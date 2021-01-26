泄露軍機、謊報軍情　唯恐中印前線不亂的印媒

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-01-26 07:30

1月25日，中印邊境一線再次成為新德里各大媒體關注的焦點。新德里電視台、News18頻道和《今日印度》等媒體先後指出，中印兩軍在1月20日前後曾在錫金北部的「納庫拉（Naku La）山口」大打出手。

印度所稱的「納庫拉山口」即中方地圖上標註的「拉多拉山口」，其方位在西藏自治區日喀則市崗巴縣以南。此前央視在新聞節目中談及的「解放軍5592高地哨所」及前方陣地就在這一帶。中印兩軍曾在2020年5月9日前後於該地區展開過一場總兵力150人的「肢體衝突」，導致多人受傷。這場「中印新衝突」因此也迅速引起各界注意。

但頗具諷刺意味的是，也就在同一天，印度軍方專門發佈闢謠，稱中印兩軍在1月20日的「小規模對峙」已在雙方指揮官溝通下解決，印軍還特別強調各媒體應避免在報道中誇大事實或傳播不實信息。

至此，一場有可能引發中印局勢升温的前線新衝突已化為無形，印度媒體則再一次展示了其誤導視聽、謊報軍情的一面。

對中文世界來說，此次中印衝突因臨近5592高地及鄰近解放軍哨所而引人注意

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2020年5月至今，印度媒體持續就中印邊界對峙釋放信息，這其中有泄露軍情的一面，譬如班公湖一線的中印鬥毆，以及班公湖南岸的印軍秘密調動等情報都是這樣披露的；亦有謊報軍情的部分，譬如2020年9月上旬的中印對峙中，有關兩軍對壘、前方佈防的信息就大多有假。

在新德里官方仍能守口如瓶之際，新德里媒體的毫無顧忌難免令外界驚訝。

印度媒體的煽風點火有客觀原因。且不說新聞界對於熱辣消息的需求，會讓一些普通人編造虛假消息，更不用說印度軍界、政界的一些強硬派人士也試圖發出「對華強硬」的聲音。於是，印軍「拒止中方蠶食」、「襲擊中方設施」的想象就難免會先在報道中變成「現實」，進而被此後的闢謠、勘誤抹掉。

此次衝突爆發地為拉多拉/納庫拉（Naku La）山口，與傳統衝突爆發點乃堆拉山口名稱相近。（谷歌地圖截圖@多維新聞）

在分析人士看來，印方的各種情報，也暴露了新德里當局在此次對峙中不可推卸的責任。中印之間的大環境下可能仍有變數。新德里當局可能也在醖釀局勢升温的新要素。

首先，印度決策層已有聲音，試圖把中美關係的緊張視為解決印中領土問題的戰略機遇期；其次，印度軍方也開始調整思路，試圖把中印邊境一線當成「主要目標」。譬如印度陸軍參謀長（即總司令）納拉萬（M.M. Naravane）將軍就曾在2021年的一次會議中親口向軍事專家索內（Pravin Sawhney）談及了這一思路。

加之印軍還計劃在2021年後將中印邊界分解為兩個戰區，並開始向一線增派至少三個師的「打擊軍」，這一系列「應對來自中國威脅」，「整頓北部與東部戰區」、「重組部隊」的新方案就顯出了新德里的危險性。在中印西部邊境第九輪會談結果尚待公布之時，中印邊境也再一次展示了其不穩定和持久對峙的一面。