份法》排斥穆斯林且會導致印度黑戶湧入孟加拉，兩國關係轉冷整整一年多。後者則在去年中與印度爆發邊界衝突；加強對不丹、塞舌爾和毛里求斯的影響力；向親華派在近兩年選舉中贏下行政和立法部門的斯里蘭卡示好等。

那麼，莫迪的疫苗外交能否達到想要的效果呢？如果說，印度希望進一步加強與鄰國關係，那麼贈送疫苗這等雪中送炭之舉顯然效果顯著，因所有收到疫苗的國家都少不了發表一番溢美之詞。

但如果印度試圖藉此將鄰國拉回自己勢力範圍，則可能成效不彰。中國市場和資本已深度嵌入南亞多國，而目前尚處於貿易保護階段的印度無法做到同樣地敞開市場，例如中國在去年年中宣布對孟加拉97%出口商品免稅，而印度則拒絕加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）進一步融入區域經濟，且在去年進一步提高多項產品的關稅和非關稅壁壘，讓孟加拉等出口導向經濟大為不滿。而在馬爾代夫和斯里蘭卡等旅遊業為支柱的國家，控制好疫情後主力吸引的也是中國遊客。

不過，印度支援鄰國的義舉，或許出發點是為了比拼國家形象，無疑仍是好事一樁。目前發展中國家的疫苗資源和接種進度遠遠落後，在此過程中，無論是中國、印度還是前期被廣泛批評囤積疫苗的歐美各國，只要能將資源用在實處，各自發揮在資金、技術、產量等方面的優勢，為第三世界國家救急，那麼即便被質疑「疫苗外交」，亦是值得誇讚的善舉。至於印度是否透支自己的資源，該國自會評估，而外界關於印度疫苗是否安全可靠等質疑，也不改變新德里此舉的善意。