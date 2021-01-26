越南版「兩個一百年」　河內為何更改大目標？

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-01-26 12:00

1月25日召開的越共十三大讓外界再次把目光聚焦到越南。 越共十二大到十三大期間的各種政治報吿中存在兩大問題，其一是人事變更，其二則是經濟問題。 在外界仍津津樂道於「阮富仲的接班人」時，河內在經濟問題上的長期調整可能更引人注意。

越共十二大後，越南逐漸把「為將越南早日建成現代化的工業國而奮鬥」修正成為「力爭到21世紀中葉將越南建成現代化的工業國」，這一方案到2019年到2020年間又逐漸擴展成為「2025年基本成為高平均收入的現代化工業國；2030年成為高平均收入國家中靠前的現代化工業國」，以及「展望21世紀中葉（2045年），越南發展成為高收入的發達國家」。

由於2025年是越共十三大周期，2030年是越共建黨一百年，2045年是越南建國一百周年，越南從2020年大目標轉向「兩個一百年」的進程無疑值得注意。

越南在2020年內的強力防疫措施最終還是保護了該國相對脆弱的經濟環境

2020年的目標已不復存在

有目共睹，越南在2020年度表現亮眼，這與該國有力應對新冠疫情的局面分不開，越南因此成為國際社會少有的維持正增長的國家，世界銀行預估其全年GDP增幅可臻至2.8%。同時越南成為全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTTP）創始締約國、簽署了《越歐自由貿易協定》和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等重要協議。這使得河內的經濟地位遠超以往。

可是，越南在2020年的優勢不會一直持續，且不說2020年夏季時，越南國內因為外企關廠、停產造成的危機影響了至少三千萬越南普通人的生計，更不用說河內也在近兩年來逐漸發現了自己硬件的嚴重不足。

越南經濟的「潛力」始於2018年3月後的中美貿易戰風潮，當時西方企業開始考慮把工廠轉設越南的計劃。不少分析人士曾津津樂道與此，甚至認為這是越南超越中國的奇跡。但越南經濟界人士對此則多有警醒。

圖中為曾在2019年因「進口中國商品，貼牌謊稱越南製造」，在越南國內一度引發軒然大波的阿三祖（Asazno）牌電視。阿三祖公司也曾在2019年下半年一度灰頭土臉。但越南國內最終還是放過了這家「科技創新」企業，到2020年9月，阿三祖公司又基本恢復了此前各類組裝產品的銷售。（越南快報網頁截圖）

有迹象顯示，越南各界已經逐漸對2016年開始大力發展的紡織品服裝、鞋類、電子產品、機器、汽車組裝、高科技工業等六個輔助工業產業感到厭倦。越南長期以來為人代工，卻不能發展自身輕重工業能力，這讓河內不想繼續扮演其在國際體系中的下游位置。

越南輔助工業企業協會的統計數據顯示，雖然越南每年手機、電子產品、機械設備、紡織成衣等商品出口額達數千億美元，但越南工廠生產的只是低附加值的產品，該國50萬家企業當中只有0.3%的企業參與到類似產業的製造活動。

對越南來說，該國目前最迫切的需求莫過於加大工業品國產化的比重。這也是越南建成「建成現代化的工業國」的關鍵指標。越南的汽車工業產品國產化率至2020年仍未突破此前5%至20%之間的水平，越南電子產品的國產化率雖然在6年時間內提升了8%，但仍不超過30%。即便是鞋類這種最常見的輕工業品，越南的國產化率也只有30%。

這一水準遠低於其他東盟國家，讓河內在2018年提倡的「工業4.0」顯得有些虛幻。或許也是因為如此，越南自2019年開始，逐漸將宣傳重點由「工業4.0」更多調整至「兩個一百年」。

進入2019年後，地產起家的越南首富温納集團逐漸將旗下零售、電商部門出手，到2019年12月，該企業已宣布將集中精力投身地產、汽車等實業。（美聯社）

兩個一百年的合理性

2019年2月19日，越南政府總理阮春福在視察計劃投資部時，首次提出越南經濟社會發展「兩個一百年」的目標願景，至此，越南為2020年設立的總目標被徹底修改。河內開始在「兩個一百年」分「兩步走」的總路線上繼續進行其建設。

當然，越南的「兩個一百年」的總路線仍然具備相當的「願景」意味。

首先，在9年後的2030年，越南需要滿足人均國民生產總值（GDP）達18,000美元以上，城鎮居民人口占50%，工業與服務業佔GDP比重達90%以上並解決70%以上的就業。此外其私營經濟佔GDP比重也要達80%以上，並在此基礎上滿足聯合國人類發展指數達0.7以上。

以胡志明市、海防等經濟發達地區（亦為越南第一類地區）為中心，越南的1,500多萬「中產階級」開始享受遠甚於越南同胞的生活，乃至抱怨其同胞逢年過節耽於吃喝與唱K。（Getty）

考慮到越南2020年度的人均國民生產總值只有2,777美元，城鎮居民人口為34%，工業就業人口約為就業人口的20%，這使得其目標難度較大。幸而其工業服務業在GDP所佔比重已達85%（其中工業佔40%），這讓越南在2030年前就有了馬上能解決的指標。

其次，到2045年時，越南的遠景規劃索性避談數字指標。其「繁榮發達的國家」的目標包括「進入世界上生活最幸福的高收入國家行列」、「成為全球前20名知識經濟最具競爭力的國家」、「收入較高且收入來源多樣化」、「工業按現代化方向發展」等務虛內容，其中唯一明確指標的是「農業比重降到10%以下且不再有純農業」，這對於仍需要農業出口的越南無疑是甚為艱巨宏遠的目標。

但從某種意義上來說，河內可能也並非無計可施，環顧2020年的經濟格局，越南正逐漸善用背靠中國的地緣優勢。在2020年上半年越南外資投資總額較同期下降15.1%之際，中國資本的份額卻在大幅提升。

相對於越南國內中產、新貴對其同胞生活的疏離，華文世界看到越南城鄉的生活現狀，反而會有些親切感。越南城市居民相當於中國內地20世紀90年代的精神狀態拉近了兩國間的距離。（新華社）

據越南統計總局的數據，截至2020年6月，中國在越南的直接投資總額約為15.8億美元，佔比提升至10.1%，已是越南的第三大外商投資國家。

越南正在不動聲色地藉助東盟的依託，加大對華進出口力度。在2020年上半年，中國與越南進出口總額增長18.1%，進出口規模位列東盟各國首位，增速高出與東盟整體貿易增速12.5個百分點。這一點可能也是越南此後在新冠疫情繼續影響全世界之際，保持高速增長必不可少的一環。

考慮到河內輕軌等長期積壓項目也有望於年內營業，越共十三大周期內的河內方面可能還會借階級兄弟的力量，依靠「兄弟般的中國人民」跳出暫時性的危機，解決長遠的危機。並在理論和話術上得到幫助。